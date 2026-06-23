Κώστας Νικούλι - Κατερίνα Μαούτσου: Βάφτισαν τον γιο τους!

Οι φωτογραφίες από τη βάφτιση

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Κώστας Νικούλι - Κατερίνα Μαούτσου: Βάφτισαν Τον Γιο Τους!

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Κώστας Νικούλι και η Κατερίνα Μαούτσου βάφτισαν τον γιο τους, που γεννήθηκε πριν από ενάμιση χρόνο.
  • Το ζευγάρι μοιράστηκε στιγμιότυπα από τη βάφτιση στα social media, παρά το γεγονός ότι κρατούν χαμηλούς τόνους στην προσωπική τους ζωή.
  • Ο Κώστας Νικούλι ξεχώρισε φέτος στις σειρές «Αθώοι» και «Να μ’ αγαπάς».
  • Η Κατερίνα Μαούτσου εξέφρασε τη χαρά της για τη μητρότητα σε τρυφερή ανάρτηση.
  • Το όνομα του γιου τους είναι Λευτέρης, συμβολίζοντας την ελευθερία και την ασφάλεια για το μέλλον του.

Τον μονάκριβο γιο τους, καρπό του έρωτά τους, που ήρθε στον κόσμο πριν από περίπου ενάμιση χρόνο, βάφτισαν ο Κώστας Νικούλι και η Κατερίνα Μαούτσου.

Το αγαπημένο ζευγάρι, που επιλέγει να κρατά χαμηλούς τόνους όσον αφορά στην προσωπική του ζωή και να απασχολεί μόνο με τα επαγγελματικά, αυτή τη φορά έκανε μία εξαίρεση και μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του φίλους στιγμιότυπα από τη σημαντική αυτή ημέρα μέσα από τα social media.

Κώστας Νικούλι: Το Instagram, η σχέση με τη Μαούτσου κι ο γιος του

Ο Κώστας Νικούλι, ο οποίος τη φετινή τηλεοπτική σεζόν ξεχώρισε τόσο στους «Αθώους» του MEGA όσο και στη σειρά «Να μ’ αγαπάς» του ALPHA, πλέει σε πελάγη ευτυχίας που κρατά στην αγκαλιά του τον γιο του. Το ίδιο ισχύει και για την Κατερίνα Μαούτσου φυσικά, η οποία συχνά μοιράζεται σκέψεις και συναισθήματα γύρω από τη μητρότητα.

Στην τρυφερή ανάρτησή της, η γνωστή ηθοποιός έγραψε με χιούμορ:

«Για τον έρωτα σου σβήνω, σ’ αγαπώ και τι θα γίνω, τι θα γίνω. Πολλαπλασιάζεται ο έρωτας; Σίγουρα. Μου αρέσει κάτι περισσότερο από αυτό; Σίγουρα όχι. Ψέματα, μου αρέσει. Να το μοιράζομαι με αυτούς που αγαπώ και να τους ζητιανεύω υλικό, επειδή μου τη σπάνε οι φωτογράφοι στις γιορτές και δεν έκλεισα και τελικά έχω το πιο ωραίο άλμπουμ. Και σε άλλα με υγεία».

Δες την ανάρτηση:

 

Κώστας Νικούλι - Κατερίνα Μαούτσου: Βάφτισαν τον γιο τους!

Κώστας Νικούλι - Κατερίνα Μαούτσου: Βάφτισαν τον γιο τους!

Κώστας Νικούλι - Κατερίνα Μαούτσου: Βάφτισαν τον γιο τους!

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Κώστας Νικούλι είχε αποκαλύψει σε παλαιότερη συνέντευξή του το όνομα που είχαν επιλέξει για τον μικρό τους.

«Θέλω ο γιος μου να είναι ελεύθερος, ψυχικά, πνευματικά και σωματικά. Και δεν είναι τυχαίο που αυτό θα είναι το όνομά του. Λευτέρη θα τον πούμε. Να μην σέρνει τα δικά μου τραύματα, τις δικές μου δυσκολίες. Θέλω να δημιουργήσω ένα ασφαλές περιβάλλον γι’ αυτόν, ώστε να μπορεί να σκέφτεται χωρίς δεσμεύσεις τη δική του ζωή», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά ο ηθοποιός εξηγώντας τον συμβολικό χαρακτήρα του ονόματος του γιου τους.

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ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΑΟΥΤΣΟΥ
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