Κ. Γερονικολού: «Ο Παπανώτας με... φοβάται - Ο Γιάννης θα πάει στον Λιάγκα»

Το... τηλεοπτικό ρεπορτάζ που έδωσε η ηθοποιός

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Κατερίνα Γερονικολού μίλησε για την καθημερινότητά της και τη φροντίδα της στο Happy Day.
  • Αναφέρθηκε στο πρόγραμμα γυμναστικής της και την ανάγκη για σωματική και πνευματική ισορροπία.
  • Ο Γιάννης Τσιμιτσέλης θα συμμετάσχει στην εκπομπή Quiz with the Balls στο ΣΚΑΪ.
  • Η Γερονικολού σχολίασε την κριτική του Δημήτρη Ουγγαρέζου προς τον Τσιμιτσέλη, που οδήγησε σε ρήξη μεταξύ τους.
  • Ο Ουγγαρέζος δήλωσε ότι δεν επιθυμεί αποκατάσταση της φιλίας με τον Τσιμιτσέλη.

Η Κατερίνα Γερονικολού βρέθηκε καλεσμένη στο Happy Day το πρωί της Τρίτης, και συζήτησε με τη Σταματίνα Τσιμτσιλή για την καθημερινότητα της, την προσωπική της φροντίδα και τις τηλεοπτικές εξελίξεις που αφορούσαν τον σύντροφό της, Γιάννη Τσιμιτσέλη

Γιάννης Τσιμιτσέλης και Κατερίνα Γερονικολού ξανά μαζί στο θεάτρο

Η συζήτηση ξεκίνησε με την Κατερίνα να περιγράφει το εξαντλητικό της πρόγραμμα, εξηγώντας ότι φρόντιζε να κοιμάται από τις 11 το βράδυ ώστε να αντέχει τη μέρα της, καθώς οι πρόβες για τις επερχόμενες παραστάσεις την κρατούσαν απασχολημένη μέχρι αργά. Για να ανταπεξέλθει, έδινε ιδιαίτερη σημασία στη σωματική και πνευματική της ισορροπία, παίρνοντας βιταμίνες, προσέχοντας τη διατροφή της και κάνοντας πιλάτες 2 με 3 φορές την εβδομάδα. Όπως ανέφερε, η γυμναστική αυτή ήταν ο δικός της τρόπος να ξεφεύγει, αφού έβαζε το κινητό στο αθόρυβο και απολάμβανε την παρέα άλλων γυναικών. Παράλληλα, διευκρίνισε ότι δραστηριότητες όπως οι βόλτες στη θάλασσα ή το διάβασμα βιβλίων τις κρατούσε για τις καλοκαιρινές διακοπές, ενώ περίμενε να βρει λίγο περισσότερο χρόνο για τον εαυτό της μόλις θα έκαναν πρεμιέρα οι παραστάσεις.

Κ. Γερονικολού: «Ο Παπανώτας με... φοβάται - Ο Γιάννης θα πάει στον Λιάγκα»

Στη συνέχεια, η κουβέντα στράφηκε στα επαγγελματικά του Γιάννη Τσιμιτσέλη και το νέο του τηλεοπτικό εγχείρημα στο ΣΚΑΪ με τίτλο Quiz with the Balls. Η Σταματίνα αναρωτήθηκε αν η εκπομπή θα προκαλούσε πάλι συζητήσεις και σχόλια, με την Κατερίνα να σχολιάζει χαριτολογώντας την τάση των πάνελ να σχολιάζουν τα πάντα.

Κατερίνα Γερονικολού: Απαντά σε όσους την κατηγορούν ότι δε μαγειρεύει

«Λείπει ο Παπανώτας Ο Παπανώτας με φοβάται μάλλον. Ο Παπανώτας με φοβάται...», είπε με χιούμορ η ηθοποιός, αναφερόμενη στα σχόλια που έχει κάνει ο Δημήτρης Παπανώτας για τον Γιάννη Τσιμιτσέλη.

Κ. Γερονικολού: «Ο Παπανώτας με... φοβάται - Ο Γιάννης θα πάει στον Λιάγκα»

Η Σταματίνα μετέφερε επίσης μια πληροφορία για αναφορές που είχαν γίνει από τον Γιώργο Λιάγκα και τον Δημήτρη Ουγγαρέζο σχετικά με την επιθυμία του να τα βρει με τον Γιάννη, με την ηθοποιό να επιβεβαιώνει ότι ο σύντροφός της επρόκειτο να βγει σύντομα στο Πρωινό.

H απάντηση του Ουγγαρέζου στον Τσιμιτσέλη: «Όταν το άκουσα ένιωσα αηδία»

Θυμίζουμε ότι η κόντρα ανάμεσα στον Δημήτρη Ουγγαρέζο και τον Γιάννη Τσιμιτσέλη ξεκίνησε όταν ο παρουσιαστής άσκησε δημόσια αυστηρή κριτική στον ηθοποιό για την απόφασή του να αναλάβει την παρουσίαση ταξιδιωτικής εκπομπής. Ο Ουγγαρέζος υποστήριξε ανοιχτά ότι ένας ηθοποιός δεν έχει την ιδιότητα να συντονίζει επαγγελματίες δημοσιογράφους, εκφράζοντας τη διαφωνία του με τέτοιου είδους τηλεοπτικούς ρόλους.

Ο Δημήτρης Ουγγαρέζος κι ο Γιάννης Τσιμιτσέλης το 2013 ήταν... κολλητοί

Ο Δημήτρης Ουγγαρέζος κι ο Γιάννης Τσιμιτσέλης το 2013 ήταν... κολλητοί /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Από την πλευρά του, ο Γιάννης Τσιμιτσέλης αντέδρασε έντονα, αναφέροντας πως ο παρουσιαστής «κυνηγάει φαντάσματα» και ότι το να ασκεί κανείς συνεχή και επιθετική κριτική δεν αποτελεί δουλειά. Παράλληλα, εξέφρασε την πικρία του, καθώς οι δυο τους διατηρούσαν φιλικές σχέσεις για πολλά χρόνια πριν από το συγκεκριμένο περιστατικό. Η διαφωνία αυτή οδήγησε στο οριστικό τέλος της φιλίας τους, με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο να δηλώνει εκ των υστέρων τηλεοπτικά πως δεν επιθυμεί πλέον καμία επαφή ή αποκατάσταση των σχέσεών τους.

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ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΓΕΡΟΝΙΚΟΛΟΥ
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ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΙΜΙΤΣΕΛΗΣ
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HAPPY DAY
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ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΝΩΤΑΣ
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ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΟΥΓΓΑΡΕΖΟΣ
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