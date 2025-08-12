«Σε μία δουλειά βγάζω 10.000 ευρώ»: Οι διάλογοι που «έκαψαν» τον αστυνομικό

Τι έλεγε ο προφυλακισμένος αστυνομικός για τα κέρδη από τις δραστηριότητές του / Βίντεο Σκάι

Διάλογοι που «καίνε» τον προφυλακισμένο πρώην αστυνομικό και TikToker είδαν το «φως» της δημοσιότητας. Σε αυτούς, ο 34χρονος αναφέρει ότι έχει έσοδα χιλιάδων ευρώ από άλλες δραστηριότητες, αλλά και 10 ακίνητα, ενώ φέρεται να συμμετείχε και σε κατασκευαστική εταιρία.

«Αν ήθελα νομίζεις δε θα έμενα; Σε μία δουλειά βγάζω 10.000 τον μήνα, στην άλλη 1.000 ευρώ», έλεγε σε συνομιλία που παρουσίασε ο Σκάι.

Την ίδια ώρα, σε άλλη καταγεγραμμένη συνομιλία, ο 34χρονος πρώην αστυνομικός μιλά για τις δραστηριότητές του, αναφέροντας ότι δε θα άφηνε τη μόνιμη δουλειά του «αν δεν είχε δει κάτι»: «Κοίτα, θα σου πω το εξής, για να μπω εγώ σε διαδικασία να αφήσω την αστυνομία, μόνιμη δουλειά, πάει να πει ότι κάτι έχω δει… Οτιδήποτε γίνεται με τα… δηλαδή… από κέρδη από κτίρια, από στιλ μεσιτικά, από, από εξτρά, οτιδήποτε, παίρνω μερίδιο κανονικά».

Ο 34χρονος αστυνομικός είχε βραβευτεί για τις υπηρεσίες του από την ΕΛ.ΑΣ. / Φωτογραφία Instagram

«Εμένα είναι 2.000 την ημέρα και συν έχω κλείσει συμφωνία με την Κύπρια, 5.000 είναι ο μήνας, για να… τρέχω τις δουλειές της, όλα αυτά τέλος πάντων που σου έχω πει… Είναι 60, είναι 30, πες ένα 60άρι, 50 πες καθαρά… Συν τα 5της άλλης, 55, και έχω πάρει καμιά δεκαριά σπίτια, έχω και ενοίκια αρκετά, οπότε είμαι τέλεια, δεν έχω, είμαι κομπλέ».

Στη φυλακή ο αστυνομικός - Αρνείται τις κατηγορίες

Ο 34χρονος αστυνομικός και ένας 22χρονος φίλος του προφυλακίστηκαν μετά τις απολογίες του για διακίνηση κοκαΐνης.

Και οι δύο συνελήφθησαν μετά από επιχείρηση των Αδιάφθορων στο σπίτι του πρώην αστυνομικού, όπου βρέθηκαν 153 γραμμάρια κοκαΐνης.

Ο πρώην αστυνομικός, σύμφωνα με πληροφορίες, αρνείται την κατηγορία ισχυριζόμενος ότι ούτε γνώριζε, ούτε αντιλήφθηκε ότι ο φίλος του είχε αυτή την ποσότητα κοκαΐνης.

Ο 22χρονος φέρεται να αποδέχθηκε στην απολογία του ότι η κοκαΐνη ήταν δική του.