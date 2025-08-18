Eξάγωνο Ερμή και Άρη: Πώς επηρεάζει τις σχέσεις των ζωδίων

Ερμής και Άρης σχηματίζουν εξάγωνο για δεύτερη φορά μες στον Αύγουστο (η πρώτη ήταν στις 15/08) τις πρωινές ώρες της Δευτέρας, δίνοντας μια ιδιαίτερα επικοινωνιακή υπόσταση στη μέρα. Η όψη αυτή μας βοηθά να είμαστε πιο αποφασιστικοί και πρακτικοί και να βρίσκουμε έγκαιρα λύσεις σε όποιο πρόβλημα παρουσιάζεται.
Ευνοεί την επικοινωνία, τις δοσοληψίες, τις εμπορικές συναλλαγές, τις μετακινήσεις και τα ταξίδια.
