IQ 160: Δείτε το trailer του 4ου κύκλου - Μουρίκη & Καλατζής επιστρέφουν!

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Δείτε το trailer του 4ου κύκλου του IQ 160

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο 4ος κύκλος του IQ 160 φέρνει μεγάλες ανατροπές στη ζωή της Πηνελόπης Μουρίκη, υποδυόμενη από τη Σμαράγδα Καρύδη.
  • Η Πηνελόπη αποκτά το 4ο παιδί της, του οποίου ο πατέρας είναι ο Αργύρης Καλατζής, με τον οποίο αποφασίζουν να συγκατοικήσουν.
  • Η κατάσταση στο σπίτι γίνεται εκρηκτική με τα τρία άλλα παιδιά της Πηνελόπης, δημιουργώντας κομφούζιο.
  • Η Πηνελόπη κουβαλάει το μωρό στις εξιχνιάσεις εγκλημάτων, προκαλώντας πίεση στον Καλατζή και την ομάδα.
  • Το trailer προϊδεάζει για επικίνδυνες υποθέσεις και την ερωτική χημεία ανάμεσα στους πρωταγωνιστές.

Ο 4ος κύκλος του IQ 160 είναι γεγονός, φέρνοντας τεράστιες ανατροπές στη ζωή των πρωταγωνιστών, συνδυάζοντας το μυστήριο και το χιούμορ με τη γνώριμη, χαοτική καθημερινότητα της «Πηνελόπης Μουρίκη», που υποδύεται η Σμαράγδα Καρύδη.

Το trailer του νέου κύκλου της αγαπημένης σειράς του Star, κλέβει τις εντυπώσεις!

IQ 160: Δείτε το trailer του 4ου κύκλου - Μουρίκη & Καλατζής επιστρέφουν!

Η μεγαλύτερη ανατροπή έρχεται από το φινάλε του προηγούμενου κύκλου, όπου η Πηνελόπη (Σμαράγδα Καρύδη) φέρνει στον κόσμο το 4ο παιδί της. Μετά από ένα κρυφό σχέδιο των μεγαλύτερων παιδιών της, το τεστ DNA αποκαλύπτει ότι ο πατέρας του μωρού είναι ο Αργύρης Καλατζής (Νίκος Κουρής).

IQ 160: Ο Καλατζής παρεμβαίνει στο μάθημα ανώδυνου τοκετού!

Καλατζής και Μουρίκη «μαζί δεν κάνουνε και χώρια δεν μπορούνε». Στον 4ο κύκλο, οι δυο τους αποφασίζουν να κάνουν ένα πείραμα συγκατοίκησης για χάρη του μωρού. Η κατάσταση όμως γίνεται γρήγορα εκρηκτική, καθώς στο ίδιο σπίτι βρίσκονται και τα άλλα τρία παιδιά της Πηνελόπης, δημιουργώντας το απόλυτο κομφούζιο. Ο Καλατζής διεκδικεί ενεργό ρόλο και συνεπιμέλεια, προσπαθώντας να βάλει τάξη στη χαοτική ζωή της Πηνελόπης.

IQ 160: Δείτε το trailer του 4ου κύκλου - Μουρίκη & Καλατζής επιστρέφουν!

Η επαγγελματική τους συνεργασία συνεχίζεται, αλλά με νέους όρους. Η Πηνελόπη, μην έχοντας πού να αφήσει το βρέφος (όπως προδίδει και η ατάκα του τρέιλερ «Πάλι δεν πήγες στο βρεφονηπιακό;»), αρχίζει να το κουβαλάει μαζί της στις εξιχνιάσεις των εγκλημάτων και μέσα στο αστυνομικό τμήμα. Αυτό φέρνει στα όριά του τον Καλατζή, αλλά και την υπόλοιπη ομάδα.

IQ 160: Ο πατέρας του παιδιού της Πηνελόπης είναι...

Παρά την απόφασή τους να κρατήσουν μια τυπική σχέση «μόνο για το παιδί» και να επικεντρωθούν στη δουλειά, η ερωτική χημεία και η ένταση ανάμεσα στο αταίριαστο δίδυμο παραμένει στα ύψη. Όπως ακούγεται και στο τρέιλερ, οι διάλογοι για το αν έχουν «ερωτική ή σεξουαλική σχέση» δίνουν και παίρνουν.

IQ 160: Δείτε το trailer του 4ου κύκλου - Μουρίκη & Καλατζής επιστρέφουν!

Η «ομαδάρα» της ασφάλειας επιστρέφει δυναμικά για να λύσει τις πιο περίεργες υποθέσεις. Το trailer προϊδεάζει για μια «επικίνδυνη συμμορία ανηλίκων», σκοτεινά μυστικά πίσω από «μεταλλικές πόρτες με τον αριθμό 80» και, φυσικά, το απαράμιλλο IQ 160 της Πηνελόπης που θα δώσει τις λύσεις εκεί που οι άλλοι σηκώνουν τα χέρια ψηλά.

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ΣΜΑΡΑΓΔΑ ΚΑΡΥΔΗ
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ΝΙΚΟΣ ΚΟΥΡΗΣ
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ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΜΟΥΡΙΚΗ
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ΑΡΓΥΡΗΣ ΚΑΛΑΤΖΗΣ
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