Η Ναταλία Γερμανού σε καλοκαιρινή διάθεση: Με ολόσωμο κόκκινο μαγιό

Λίγο πριν επιστρέψει στις απαιτητικές επαγγελματικές της υποχρεώσεις η Ναταλία Γερμανού περνά το καλοκαίρι της ξέγνοιαστα για να γεμίσει τις μπαταρίες της.

Για τις φετινές της διακοπές, επέλεξε, όπως και άλλες χρονιές, την αγαπημένη της Ελούντα στην Κρήτη, έναν προορισμό που της προσφέρει ηρεμία και χαλάρωση.

Μαζί της βρέθηκε και ο στενός της φίλος και συνεργάτης, Παναγιώτης Ραφαηλίδης, ο οποίος ταξίδεψε μέχρι την Κρήτη για να περάσουν παρέα λίγες ανέμελες ημέρες.

Το απόγευμα της Κυριακής 17 Αυγούστου, ο Παναγιώτης δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram μια φωτογραφία της Ναταλίας στην παραλία.

Εκείνη φοράει ένα εντυπωσιακό κόκκινο ολόσωμο μαγιό, συνοδευόμενο από καπέλο και γυαλιά ηλίου, και ποζάρει χαμογελαστή και χαλαρή. Η κομψή εμφάνισή της και η καλλίγραμμη σιλουέτα της δεν άργησαν να τραβήξουν τα βλέμματα των διαδικτυακών της φίλων.

Η παρουσιάστρια κλέβει τις εντυπώσεις με ολόσωμο κόκκινο μαγιό στην παραλία