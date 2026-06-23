«Σκιώδη κυβέρνηση» 50 στελεχών συγκρότησε σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας. Νέα πρόσωπα, τεχνοκράτες αλλά και έντονο «άρωμα γυναίκας» περιλαμβάνονται στους τομεάρχες που θα σηκώσουν το βάρος της αντιπαράθεσης με την κυβέρνηση.
Όπως ανέφερε το ρεπορτάζ του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του Star, 32 άνδρες και 18 γυναίκες περιλαμβάνει η «σκιώδης κυβέρνηση» της ΕΛΑΣ.
Νέος «τσάρος» της οικονομίας αναλαμβάνει ο Φραγκίσκος Κουτεντάκης, με θητεία στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και στο Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής.
Τον τομέα της Δικαιοσύνης αναλαμβάνει η Μαρία Λεπενιώτη, πρώην αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου, γνωστή από τη δίκη της Χρυσής Αυγής.
Υπεύθυνος για την εξωτερική πολιτική τοποθετείται ο Χάρης Τζημητράς, ενώ τον τομέα Άμυνας αναλαμβάνει ο επίτιμος αρχηγός ΓΕΕΘΑ, Χρήστος Χριστοδούλου.
Στους κρίσιμους τομείς της Εργασίας τοποθετείται ο Διονύσης Τεμπονέρας, της Υγείας ο χειρουργός Σπύρος Δρίτσας και της Παιδείας η πανεπιστημιακός Ιωάννα Λαλιώτου.
Ενδιαφέρον παρουσιάζει η τοποθέτηση του Μαρίνου Σκανδάμη στον τομέα Προστασίας του Πολίτη, καθώς μόλις χθες είχε δηλώσει την αποχώρησή του από το ΠΑΣΟΚ.
Συντονιστής των τομεαρχών αναλαμβάνει ο Κώστας Γαβρόγλου, ενώ υπεύθυνη Πολιτικού Σχεδιασμού τοποθετείται η Ευγενία Φωτονιάτα.Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.