Viral το βίντεο της ΕΛΑΣ με την «κυρία Χρυσούλα» για τις τηλεφωνικές απάτες

Οι συμβουλές του δημοσιογράφου Βαγγέλη Γκούμα για πρόληψη

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
02.10.25 , 12:14 Οι πιο ακριβοί προορισμοί της Ευρώπης - Σε ποια θέση βρίσκεται η Ελλάδα
02.10.25 , 11:59 Η ταινία δράσης «Εκτός Ελέγχου» σε Α' τηλεοπτική μετάδοση στο Star
02.10.25 , 11:38 Χρύσα Μιχαλοπούλου: Φωτογραφίζει τον Κίμωνα με την σχολική του τσάντα
02.10.25 , 11:28 Νέο Έκτακτο δελτίο καιρού: Πότε θα «χτυπήσει» η κακοκαιρία την Αττική
02.10.25 , 11:27 Γιώργος Λιάγκας: «Έκλαψε πολύ στο καμαρίνι ο Γιώργος Μαζωνάκης»
02.10.25 , 11:25 «Oh, Canada» με τους Richard Gere, Uma Thurman στη Sunday Premiere της Nova
02.10.25 , 11:20 Στέφανος Κασσελάκης: Συνέντευξη εφ' όλης της ύλης στη Σταματίνα Τσιμτσιλή
02.10.25 , 11:18 Τατιάνα Στεφανίδου: Η νέα εκπομπή του ΣΚΑΪ και η αλλαγή στη δική της
02.10.25 , 11:15 UM - Stand Against Bland Day: Μια δημιουργική ημέρα ενάντια στη μονοτονία
02.10.25 , 11:08 Νεπάλ: Η 2χρονη που ανακηρύχθηκε εν ζωή «θεά» - Ποια χαρίσματα έχει
02.10.25 , 11:06 Zoτς: Ποιος πρώην παίκτης του Ολυμπιακού τον αποθέωσε
02.10.25 , 10:45 Aυτές οι τροφές πρέπει να αποφεύγονται στο πρωινό γεύμα -Τι συνιστά γιατρός
02.10.25 , 10:37 Ανθή Βούλγαρη: Στάζει μέλι για τον σύζυγό της - Πώς είναι ως μπαμπάς;
02.10.25 , 10:35 Ιζαμπέλλα Φούλοπ: Με την αδελφή της, Ελεάννα, σε fashion event
02.10.25 , 10:24 Pirelli: Το Grand Prix Σιγκαπούρης και οι αλλαγές
Νέο Έκτακτο δελτίο καιρού: Πότε θα «χτυπήσει» η κακοκαιρία την Αττική
Μέρες αγωνίας για τη Φαίη Σκορδά - Τι της συμβαίνει;
Βασίλης Μπισμπίκης: Το μήνυμα της αδερφής του, Παναγιώτας, όλο νόημα!
Νεπάλ: Η 2χρονη που ανακηρύχθηκε εν ζωή «θεά» - Ποια χαρίσματα έχει
Τατιάνα Στεφανίδου: Η νέα εκπομπή του ΣΚΑΪ και η αλλαγή στη δική της
«Το Ελληνικό Σινεμά Τραγουδά»: Ποιοι απόλαυσαν τη βραδιά στο Ηρώδειο
«Όταν έμεινα εκτός τηλεόρασης, έπιασα πάτο, έγινα 200 κιλά»
Γυναίκα που καθάριζε τα τζάμια έπεσε στο κενό και σκοτώθηκε
Συνελήφθη ο Βασίλης Παϊτέρης για χρέη στο Δημόσιο - Θα οδηγηθεί στη φυλακή
Viral το βίντεο της ΕΛΑΣ με την «κυρία Χρυσούλα» για τις τηλεφωνικές απάτες
Περισσότερα

VIDEOS

Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΚΛΕΦΤΕΣ
Αετονύχηδες συνεχίζουν να ξαφρίζουν πορτοφόλια στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος
LEADERS: Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος – «Η Τουρκία ροκανίζει την Ελλάδα»
Καθηγητής Γ. Βαληνάκης
LEADERS: Καθηγητής Γ. Βαληνάκης – «Πώς θα πολεμήσουμε τη “Γαλάζια
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS: Καθηγητής Κ. Γρίβας - «Oι Τούρκοι θα χάσουν πόλεμο
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος - O Bανς «έδειρε» τις ευρωπαϊκές ελίτ
Κων/νος Ιατρίδης - αμυντικός αναλυτής
leaders: Ιατρίδης «Οι Τούρκοι τρέμουν τους ελληνικούς Μeteor»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Σε μια εποχή που οι τηλεφωνικές απάτες «δίνουν και παίρνουν», με ολοένα και περισσότερους συμπολίτες μας να πέφτουν στην παγίδα επιτήδειων, η ανάγκη για ενημέρωση με στόχο την προστασία μας είναι απαραίτητη

Τροιζήνα: Στη φάκα συμμορία για τηλεφωνικές απάτες σε ηλικιωμένους

Με αφορμή το χιουμοριστικό αλλά και πολύ στοχευμένο σποτ της Ελληνικής Αστυνομίας για την «Παγκόσμια Ημέρα Ηλικιωμένων» επισημαίνεται πως «η πρόληψη ξεκινά από την ενημέρωση». Η κυρία Χρυσούλα απαντά στο τηλέφωνο, με έναν απατεώνα στην άλλη γραμμή να προσπαθεί να την παγιδεύσει και να μάθει πού βρίσκεται το σπίτι της. Ο άγνωστος άνδρας συστήνεται ως εκπρόσωπος του ηλεκτρικού της παρόχου και της λέει ότι υπάρχει μια διαρροή ρεύματος στην οικία της. 

Η κυρία Χρυσούλα, με πολύ χαριτωμένο τρόπο, κάνει πως παρακούει όσα της λέει κι έτσι τον αποφεύγει χωρίς να πέσει στην παγίδα του. Χαρακτηριστικό είναι το σημείο που της ζητώνται τα στοιχεία της, αλλά εκείνη ακούει κάτι για... «μοιχεία»! Λίγο μετά στην ερώτηση «πού μένεις;», απαντά «Στο σπίτι μου», που διευκρινίζει ότι είναι δίπλα στης Λενιώς!

Στο τέλος του σποτ, ενημερώνει πως έχει πληροφορηθεί για τις απάτες και είναι προετοιμασμένη. 

Συναγερμός για μηνύματα  - «παγίδες» για δήθεν επιστροφές φόρου 

Με εμπειρία πολλών χρόνων στο ρεπορτάζ κι έχοντας συναντήσει πολλά τέτοια περιστατικά, σας καλώ να ενημερωθείτε και να ενημερώσετε με υπομονή τους γονείς σας αλλά και όλους τους ηλικιωμένους του περιβάλλοντός σας που δεν είναι σε θέση να προφυλαχθούν αλλιώς. 

«ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΕΙΣΑΣΤΕ ΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ ΘΥΜΑΤΑ .ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ.

Μην αφήνετε κανεναν να μπεί σπιτι σας αν σας πει ότι είναι υπάλληλος της ΔΕΗ ή κάτι άλλο. ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ το δικαίωμα να μπουν απο τον νόμο .Οταν σας τηλεφωνούν από την αστυνομία ή το νοσοκομείο και σας πουν οτι έχει τραυματιστει ο δικός σας ανθρωπος η ότι έχει συλληφθει , ρωτήστε πρωτα από ποιο αστυνομικό τμήμα τηλεφωνούν ή από ποιό νοσοκομείο και κλείστε αμέσως το τηλεφωνο .Μιληστε πρώτα με τον δικο σας ανθρωπο και σν δεν σας απαντήσει μαθετε το νουμερο της υπηρεσιας που σας πηραν και τηλεφωνειστε εσεις .ΣΕ ΚΑΜΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ ΝΑ ΣΑΣ ΖΗΤΗΣΟΥΝ ΝΑ ΤΟΥΣ ΠΑΤΕ Η ΝΑ ΕΡΘΟΥΝ ΝΑ ΠΑΡΟΥΝ ΧΡΗΜΑΤΑ ..Μην μιλάτε σε σγνωστους για τα παιδια σας ,γιατι μαζευουν πληροφοριες σας ακολουθούν .Μαθαινουν που μενετε κσι μετα βαζουν σε εφαρμογή το σχέδιο τους. Μην εμπιστευεστε τους καλούς... Σαμαρειτες που προθυμοποιουνται να σας πάνε τα ψώνια σπιτι σας. Μην ανοιγετε σε αγνωστους την πορτα και μην κουβαλάτε χρηματα μαζι σας την πρώτη ημέρα του μήνα . ΓΙΑ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΤΕ ΜΕ ΥΠΟΜΟΝΗ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΣΑΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΜΕΓΑΛΟΙ ΣΕ ΗΛΙΚΙΑ». 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΓΚΟΥΜΑΣ
 |
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
 |
ΕΛΑΣ
 |
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΙ
 |
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΑΠΑΤΕΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top