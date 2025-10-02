Η ταινία δράσης «Εκτός Ελέγχου» σε Α' τηλεοπτική μετάδοση στο Star

Συντονιστείτε στις 22.10 στο Star

02.10.25 , 11:59 Η ταινία δράσης «Εκτός Ελέγχου» σε Α' τηλεοπτική μετάδοση στο Star
Δείτε το trailer της ταινίας
Η ταινία δράσης «Εκτός Ελέγχου (Plane)» έρχεται την Πέμπτη 2 Οκτωβρίου στις 22:10  σε Α’ Τηλεοπτική Προβολή από το Star.

Η ταινία δράσης «Εκτός Ελέγχου» σε Α' τηλεοπτική μετάδοση στο Star

Η υπόθεση: 

Ένας πιλότος θα βρεθεί στη δίνη μιας εμπόλεμης ζώνης, όταν εξαιτίας μιας τροπικής καταιγίδας αναγκάζεται να προσγειώσει το επιβατηγό αεροσκάφος του σε ένα κατεστραμμένο, αφιλόξενο νησί, που βρίσκεται υπό τον έλεγχο τρομοκρατών.

Η επιβίωση από την προσγείωση ήταν μόνο η αρχή, καθώς η σωτηρία του πληρώματος και των επιβατών του εξαρτώνται από τον ίδιο.

Η ταινία δράσης «Εκτός Ελέγχου» σε Α' τηλεοπτική μετάδοση στο Star

Το μόνο άτομο στο οποίο μπορεί να βασιστεί για βοήθεια, ώστε να καταφέρει να σώσει τους επιβάτες της πτήσης του, είναι ένας κατηγορούμενος δολοφόνος, που βρισκόταν με συνοδεία του FBI στο μοιραίο αεροπλάνο… 

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ:  Ζαν – Φρανσουά Ρισέ
ΠΑΙΖΟΥΝ: Τζέραρντ Μπάτλερ, Μάικ Κόλτερ, Τόνι Γκόλντγουιν, Γιόσον Αν

Αναλυτικά όλο το πρόγραμμα του Star
 

ΕΚΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
 |
ΤΑΙΝΙΑ ΔΡΑΣΗΣ
 |
Α' ΠΡΟΒΟΛΗ STAR
 |
Α' ΠΡΟΒΟΛΗ
 |
PLANE
