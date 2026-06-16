Η συνταγή του Γιώργου Ρήγα, για τάρτα μελιτζάνας με πιπεριές και μοτσαρέλα

Απολαύστε την, είτε ως ορεκτικό είτε ως καλοκαιρινό κυρίως γεύμα

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Συνταγες
Γρήγορες, απλές και υγιεινές παρασκευές, για ένα καλοκαιρινό πιάτο

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Η σημερινή συνταγή του Γιώργου Ρήγα, είναι στην ουσία μία κις-λορέν με μελιτζάνα. Τάρτα Μελιτζάνα με Πιπεριές και Μοτσαρέλα. Πανδαισία μυρωδιάς και γεύσεων στο πλατό του Breakfast@Star

Φτιάξτε Μοσχαρίσια Κεφτεδάκια, με τη συνταγή που δείχνει ο Γιώργος Ρήγας

ΤΑΡΤΑ ΜΕΛΙΤΖΑΝΑΣ ΜΕ ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΚΑΙ ΜΟΤΣΑΡΕΛΑ

Tarta Melitzanas
Για την Ζύμη Τάρτας

  • • 250 γρ. αλεύρι γ.ο.χ.
  • • 125 γρ. παγωμένο βούτυρο σε κύβους
  • • 1 αυγό
  • • 5 γρ. αλάτι
  • • 20 ml παγωμένο νερό

Για την Γέμιση

  • • 2 μεγάλες μελιτζάνες φλάσκες
  • • 2 πιπεριές Φλωρίνης
  • • 1 κόκκινη πιπεριά
  • • 1 μεγάλο κρεμμύδι
  • • 2 σκελίδες σκόρδο
  • • 3 κ.σ. ελαιόλαδο
  • • 250 γρ. μοτσαρέλα στραγγισμένη
  • • 10 φύλλα βασιλικού
  • • 1 κ.γ. θυμάρι
  • • Αλάτι
  • • Μαύρο πιπέρι

Για την Κρέμα Δεσίματος

  • • 3 αυγά
  • • 200 ml κρέμα γάλακτος 35%
  • • 80 γρ. παρμεζάνα τριμμένη
  • • Λίγο αλάτι
  •  • Λευκό πιπέρι

Εκτέλεση Τάρτας

  • Ανακατεύουμε το αλεύρι με το αλάτι
  • Προσθέτουμε το βούτυρο και τρίβουμε μέχρι να μοιάζει με χοντρά ψίχουλα
  • Προσθέτουμε το αυγό και το νερό
  • Ζυμώνουμε ελαφρά μέχρι να σχηματιστεί ζύμη
  • Τυλίγουμε με μεμβράνη και αφήνουμε στο ψυγείο για 1 ώρα
  • Ανοίγουμε φύλλο πάχους 3 χιλ. και στρώνουμε την ταρτιέρα
  • Τρυπάμε τη βάση με πιρούνι
  • Ψήνουμε με βάρος στους 180°C για 15 λεπτά και άλλα 5 λεπτά χωρίς βάρος. 

Εκτέλεση Γέμισης

  • Κόβουμε τις μελιτζάνες σε κύβους και τις αλατίζουμε για 20 λεπτά.
  • Ξεπλένουμε και στεγνώνουμε
  • Κόβουμε τις πιπεριές σε λωρίδες
  • Σοτάρουμε σε ελαιόλαδο το κρεμμύδι μέχρι να μαλακώσει
  • Προσθέτουμε τις μελιτζάνες και τις πιπεριές
  • Μαγειρεύουμε μέχρι να εξατμιστούν τα υγρά
  • Προσθέτουμε το σκόρδο, το θυμάρι, αλάτι και πιπέρι
  • Αφήνουμε να κρυώσει

Εκτέλεση Κρέμας

  • Χτυπάμε τα αυγά
  • Προσθέτουμε την κρέμα γάλακτος και την παρμεζάνα
  • Αλατοπιπερώνουμε

Στήσιμο

  • Στη μισοψημένη βάση απλώνουμε τη γέμιση
  • Προσθέτουμε τη μοτσαρέλα κομμένη σε κομμάτια
  • Σκορπίζουμε τον βασιλικό
  • Περιχύνουμε με την κρέμα δεσίματος
  • Ψήνουμε στους 180°C για 35-40 λεπτά μέχρι να πάρει χρυσαφένιο χρώμα.
     
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