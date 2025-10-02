Η ταινία δράσης «Εκτός Ελέγχου» σε Α' τηλεοπτική μετάδοση στο Star

Η ταινία δράσης «Εκτός Ελέγχου (Plane)» έρχεται την Πέμπτη 2 Οκτωβρίου στις 22:10 σε Α’ Τηλεοπτική Προβολή από το Star.

Η υπόθεση:

Ένας πιλότος θα βρεθεί στη δίνη μιας εμπόλεμης ζώνης, όταν εξαιτίας μιας τροπικής καταιγίδας αναγκάζεται να προσγειώσει το επιβατηγό αεροσκάφος του σε ένα κατεστραμμένο, αφιλόξενο νησί, που βρίσκεται υπό τον έλεγχο τρομοκρατών.

Η επιβίωση από την προσγείωση ήταν μόνο η αρχή, καθώς η σωτηρία του πληρώματος και των επιβατών του εξαρτώνται από τον ίδιο.

Το μόνο άτομο στο οποίο μπορεί να βασιστεί για βοήθεια, ώστε να καταφέρει να σώσει τους επιβάτες της πτήσης του, είναι ένας κατηγορούμενος δολοφόνος, που βρισκόταν με συνοδεία του FBI στο μοιραίο αεροπλάνο…

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Ζαν – Φρανσουά Ρισέ

ΠΑΙΖΟΥΝ: Τζέραρντ Μπάτλερ, Μάικ Κόλτερ, Τόνι Γκόλντγουιν, Γιόσον Αν

