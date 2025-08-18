Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 18 Αυγούστου

Σε ποιους θα ευχηθούμε σήμερα - Ποιους Αγίους τιμά η εκκλησία

18.08.25 , 03:00 Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 18 Αυγούστου
Σύμφωνα με το Εορτολόγιο, σήμερα, Δευτέρα 18 Αυγούστου, η εκκλησία τιμά τη μνήμη των Οσίου Αρσενίου του νέου ασκήσαντος εν Πάρω και Μαρτύρων Φλώρου και Λαύρου.

Ο Φλώρος μαζί με τον δίδυμο αδελφό του Λαύρο κατάγονταν από την Κωνσταντινούπολη και ασκούσαν το επάγγελμα του λιθοξόου στα Ουλπιανά της Δαρδανίας (σημερινό Λάπλιε Σέλο Κοσσυφοπεδίου).

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 18 Αυγούστου

Ο τοπικός ηγεμόνας Λουκίωνα, εκτιμώντας την τέχνης τους, τους έστειλε να δουλέψουν κοντά στον Λικίνιο, τον μετέπειτα αυτοκράτορα της Ρώμης και μεγάλο αντίπαλο του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Αυτός τους ανέθεσε να κατασκευάσουν έναν ειδωλολατρικό ναό. Μόλις, όμως, ολοκλήρωσαν το έργο τους, μοίρασαν την αμοιβή τους στους φτωχούς και μετέτρεψαν τον ειδωλολατρικό ναό σε χριστιανικό.

Μόλις το έμαθε ο Λικίνιος εξοργίστηκε και τους υπέβαλε στο μαρτύριο του τροχού. Κατόπιν τους έστειλε πίσω στον Λουκίωνα, ο οποίος τους έκλεισε σ’ ένα βαθύ πηγάδι. Εκεί, τα δύο αδέλφια παρέδωσαν τον πνεύμα τους στον Κύριο.

Στη Μεσσηνία, υπάρχει χωριό με το όνομα Άγιος Φλώρος και ομώνυμος ναός.

 

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα:

  • Αρσένιος, Αρσένης*
  • Αρσενία, Αρσίνα, Αρσινόη *
  • Λαύρος, Λαύρης, Λάουρος*
  • Λαύρα, Λάουρα
  • Φλώρος, Φλώρης*
  • Φλώρα, Φλωρή, Φλωρίτσα*

* Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

 

Ο ήλιος θα ανατείλει στις 06:43 και θα δύσει στις 20:14. Η σημερινή μέρα θα διαρκέσει 13 ώρες 32 λεπτά.

Σελήνη 24.5 ημερών

Back to Top