Τράπερ διέκοψε συναυλία του γιατί ανήλικος έπινε αλκοόλ

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει ένα βίντεο όπου ο τράπερ Rack διακόπτει τη συναυλία του για να κάνει παρατήρηση σε ένα αγόρι 15 ετών που πίνει αλκοόλ. Ο καλλιτέχνης εξήγησε γιατί προχώρησε σε αυτή την ενέργεια. Λίγα 24ωρα μετά, ένα ανήλικο κορίτσι στο Αγρίνιο μεταφέρθηκε σε ημικωματώδη κατάσταση στο νοσοκομείο εξαιτίας κατανάλωσης αλκοόλ.

Είναι η στιγμή που ο τράπερ Rack διακόπτει τη συναυλία του και κάνει παρατήρηση σε έναν νεαρό 15 ετών τον οποίο εντοπίζει να πίνει αλκοόλ. Στη συνέχεια φαίνεται να παίρνει το μπουκάλι απο τα χέρια του.

Η σκηνή έγινε viral διχάζοντας όμως τους χρήστες των social media.

O Rack σε νεότερο βίντεο εξήγησε τους λόγους που τον οδήγησαν να διακόψει τη συναυλία του μόλις αντίκρυσε τον ανήλικο να καταναλώνει αλκοόλ.

«Εγώ είδα ένα παιδάκι να πίνει επιδεικτικά από το μπουκάλι. Το ρώτησα πόσο χρονών είναι και μου λέει 15. Μάγκας... Τρελάθηκα... Δεν είναι ένα συμβάν... Γι’ αυτό τρελάθηκα με το παιδάκι. Mακάρι όταν ήμουν κι εγώ στην ηλικία του, κι έκανα χειρότερα, να μου τα έλεγε κάποιος έτσι», ανέφερε.

Αγρίνιο: Ανήλικη σε ημικωματώδη κατάσταση λόγω αλκοόλ - Πέντε συλλήψεις

Λίγες ώρες αργότερα, στο Αγρίνιο, οι αρχές συνέλαβαν πέντε άτομα σε υπαίθριο πάρτι στην περιοχή του Βάλτου καθώς ανήλικη εντοπίστηκε σε ημικωματώδη κατάσταση λόγω μέθης με αποτέλεσμα να μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

Την κίνηση πάντως του τράπερ επιβράβευσε ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης με μία ανάρτηση στο Χ.

«Συγχαίρω τον τράπερ Ρακ για αυτή του την αντίδραση. Εάν όλοι μας έχουμε την ίδια αντίδραση όταν μπροστά μας πίνουν αλκοόλ ανήλικοι παραβιάζοντας το νόμο, θα σώσουμε ζωές», έγραψε.