Φτιάξτε Μοσχαρίσια Κεφτεδάκια, με τη συνταγή που δείχνει ο Γιώργος Ρήγας

Ένα διαφορετικό πιάτο που αν το ξεκινήσεις, πρέπει να το φας όλο

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Διαφορετικά κεφτεδάκια, με μοσχαρίσιο κιμά και παρμεζάνα

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Με βάση τον μοσχαρίσιο κιμά, η σημερινή συνταγή του Γιώργου Ρήγα. Ένας εναλλακτικός τρόπος να φτιάξουμε τα αγαπημένα Μοσχαρίσια Κεφτεδάκια, μαζί με Παρμεζάνα και Σάλτσα Λεμονιου. Γλείφουν όλοι τα δάχτυλα τους, στο πλατό του Breakfast@Star

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ΚΕΦΤΕΔΑΚΙΑ ΜΟΣΧΑΡΙΣΙΑ ΜΕ ΠΑΡΜΕΖΑΝΑ & ΣΑΛΤΣΑ ΛΕΜΟΝΙΟΥ

Κεφτεδάκια Μοσχαρίσια

Για τα κεφτεδάκια:
• 800 γρ. μοσχαρίσιος κιμάς
• 100 γρ. παρμεζάνα
• 1 μεγάλο κρεμμύδι
• 2 σκελίδες σκόρδο
• ½ ματσάκι μαϊντανός
• Ξύσμα από 1 λεμόνι
• 1 αυγό
• 80 γρ. φρυγανιά τριμμένη
• 1 κ.γ. γλυκιά πάπρικα
• Αλάτι
• Φρεσκοτριμμένο πιπέρι
• 2 κ.σ. ελαιόλαδο

Για την σάλτσα:
• 300 ml κρέμα γάλακτος 35%
• 150 ml ζωμός κοτόπουλου ή μοσχαριού
• 2 σκελίδες σκόρδο
• Χυμός από 1 λεμόνι
• Ξύσμα από ½ λεμόνι
• ½ ματσάκι άνηθος
• 30 γρ. βούτυρο
• Αλάτι
• Λευκό πιπέρι

Εκτέλεση

1. Σε μεγάλο μπολ ανακατεύουμε τον κιμά, την παρμεζάνα, το κρεμμύδι, το σκόρδο, τον μαϊντανό και το ξύσμα λεμονιού.

2. Προσθέτουμε το αυγό, τη φρυγανιά, την πάπρικα, αλάτι και πιπέρι.

3. Ζυμώνουμε καλά για 4-5 λεπτά μέχρι να ομογενοποιηθεί το μείγμα.

4. Σκεπάζουμε και αφήνουμε στο ψυγείο για 30 λεπτά.

5. Πλάθουμε κεφτεδάκια 35-40 γρ. το καθένα.

6. Ψήνουμε στους 200°C για 15-18 λεπτά ή τα σοτάρουμε σε τηγάνι με λίγο ελαιόλαδο μέχρι να πάρουν ωραίο χρώμα.

Σάλτσα Εκτέλεση

1. Σε κατσαρόλα λιώνουμε το βούτυρο και σοτάρουμε το σκόρδο για 30 δευτερόλεπτα.

2. Προσθέτουμε τον ζωμό και αφήνουμε να μειωθεί ελαφρώς.

3. Ρίχνουμε την κρέμα γάλακτος και σιγοβράζουμε για 4-5 λεπτά.

4. Προσθέτουμε τον χυμό και το ξύσμα λεμονιού.

5. Αλατοπιπερώνουμε και αποσύρουμε από τη φωτιά.

6. Τελευταία στιγμή προσθέτουμε τον άνηθο. 
 

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