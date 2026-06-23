Η «σκιώδης κυβέρνηση» του Αλέξη Τσίπρα

Νέα πρόσωπα, τεχνοκράτες και «άρωμα γυναίκας»

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Η σκιώσης κυβέρνηση της ΕΛΑΣ (βίντεο Star)

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Αλέξης Τσίπρας συγκρότησε «σκιώδη κυβέρνηση» 50 στελεχών με 32 άνδρες και 18 γυναίκες.
  • Νέος υπουργός Οικονομικών είναι ο Φραγκίσκος Κουτεντάκης, πρώην στέλεχος του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.
  • Η Μαρία Λεπενιώτη αναλαμβάνει τομέα Δικαιοσύνης, ενώ ο Χάρης Τζημητράς τον τομέα Εξωτερικών.
  • Σημαντικές τοποθετήσεις περιλαμβάνουν Διονύση Τεμπονέρα στην Εργασία και Σπύρο Δρίτσα στην Υγεία.
  • Ο Κώστας Γαβρόγλου είναι ο συντονιστής των τομεαρχών και η Ευγενία Φωτονιάτα υπεύθυνη Πολιτικού Σχεδιασμού.

«Σκιώδη κυβέρνηση» 50 στελεχών συγκρότησε σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας. Νέα πρόσωπα, τεχνοκράτες αλλά και έντονο «άρωμα γυναίκας» περιλαμβάνονται στους τομεάρχες που θα σηκώσουν το βάρος της αντιπαράθεσης με την κυβέρνηση.

Τσίπρας: Η πρώτη κομματική εκδήλωση της ΕΛΑΣ στη Νίκαια

Όπως ανέφερε το ρεπορτάζ του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του Star, 32 άνδρες και 18 γυναίκες περιλαμβάνει η «σκιώδης κυβέρνηση» της ΕΛΑΣ. 

Νέος «τσάρος» της οικονομίας αναλαμβάνει ο Φραγκίσκος Κουτεντάκης, με θητεία στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και στο Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής.

Η σκιώδης κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα

Η σκιώδης κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα

Η σκιώδης κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα

Η σκιώδης κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα 

Τον τομέα της Δικαιοσύνης αναλαμβάνει η Μαρία Λεπενιώτη, πρώην αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου, γνωστή από τη δίκη της Χρυσής Αυγής.

Υπεύθυνος για την εξωτερική πολιτική τοποθετείται ο Χάρης Τζημητράς, ενώ τον τομέα Άμυνας αναλαμβάνει ο επίτιμος αρχηγός ΓΕΕΘΑ, Χρήστος Χριστοδούλου.
 

Ένας… Μητσοτάκης στην εκδήλωση Τσίπρα στη Νίκαια

Στους κρίσιμους τομείς της Εργασίας τοποθετείται ο Διονύσης Τεμπονέρας, της Υγείας ο χειρουργός Σπύρος Δρίτσας και της Παιδείας η πανεπιστημιακός Ιωάννα Λαλιώτου.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η τοποθέτηση του Μαρίνου Σκανδάμη στον τομέα Προστασίας του Πολίτη, καθώς μόλις χθες είχε δηλώσει την αποχώρησή του από το ΠΑΣΟΚ.

Συντονιστής των τομεαρχών αναλαμβάνει ο Κώστας Γαβρόγλου, ενώ υπεύθυνη Πολιτικού Σχεδιασμού τοποθετείται η Ευγενία Φωτονιάτα.

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