Δείτε το βίντεο του star.gr από το Kick Off Party του Madwalk/ ρεπορτάζ Κατερίνα Καραγιάννη- Τζωρτζίνα Γιαννοπούλου

Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το φετινό Kick-Off Party του MADWALK 2026, τη Δευτέρα 9 Νοεμβρίου 2026, στο Athénée, σηματοδοτώντας την αντίστροφη μέτρηση για τον μεγαλύτερο θεσμό μόδας και μουσικής στην Ελλάδα που θα λάβει χώρα στις 23 Νοεμβρίου, στο Κλειστό Γήπεδο Παλαιού Φαλήρου, Tae Kwon Do!

Αγαπημένοι καλλιτέχνες, Content Creators, εκπρόσωποι των ΜΜΕ και πλήθος λαμπερών καλεσμένων παρευρέθηκαν σε μια ξεχωριστή βραδιά γεμάτη μουσική και λάμψη, απολαμβάνοντας τα signature Three Cents cocktails, που πρόσθεσαν τη δική τους ξεχωριστή πινελιά στην εμπειρία, συνδυάζοντας ένταση, αυθεντικότητα με τον premium γευστικό χαρακτήρα τους. Τη βραδιά συνόδευσαν με ένα εκρηκτικό DJ set ο Coyot (Παναγιώτης Δημόπουλος) παραγωγός του Mad Radio 106.2 και ο AD-1 Αντώνης Δημητριάδης.

Η εκθαμβωτική hostess Βίκυ Καγιά καλωσόρισε τους παρευρισκόμενους και παρουσίασε το φετινό δημιουργικό concept του θεσμού: «WE ARE ALL MADE OF STARS», που αναδεικνύει τη μοναδικότητα, την προσωπική έκφραση και τη λάμψη που κρύβει ο καθένας μας. Παράλληλα, προσκάλεσε το κοινό στο μεγάλο ραντεβού στις 23 Νοεμβρίου, στο Κλειστό Γήπεδο Παλαιού Φαλήρου, Tae Kwon Do, όπου η μόδα θα συναντήσει ξανά τη μουσική μέσα από εντυπωσιακά catwalks, ανατρεπτικές συνεργασίες και μοναδικά performances.

Κατά τη διάρκεια της βραδιάς, η Βίκυ Καγιά παρουσίασε τους σχεδιαστές και τα fashion brands της διοργάνωσης, αναφέρθηκε στους πρώτους καλλιτέχνες που έχουν ανακοινωθεί και αποκάλυψε το πρόσωπο που θα τιμηθεί με το MadWalk of Fame Award.

Στο φετινό MADWALK, οι Fashion Heroes Dr. Chris, Manos Kamakaris, Athina Klimi, Mariagapi, Aria Skokos και Super Foteini συμμετέχουν στα επιμέρους projects που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του θεσμού, προσθέτοντας τη δική τους ξεχωριστή δημιουργική ταυτότητα στη μεγάλη γιορτή της μόδας και της μουσικής.

Ανάμεσα στους πρώτους καλλιτέχνες που έχουν ανακοινωθεί, στη φετινή σκηνή θα εμφανιστούν οι Biased Beast, Danae, Evangelia, FY, Kidd, Klavdia, LILA, Marina Satti, Ήβη Αδάμου, Λένα Ζευγαρά, Πέγκυ Ζήνα, Πέτρος Ιακωβίδης, Κατερίνα Λιόλιου, Ρένα Μόρφη, Σάκης Ρουβάς και Ελένη Φουρέιρα.

Στην πασαρέλα του MADWALK 2026 by Three Cents θα παρουσιαστούν εντυπωσιακά catwalks με δημιουργίες κορυφαίων Ελλήνων σχεδιαστών, όπως οι Celia Kritharioti, Daphne Valente, Deux Hommes, Dimitris Petrou, Georgia De Graecia, Sotiris Georgiou, Stelios Koudounaris, Valtadoros, Vassilis Zoulias & Pericles Kondylatos και Αθανάσιος Βασιλειάδης.

Ξεχωριστή θέση στη φετινή διοργάνωση έχει το MadWalk of Fame, που φέτος τιμά τον Κωνσταντίνο Ρήγο για τη σημαντική δημιουργική του συμβολή στην ταυτότητα και την καλλιτεχνική πορεία του θεσμού, από την πρώτη κιόλας διοργάνωση, ως art director.

Το MADWALK 2026 by Three Cents, ο μοναδικός θεσμός στην Ελλάδα που ενώνει τη μόδα με τη μουσική, επιστρέφει για 16η χρονιά, τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου 2026, στο Κλειστό Γήπεδο Παλαιού Φαλήρου, Tae Kwon Do, υποσχόμενο μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη λάμψη, δημιουργικότητα και μοναδικές εκπλήξεις!