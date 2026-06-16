Η σημερινή συνταγή του Γιώργου Ρήγα, είναι στην ουσία μία κις-λορέν με μελιτζάνα. Τάρτα Μελιτζάνα με Πιπεριές και Μοτσαρέλα. Πανδαισία μυρωδιάς και γεύσεων στο πλατό του Breakfast@Star

ΤΑΡΤΑ ΜΕΛΙΤΖΑΝΑΣ ΜΕ ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΚΑΙ ΜΟΤΣΑΡΕΛΑ



Για την Ζύμη Τάρτας

• 250 γρ. αλεύρι γ.ο.χ.

• 125 γρ. παγωμένο βούτυρο σε κύβους

• 1 αυγό

• 5 γρ. αλάτι

• 20 ml παγωμένο νερό

Για την Γέμιση

• 2 μεγάλες μελιτζάνες φλάσκες

• 2 πιπεριές Φλωρίνης

• 1 κόκκινη πιπεριά

• 1 μεγάλο κρεμμύδι

• 2 σκελίδες σκόρδο

• 3 κ.σ. ελαιόλαδο

• 250 γρ. μοτσαρέλα στραγγισμένη

• 10 φύλλα βασιλικού

• 1 κ.γ. θυμάρι

• Αλάτι

• Μαύρο πιπέρι

Για την Κρέμα Δεσίματος

• 3 αυγά

• 200 ml κρέμα γάλακτος 35%

• 80 γρ. παρμεζάνα τριμμένη

• Λίγο αλάτι

• Λευκό πιπέρι

Εκτέλεση Τάρτας

Ανακατεύουμε το αλεύρι με το αλάτι

Προσθέτουμε το βούτυρο και τρίβουμε μέχρι να μοιάζει με χοντρά ψίχουλα

Προσθέτουμε το αυγό και το νερό

Ζυμώνουμε ελαφρά μέχρι να σχηματιστεί ζύμη

Τυλίγουμε με μεμβράνη και αφήνουμε στο ψυγείο για 1 ώρα

Ανοίγουμε φύλλο πάχους 3 χιλ. και στρώνουμε την ταρτιέρα

Τρυπάμε τη βάση με πιρούνι

Ψήνουμε με βάρος στους 180°C για 15 λεπτά και άλλα 5 λεπτά χωρίς βάρος.

Εκτέλεση Γέμισης

Κόβουμε τις μελιτζάνες σε κύβους και τις αλατίζουμε για 20 λεπτά.

Ξεπλένουμε και στεγνώνουμε

Κόβουμε τις πιπεριές σε λωρίδες

Σοτάρουμε σε ελαιόλαδο το κρεμμύδι μέχρι να μαλακώσει

Προσθέτουμε τις μελιτζάνες και τις πιπεριές

Μαγειρεύουμε μέχρι να εξατμιστούν τα υγρά

Προσθέτουμε το σκόρδο, το θυμάρι, αλάτι και πιπέρι

Αφήνουμε να κρυώσει

Εκτέλεση Κρέμας

Χτυπάμε τα αυγά

Προσθέτουμε την κρέμα γάλακτος και την παρμεζάνα

Αλατοπιπερώνουμε

Στήσιμο