Σάμος: Αγωγή κατά του ελληνικού Δημοσίου από θύμα του γυμνασιάρχη

Εξελίξεις υπάρχουν στην υπόθεση του προφυλακισμένου γυμνασιάρχη στη Σάμο, που κατηγορείται για βιασμό και ασέλγεια σε βάρος ανήλικων μαθητών. Ένα από τα φερόμενα θύματά του, κατέθεσε αγωγή κατά του Ελληνικού Δημοσίου. Το γιατί εξήγησε η Τασούλα Παπανικολάου που έχει αποκλειστικές πληροφορίες στο Star.
Σάμος: Στη φυλακή γυμνασιάρχης για βιασμό αγοριών - Σοκάρουν οι περιγραφές
Ειδικότερα, όπως σημείωσε η δικαστική συντάκτρια του Star, το ανήλικο θύμα ισχυρίζεται ότι ενώ υπήρχαν καταγγελίες και παράπονα για τη δράση του καθηγητή στην εκπαιδευτική κοινότητα, κανείς δεν έλαβε μέτρα. Χρειάστηκε να τον καταγγείλουν δύο μητέρες γαι να ανοίξει ο «ασκός του Αιόλου».
Στην αγωγή του, που κατατέθηκε στις δικαστικές αρχές της Σύρου την περασμένη Πέμπτη, το νεαρό αγόρι αναφέρει ότι έχει υποστεί ηθική βλάβη από τις αδιανόητες πράξεις του γυμνασιάρχη και ότι δεν τον προστάτευσε κανείς, αναφέροντας μεταξύ άλλων:
«Από αμέλεια και παράλειψη των αρμοδίων οργάνων και ιδιαίτερα της έλλειψης οποιασδήποτε πρόνοιας για μαθητές με ουσιαστικά προβλήματα όπως η περίπτωση μου, ο δράστης εκμεταλλεύθηκε την αδιαφορία των οργάνων αυτών που έδωσαν πρόσφορο έδαφος στον δράστη να ψαρέψει ανήλικα θύματα και να ικανοποιεί τις άρρωστες και έκνομες ορέξεις του».
