Viral το βίντεο της ΕΛΑΣ με την «κυρία Χρυσούλα» για τις τηλεφωνικές απάτες

Σε μια εποχή που οι τηλεφωνικές απάτες «δίνουν και παίρνουν», με ολοένα και περισσότερους συμπολίτες μας να πέφτουν στην παγίδα επιτήδειων, η ανάγκη για ενημέρωση με στόχο την προστασία μας είναι απαραίτητη.

Με αφορμή το χιουμοριστικό αλλά και πολύ στοχευμένο σποτ της Ελληνικής Αστυνομίας για την «Παγκόσμια Ημέρα Ηλικιωμένων» επισημαίνεται πως «η πρόληψη ξεκινά από την ενημέρωση». Η κυρία Χρυσούλα απαντά στο τηλέφωνο, με έναν απατεώνα στην άλλη γραμμή να προσπαθεί να την παγιδεύσει και να μάθει πού βρίσκεται το σπίτι της. Ο άγνωστος άνδρας συστήνεται ως εκπρόσωπος του ηλεκτρικού της παρόχου και της λέει ότι υπάρχει μια διαρροή ρεύματος στην οικία της.

Η κυρία Χρυσούλα, με πολύ χαριτωμένο τρόπο, κάνει πως παρακούει όσα της λέει κι έτσι τον αποφεύγει χωρίς να πέσει στην παγίδα του. Χαρακτηριστικό είναι το σημείο που της ζητώνται τα στοιχεία της, αλλά εκείνη ακούει κάτι για... «μοιχεία»! Λίγο μετά στην ερώτηση «πού μένεις;», απαντά «Στο σπίτι μου», που διευκρινίζει ότι είναι δίπλα στης Λενιώς!

Στο τέλος του σποτ, ενημερώνει πως έχει πληροφορηθεί για τις απάτες και είναι προετοιμασμένη.

Με εμπειρία πολλών χρόνων στο ρεπορτάζ κι έχοντας συναντήσει πολλά τέτοια περιστατικά, σας καλώ να ενημερωθείτε και να ενημερώσετε με υπομονή τους γονείς σας αλλά και όλους τους ηλικιωμένους του περιβάλλοντός σας που δεν είναι σε θέση να προφυλαχθούν αλλιώς.

«ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΕΙΣΑΣΤΕ ΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ ΘΥΜΑΤΑ .ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ.

Μην αφήνετε κανεναν να μπεί σπιτι σας αν σας πει ότι είναι υπάλληλος της ΔΕΗ ή κάτι άλλο. ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ το δικαίωμα να μπουν απο τον νόμο .Οταν σας τηλεφωνούν από την αστυνομία ή το νοσοκομείο και σας πουν οτι έχει τραυματιστει ο δικός σας ανθρωπος η ότι έχει συλληφθει , ρωτήστε πρωτα από ποιο αστυνομικό τμήμα τηλεφωνούν ή από ποιό νοσοκομείο και κλείστε αμέσως το τηλεφωνο .Μιληστε πρώτα με τον δικο σας ανθρωπο και σν δεν σας απαντήσει μαθετε το νουμερο της υπηρεσιας που σας πηραν και τηλεφωνειστε εσεις .ΣΕ ΚΑΜΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ ΝΑ ΣΑΣ ΖΗΤΗΣΟΥΝ ΝΑ ΤΟΥΣ ΠΑΤΕ Η ΝΑ ΕΡΘΟΥΝ ΝΑ ΠΑΡΟΥΝ ΧΡΗΜΑΤΑ ..Μην μιλάτε σε σγνωστους για τα παιδια σας ,γιατι μαζευουν πληροφοριες σας ακολουθούν .Μαθαινουν που μενετε κσι μετα βαζουν σε εφαρμογή το σχέδιο τους. Μην εμπιστευεστε τους καλούς... Σαμαρειτες που προθυμοποιουνται να σας πάνε τα ψώνια σπιτι σας. Μην ανοιγετε σε αγνωστους την πορτα και μην κουβαλάτε χρηματα μαζι σας την πρώτη ημέρα του μήνα . ΓΙΑ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΤΕ ΜΕ ΥΠΟΜΟΝΗ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΣΑΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΜΕΓΑΛΟΙ ΣΕ ΗΛΙΚΙΑ».