Τέλος το ΣΔΟΕ: Από τον Μάρτιο έρχεται το ΔΕΟΣ - Τι αλλάζει

Σε ριζική καταπολέμηση του οικονομικού εγκλήματος προχωρά η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Έτσι από τον περασμέρνο Οκτώβριο μετά και την πλήρη ενσωμάτωση του ΣΔΟΕ στην ΑΑΔΕ η Γενική Διεύθυνση του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος καταργείται.

Πλέον στη θέση του ΣΔΟΕ ιδρύεται η Γενική Διεύθυνση Δυνάμεων Ελέγχου Οικονομικών Συναλλαγών (ΓΔ ΔΕΟΣ), με νέα δομή και οργάνωση καθώς και εξειδικευμένες επιχειρησιακές μονάδες.

Η ΔΕΟΣ θα λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο, επτά ημέρες την εβδομάδα, με εναλλασσόμενο προσωπικό και δυνατότητα υπερωριακής απασχόλησης, προκειμένου να διασφαλίζει την αδιάκοπη παρακολούθηση των κινήσεων που πιθανώς πλήξουν τα δημόσια έσοδα.

Το εν λόγω προσωπικό θα απασχολείται σε τακτική ή υπερωριακή εργασία, ακόμη και κατά τις ημέρες αργιών και τις νυχτερινές ώρες, ανάλογα με τις επιχειρησιακές ανάγκες. Επίσης, οι υπάλληλοι θα έχουν πρόσβαση σε κάθε πληροφορία που σχετίζεται με την αποστολή τους, μη υποκείμενοι σε περιορισμούς διατάξεων περί απορρήτου, υπό την προϋπόθεση τήρησης της εχεμύθειας, ενώ τα σχετικά φυσικά και τα ηλεκτρονικά αρχεία σε μεταφερόμενα μέσα αποθήκευσης, που αφορούν στις εκκρεμείς υποθέσεις, περιέρχονται στις νέες υπηρεσίες που δημιουργούνται.

Η διεθνής συνεργασία της ΔΕΟΣ με OLAF, INTERPOL και EUROPOL

Η Γενική Διεύθυνση της ΔΕΟΣ θα διασφαλίζει τη συνεργασία με ελεγκτικές και διωκτικές υπηρεσίες εντός και εκτός της ΑΑΔΕ, συμπεριλαμβανομένης της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF), της INTERPOL και της EUROPOL.

Επίσης, ειδικό τμήμα της θα λειτουργεί ως Εθνικό Γραφείο Ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων από εγκληματικές δραστηριότητες (ARO Greece), διευκολύνοντας την αμοιβαία διοικητική συνεργασία μέσω διεθνών δικτύων όπως το CARIN που διαβιβάζονται μέσω EUROPOL και INTERPOL.

Ποια είναι η δομή της ΔΕΟΣ

Με βάση απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ Γιώργου Πιτσιλή, η νέα δομή θα τεθεί σε πλήρη οργανωτική και επιχειρησιακή λειτουργία από τον Μάρτιο του 2026. Επίσης, θα στηρίζεται σε τρεις κατηγορίες περιφερειακών μονάδων που θα δρουν σε όλη την επικράτεια:

• οι Μονάδες Ειδικών Οικονομικών Ελέγχων (ΜΕΟΕΛ) Αττικής και Μακεδονίας θα αναλάβουν την αποκάλυψη περιπτώσεων οικονομικού εγκλήματος, συμπεριλαμβανομένων ερευνών ηλεκτρονικού εγκλήματος, διαφθοράς και απάτης δημοσίων λειτουργών.

• οι Μονάδες Ειδικών Φορολογικών Ελέγχων (ΜΕΦΕΛ) θα λειτουργήσουν σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Ηράκλειο, εστιάζοντας στην καταπολέμηση μεγάλης φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής.

• οι Μονάδες Ειδικών Τελωνειακών Ελέγχων (ΜΕΤΕΛ) Αττικής και Θεσσαλονίκης θα επικεντρωθούν στο λαθρεμπόριο και τη δασμοφοροδιαφυγή από λαθραία και ναρκωτικά, μέχρι την πολιτιστική μας κληρονομιά.

Ως επί το πλείστον η Γενική Διεύθυνση της ΔΕΟΣ θα ασχολείται με την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου, τη δασμοφοροδιαφυγή, τη φοροδιαφυγή και τον έλεγχο κίνησης κεφαλαίων.

Ωστόσο, στην πράξη, το πεδίο δράσεως θα είναι πολύ ευρύτερο. Ενδεικτικά, οι ΜΕΤΕΛ θα διενεργούν ελέγχους για παράνομη διακίνηση ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών, προδρόμων ουσιών, όπλων, πυρομαχικών και εκρηκτικών. Στο στόχαστρο μπαίνει επίσης και η παράνομη διακίνηση αρχαιοτήτων, μνημείων, κειμηλίων και έργων τέχνης, καθώς και θησαυρών της εθνικής πολιτιστικής κληρονομιάς.