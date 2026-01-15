Ηλεκτρονική τιμολόγηση: Για ποιες επιχειρήσεις είναι υποχρεωτική από 2/2

Από τον Φεβρουάριο του 2026 ξεκινά επίσημα η υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση στις συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων, φέρνοντας δραστικές αλλαγές στον τρόπο έκδοσης, αποστολής και ελέγχου των παραστατικών.

Στόχος του νέου συστήματος είναι η ουσιαστική καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και η πλήρης ιχνηλασιμότητα των εμπορικών συναλλαγών σε πραγματικό χρόνο.

Με την εφαρμογή του μέτρου οι φορολογικές αρχές θα μπορούν να παρακολουθούν, να διασταυρώνουν και να επαληθεύουν αυτόματα σε πραγματικό χρόνο το ύψος των συναλλαγών μεταξύ των επιχειρήσεων. Επιπλέον, θα συμβάλει στον εντοπισμό της μη υποβολής δηλώσεων ΦΠΑ ή της υποβολής δηλώσεων ΦΠΑ για χαμηλότερα ποσά ή την κυκλική ή αλυσιδωτή απάτη.

Θα περιορίσει, επίσης, περαιτέρω μείωση του ελλείμματος συμμόρφωσης στο ΦΠΑ και τα σφάλματα στην υποβολή των δεδομένων ενώ θα διευκολύνει την έκδοση προσυμπληρωμένων δηλώσεων ΦΠΑ.

Με την έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων περιορίζεται δραστικά η δυνατότητα έκδοσης εικονικών τιμολογίων καθώς και η διακίνηση εμπορευμάτων με «χάρτινα» παραστατικά.

Τα κίνητρα για τις επιχειρήσεις από τα ηλεκτρονικά τιμολόγια και τα φορο -μπόνους

Το νέο πλαίσιο συνοδεύεται από ισχυρά κίνητρα για τις επιχειρήσεις ενώ όσοι ενταχθούν νωρίτερα στην ηλεκτρονική τιμολόγηση και συγκεκριμένα δύο μήνες πριν την υποχρεωτική ημερομηνία, κερδίζουν:

100% προσαυξημένη απόσβεση για την αγορά εξοπλισμού και λογισμικού

100% προσαύξηση της δαπάνης για την υπηρεσία τιμολόγησης τον πρώτο χρόνο.

Προκειμένου να εξασφαλίσουν το φορο-μπόνους οι μεγάλες επιχειρήσεις θα πρέπει να είχαν ενταχθεί στο σύστημα της ηλεκτρονικής τιμολόγησης έως την 1η Δεκεμβρίου 2025 ενώ οι υπόλοιπες επιχειρήσεις έχουν περιθώριο έως τις 3 Αυγούστου 2026.

Πώς θα εφαρμοστεί

Οι αλλαγές θα εφαρμοστούν σε δύο φάσεις. Η έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων μπορεί να γίνει μέσω παρόχου με επιλογή μιας από τις εγκεκριμένες από την ΑΑΔΕ εταιρείες που προσφέρουν ολοκληρωμένες λύσεις ηλεκτρονικής τιμολόγησης.

Επίσης μπορεί να εφαρμοστεί και μέσω της εφαρμογής «timologio» το οποίο παρέχεται δωρεάν από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Για τις μεγάλες επιχειρήσεις με τζίρο πάνω από 1.000.000 ευρώ το 2023 η έναρξη υποχρεωτικής εφαρμογής ισχύει από 2 Φεβρουαρίου 2026 με περίοδο χάριτος για προσαρμογή έως 31 Μαρτίου 2026.

Όλες οι υπόλοιπες επιχειρήσεις οφείλουν να εφαρμόσουν τη διαδικασία από 1 Οκτωβρίου 2026 με περίοδο χάριτος έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026.

Οι συναλλαγές εντός Ελλάδος

Για κάθε πώληση αγαθού ή παροχή υπηρεσίας σε ελληνική επιχείρηση, θα εκδίδεται ηλεκτρονικό τιμολόγιο με τον παραλήπτη να το αποδέχεται υποχρεωτικά.

Πώς θα πραγματοποιούνται οι συναλλαγές με το εξωτερικό

Για χώρες εκτός Ε.Ε. η ηλεκτρονική τιμολόγηση είναι υποχρεωτική, ενώ για χώρες της Ε.Ε. προς το παρόν είναι προαιρετική.