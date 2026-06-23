Απεργία στις 24/6: Ποιοι συμμετέχουν - Τι θα γίνει με τα ΜΜΜ

«Παραλύει» η χώρα την Τετάρτη

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Πηγή: Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi (Γιώργος Κονταρίνης)

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Πανεργατική απεργία στις 24 Ιουνίου με συμμετοχή πολλών κλάδων, κυρίως για Συλλογικές Συμβάσεις και βελτίωση αποδοχών.
  • Συγκεντρώσεις προγραμματίζονται στην Αττική και άλλες πόλεις, με κύριες συγκεντρώσεις στις 10:00 και 11:00.
  • Συμμετοχή από κλάδους Τροφίμων, Ποτών, Επισιτισμού, Τουρισμού και Κατασκευών, με αιτήματα για μισθούς και εργασιακές συνθήκες.
  • Στάση εργασίας από τον Σύλλογο Εμποροϋπαλλήλων Αθήνας από 10:00 έως 14:00.
  • Αναμένονται αποφάσεις για συμμετοχή των εργαζομένων στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς.

«Παραλύει» η χώρα την Τετάρτη 24 Ιουνίου με την 24ωρη πανεργατική απεργία που έχουν κηρύξει πολλοί κλάδοι.  

Στο επίκεντρο των αιτημάτων βρίσκονται οι Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, η βελτίωση των αποδοχών και η αντιμετώπιση των καθημερινών προβλημάτων σε βασικούς τομείς της οικονομίας. 

Την ίδια ώρα, αναμένονται οι τελικές αποφάσεις για τη συμμετοχή των εργαζομένων στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, κάτι που θα κρίνει και τις μετακινήσεις των πολιτών την ημέρα της απεργίας. 

Απεργία 24/6: Συμμετέχει ο κλάδος Τροφίμων και Ποτών 

Οι εργαζόμενοι στον κλάδο Τροφίμων και Ποτών αντιδρούν στις διαπραγματεύσεις για τη νέα κλαδική σύμβαση, εκφράζοντας ανησυχία ότι πολλοί εργαζόμενοι θα μείνουν εκτός ρυθμίσεων. 

Στην Αττική, η συγκέντρωση θα γίνει στις 11:00 έξω από τα γραφεία του ΣΕΒ και θα ακολουθήσει πορεία προς το Υπουργείο Εργασίας, ενώ κινητοποιήσεις προγραμματίζονται και σε άλλες πόλεις. 

Στάση εργασίας στα καταστήματα την Τετάρτη 24/6 λόγω απεργίας 

Ο Σύλλογος Εμποροϋπαλλήλων Αθήνας έχει προκηρύξει στάση εργασίας από τις 10:00 έως τις 14:00.  

Οι εργαζόμενοι θα συγκεντρωθούν έξω από τα γραφεία της ΕΣΕΕ, στηρίζοντας παράλληλα συναδέλφους τους σε μεγάλες επιχειρήσεις και προβάλλοντας τα αιτήματά τους για καλύτερες συνθήκες εργασίας. 

Απεργία 24/6: Συμμετοχή στον Επισιτισμό και τον Τουρισμό 

Στην απεργία συμμετέχουν και εργαζόμενοι του κλάδου Επισιτισμού και Τουρισμού, οι οποίοι ζητούν αυξήσεις μισθών, μέτρα ασφάλειας, βελτίωση των εργασιακών συνθηκών και ενίσχυση της προστασίας των εποχικά εργαζομένων. 

Στην Αθήνα η συγκέντρωση θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία των ξενοδόχων στις 10:00, ενώ κινητοποιήσεις έχουν προγραμματιστεί σε πολλές τουριστικές περιοχές της χώρας. 

Και οι εργαζόμενοι στις Περιφέρειες συμμετέχουν στην απεργία στις 24/6 

Στην απεργία συμμετέχουν και οι υπάλληλοι των Περιφερειών, με βασικά αιτήματα την ενίσχυση των υπηρεσιών με προσωπικό, αυξήσεις μισθών, επαναφορά 13ου και 14ου μισθού και υπογραφή νέας συλλογικής σύμβασης. 

Στην Αθήνα η κεντρική συγκέντρωση θα γίνει στις 10:30 έξω από το Υπουργείο Οικονομικών. 

Απεργία 24/6: Κινητοποιήσεις στις Κατασκευές 

Ιδιαίτερα μαζική αναμένεται η συμμετοχή των εργαζομένων στις κατασκευές, με βασικό αίτημα την υπογραφή νέων συλλογικών συμβάσεων. 

Στο εργοτάξιο του Ελληνικού έχει προκηρυχθεί 48ωρη απεργία για τις 23 και 24 Ιουνίου, ενώ στην Αθήνα η κεντρική συγκέντρωση θα γίνει στις 11:00 στην πλατεία Κάνιγγος. Αντίστοιχες δράσεις έχουν προγραμματιστεί σε πολλές πόλεις της χώρας. 

Απεργία 24/6: Τι θα γίνει με τα ΜΜΜ 

Μέχρι στιγμής οι εργαζόμενοι στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς δεν έχουν ανακοινώσει εάν θα συμμετέχουν στην απεργία.  

Οι σχετικές ανακοινώσεις αναμένονται τις επόμενες ώρες. 

Πάντως, είθισται να συμμετέχουν με στάσεις εργασίας από την έναρξη της βάρδιας έως τις 9 το πρωί και από τις 9 το βράδυ έως τη λήξη της βάρδιας, προκειμένου οι διαδηλωτές να μπορούν να πάνε στις κινητοποιήσεις.  

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