Η σημερινή συνταγή του Γιώργου Ρήγα, είναι στην ουσία μία κις-λορέν με μελιτζάνα. Τάρτα Μελιτζάνα με Πιπεριές και Μοτσαρέλα. Πανδαισία μυρωδιάς και γεύσεων στο πλατό του Breakfast@Star
Φτιάξτε Μοσχαρίσια Κεφτεδάκια, με τη συνταγή που δείχνει ο Γιώργος Ρήγας
ΤΑΡΤΑ ΜΕΛΙΤΖΑΝΑΣ ΜΕ ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΚΑΙ ΜΟΤΣΑΡΕΛΑ
Για την Ζύμη Τάρτας
- • 250 γρ. αλεύρι γ.ο.χ.
- • 125 γρ. παγωμένο βούτυρο σε κύβους
- • 1 αυγό
- • 5 γρ. αλάτι
- • 20 ml παγωμένο νερό
Για την Γέμιση
- • 2 μεγάλες μελιτζάνες φλάσκες
- • 2 πιπεριές Φλωρίνης
- • 1 κόκκινη πιπεριά
- • 1 μεγάλο κρεμμύδι
- • 2 σκελίδες σκόρδο
- • 3 κ.σ. ελαιόλαδο
- • 250 γρ. μοτσαρέλα στραγγισμένη
- • 10 φύλλα βασιλικού
- • 1 κ.γ. θυμάρι
- • Αλάτι
- • Μαύρο πιπέρι
Για την Κρέμα Δεσίματος
- • 3 αυγά
- • 200 ml κρέμα γάλακτος 35%
- • 80 γρ. παρμεζάνα τριμμένη
- • Λίγο αλάτι
- • Λευκό πιπέρι
Εκτέλεση Τάρτας
- Ανακατεύουμε το αλεύρι με το αλάτι
- Προσθέτουμε το βούτυρο και τρίβουμε μέχρι να μοιάζει με χοντρά ψίχουλα
- Προσθέτουμε το αυγό και το νερό
- Ζυμώνουμε ελαφρά μέχρι να σχηματιστεί ζύμη
- Τυλίγουμε με μεμβράνη και αφήνουμε στο ψυγείο για 1 ώρα
- Ανοίγουμε φύλλο πάχους 3 χιλ. και στρώνουμε την ταρτιέρα
- Τρυπάμε τη βάση με πιρούνι
- Ψήνουμε με βάρος στους 180°C για 15 λεπτά και άλλα 5 λεπτά χωρίς βάρος.
Εκτέλεση Γέμισης
- Κόβουμε τις μελιτζάνες σε κύβους και τις αλατίζουμε για 20 λεπτά.
- Ξεπλένουμε και στεγνώνουμε
- Κόβουμε τις πιπεριές σε λωρίδες
- Σοτάρουμε σε ελαιόλαδο το κρεμμύδι μέχρι να μαλακώσει
- Προσθέτουμε τις μελιτζάνες και τις πιπεριές
- Μαγειρεύουμε μέχρι να εξατμιστούν τα υγρά
- Προσθέτουμε το σκόρδο, το θυμάρι, αλάτι και πιπέρι
- Αφήνουμε να κρυώσει
Εκτέλεση Κρέμας
- Χτυπάμε τα αυγά
- Προσθέτουμε την κρέμα γάλακτος και την παρμεζάνα
- Αλατοπιπερώνουμε
Στήσιμο
- Στη μισοψημένη βάση απλώνουμε τη γέμιση
- Προσθέτουμε τη μοτσαρέλα κομμένη σε κομμάτια
- Σκορπίζουμε τον βασιλικό
- Περιχύνουμε με την κρέμα δεσίματος
- Ψήνουμε στους 180°C για 35-40 λεπτά μέχρι να πάρει χρυσαφένιο χρώμα.