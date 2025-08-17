Τράπερ διέκοψε συναυλία του γιατί ανήλικος έπινε αλκοόλ

Στο Αγρίνιο μια ανήλικη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο σε ημικωματώδη κατάσταση

Τελευταία Νέα
17.08.25 , 23:47 Λογιστές «μαϊμού» άρπαζαν κοσμήματα από ηλικιωμένους
17.08.25 , 23:19 Τράπερ διέκοψε συναυλία του γιατί ανήλικος έπινε αλκοόλ
17.08.25 , 23:13 Συγκίνηση στο μνημόσυνο του 19χρονου Γιάννη που σκοτώθηκε σε λούνα παρκ
17.08.25 , 22:16 Τζόκερ 17/8/2025: Δυο υπερτυχεροί κέρδισαν πάνω από 14 εκατομμύρια ευρώ!
17.08.25 , 22:00 Φωτιές Αχαΐα: Ανυπολόγιστες καταστροφές και απόγνωση
17.08.25 , 21:05 Σάμος: Αγωγή κατά του ελληνικού Δημοσίου από θύμα του γυμνασιάρχη
17.08.25 , 20:37 Ήρθε η ώρα του Κώστα να αποχωρήσει από το Route 360!
17.08.25 , 20:22 Route 360: Ο αδερφός του Γιάννη Αποστολάκη στο πλήρωμα της «Δέσποινας»
17.08.25 , 20:05 BMW: Τι αλλάζει στην βαφή των αυτοκινήτων
17.08.25 , 19:42 Ο Γιώργος Μαζωνάκης «σπάει» τη σιωπή του στο Star
17.08.25 , 19:40 Το Route 360 επισκέπτεται τα νησιά Γκαλαπάγκος!
17.08.25 , 19:14 Τέρενς Σταμπ: Πέθανε ο «στρατηγός Ζοντ» του «Σούπερμαν»
17.08.25 , 19:00 «Τρεις Χιλιάδες Χρόνια Προσμονής» - Δείτε On Demand στο StarTv
17.08.25 , 18:27 Μητσοτάκης: Συμμετείχε στην τηλεδιάσκεψη με τον Ζελένσκι
17.08.25 , 18:20 Νέο μήνυμα Τραμπ: Μεγάλη πρόοδος με τη Ρωσία, μείνετε συντονισμένοι
Περισσότερα

VIDEOS

Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΚΛΕΦΤΕΣ
Αετονύχηδες συνεχίζουν να ξαφρίζουν πορτοφόλια στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος
LEADERS: Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος – «Η Τουρκία ροκανίζει την Ελλάδα»
Καθηγητής Γ. Βαληνάκης
LEADERS: Καθηγητής Γ. Βαληνάκης – «Πώς θα πολεμήσουμε τη “Γαλάζια
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS: Καθηγητής Κ. Γρίβας - «Oι Τούρκοι θα χάσουν πόλεμο
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος - O Bανς «έδειρε» τις ευρωπαϊκές ελίτ
Κων/νος Ιατρίδης - αμυντικός αναλυτής
leaders: Ιατρίδης «Οι Τούρκοι τρέμουν τους ελληνικούς Μeteor»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Ρεπορτάζ Τασούλας Παπανικολάου στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει ένα βίντεο όπου ο τράπερ Rack διακόπτει τη συναυλία του για να κάνει παρατήρηση σε ένα αγόρι 15 ετών που πίνει αλκοόλ. Ο καλλιτέχνης εξήγησε γιατί προχώρησε σε αυτή την ενέργεια. Λίγα 24ωρα μετά, ένα ανήλικο κορίτσι στο Αγρίνιο μεταφέρθηκε σε ημικωματώδη κατάσταση στο νοσοκομείο εξαιτίας κατανάλωσης αλκοόλ.

Το 86% των 16χρονων στην Ελλάδα έχει καταναλώσει αλκοόλ

Είναι η στιγμή που ο τράπερ Rack  διακόπτει τη συναυλία του και κάνει παρατήρηση σε έναν νεαρό 15 ετών τον οποίο εντοπίζει να πίνει αλκοόλ. Στη συνέχεια φαίνεται να παίρνει το μπουκάλι απο τα χέρια του.

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει ένα βίντεο όπου ο τράπερ Rack

Η σκηνή έγινε viral διχάζοντας όμως τους χρήστες των social media.

O Rack σε νεότερο βίντεο εξήγησε τους λόγους που τον οδήγησαν να διακόψει τη συναυλία του μόλις αντίκρυσε τον ανήλικο να καταναλώνει αλκοόλ.

«Εγώ είδα ένα παιδάκι να πίνει επιδεικτικά από το μπουκάλι. Το ρώτησα πόσο χρονών είναι και μου λέει 15. Μάγκας... Τρελάθηκα... Δεν είναι ένα συμβάν... Γι’ αυτό τρελάθηκα με το παιδάκι. Mακάρι όταν ήμουν κι εγώ στην ηλικία του, κι έκανα χειρότερα, να μου τα έλεγε κάποιος έτσι», ανέφερε.

Αγρίνιο: Ανήλικη σε ημικωματώδη κατάσταση λόγω αλκοόλ - Πέντε συλλήψεις

Λίγες ώρες αργότερα, στο Αγρίνιο, οι αρχές συνέλαβαν πέντε άτομα σε υπαίθριο πάρτι στην περιοχή του Βάλτου καθώς ανήλικη εντοπίστηκε σε ημικωματώδη κατάσταση λόγω μέθης με αποτέλεσμα να μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

Την κίνηση πάντως του τράπερ επιβράβευσε ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης με μία ανάρτηση στο Χ.

«Συγχαίρω τον τράπερ Ρακ για αυτή του την αντίδραση. Εάν όλοι μας έχουμε την ίδια αντίδραση όταν μπροστά μας πίνουν αλκοόλ ανήλικοι παραβιάζοντας το νόμο, θα σώσουμε ζωές», έγραψε.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΑΛΚΟΟΛ
 |
ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ STAR
 |
ΤΡΑΠΕΡ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top