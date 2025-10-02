Στέφανος Κασσελάκης: Συνέντευξη εφ' όλης της ύλης στη Σταματίνα Τσιμτσιλή

Ο Στέφανος Κασσελάκης παραχώρησε μία εφ' όλης της ύλης συνέντευξη, από το σαλόνι του σπιτιού του και μίλησε για την πορεία του στην πολιτική αλλά και την προσωπική του ζωή.

Μιλώντας στη Σταματίνα Τσιμτσιλή και το «Happy Day», ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας αναφέρθηκε αρχικά σε αυτά τα 2,5 τελευταία χρόνια που έχει εγκατασταθεί και πάλι στην Ελλάδα και παραδέχθηκε πως δεν ήταν επιλογή του να γίνει «πρώτο θέμα» στις lifestyle εκπομπές.

«Δεν το επιλέξαμε, αλλά συγχρόνως θεώρησα ότι οποιαδήποτε μορφή επικοινωνίας, μέσω της οποίας μπορούσα να περάσω το μήνυμά μου, ήταν ευπρόσδεκτη. Νομίζω το κομμάτι του lifestyle ήταν μια δίψα από το κοινό που το έβλεπε για μια εναλλακτική πολιτική. Υπάρχουν Έλληνες στο εξωτερικό, οι οποίοι σκέφτονται αλλιώς και ειδικά επειδή δε βιοποριζόμαστε από το σύστημα εδώ», ανέφερε.

Στέφανος Κασσελάκης: «Με έλεγαν ''Μουσολίνι'' και ''βομβιστή''»

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στον ΣΥΡΙΖΑ, λέγοντας ότι ο ίδιος ταίριαξε με τον κόσμο του κόμματος, ωστόσο κάποιοι από το κόμμα πίστεψαν ότι με τον ίδιο στην ηγεσία θα έχαναν τους «μηχανισμούς τους».

«Βλέποντας τις επιθέσεις μέσα στον ΣΥΡΙΖΑ, από την πρώτη στιγμή, όχι από τα μέλη. Από τα στελέχη του παρελθόντος, εκείνους που με έλεγαν “Μουσολίνι”, “βομβιστή”, “δεύτερη ευκαιρία στη χώρα δε θα έχει”, δηλαδή απίστευτα πράγματα… Έλεγε (σ.σ. ο Τάιλερ) “καλά, δεν κατάλαβα; Εμείς ήρθαμε εδώ πέρα, δεν έχουμε πειράξει κανέναν, προσπαθούμε να κάνουμε το σωστό…».

«Ξέρουν πάρα πολύ καλά ότι με τις προκριματικές εκλογές και με το καθάρισμα στις αργομιθίες εκεί μέσα, θα έχαναν τους μηχανισμούς τους. Επέλεξαν να καταστρέψουν μια ισχυρή αξιωματική αντιπολίτευση για να μη χάσουν τη βολή τους. Και επενδύοντας φυσικά στο ότι θα επέστρεφα στην Αμερική. Αυτό δεν είναι αριστερά. Αριστερά είναι να τα βάζεις με τις τράπεζες, αριστερά είναι να τα βάζεις με τα συμφέροντα και κάνεις μια διανομή εκεί που πρέπει και φτιάχνεις πλούτο για κοινωνική συνοχή και κοινωνική ειρήνη».

«Ο Τάιλερ προσπάθησε να εργαστεί εθελοντικά σε νοσοκομείο, αλλά είναι το θέμα της γλώσσας. Αυτή τη στιγμή εργαζόμαστε με την Ερυθρά Ημισέληνο στην Παλαιστίνη, να δούμε μήπως μπορέσουμε να χτίσουμε μία κινητή κλινική. Το Ισραήλ δεν το επιτρέπει. Προσπαθούμε να πιέσουμε από Ευρώπη, μήπως το αφήσουν», είπε για τον σύζυγό του, Τάιλερ ΜακΜπέθ.

Στέφανος Κασσελάκης: «Δε θα συνδράμω στην επιστροφή του Τσίπρα»

Παράλληλα, ο κ. Κασσελάκης ήταν ξεκάθαρος και σε ότι αφορά την πιθανότητα σύμπραξης με τον Αλέξη Τσίπρα, που ακούγεται ότι θα δημιουργήσει έναν νέο πολιτικό φορέα. «Όχι. Όταν έχει νομιμοποιήσει και οργανώσει συνέδρια και μετά δεν ήθελε να συνδράμει σε ευρωεκλογές. Ήταν πίσω από το σχέδιο εξόντωσής μου. Εδώ, στο συνέδριο, στο μπουζουξίδικο, αναγκάστηκε να παρέμβει τελευταία στιγμή για να πει “δώστε το κόμμα”…».

Σε ερώτηση για τον απεργό πείνας, Πάνο Ρούτσι τον οποίο επισκέπτεται αρκετά τακτικά, τόνισε: «Το ότι αντέχει είναι το μόνο σίγουρο. Και πραγματικά πιστεύω ότι θα αντέξει μέχρι τέλους. [...] Τη συγκάλυψη της συγκεκριμένης κατάστασης την έκανε, όπως ξέρετε πλέον όλοι σας, ο κύριος Τριαντόπουλος με την περιφέρεια Θεσσαλίας και όλο αυτό το σενάριο με τη μονταζιέρα την επόμενη μέρα, το λάθος μόνο του σταθμάρχη, το μπάζωμα... όλο αυτό με σε μία εβδομάδα. Το κράτος λειτούργησε τέλεια για τα συμφέροντα μερικών».

Στέφανος Κασσελάκης: «Μετάνιωσα που είπα πως θέλω να αποκτήσω δύο αγόρια με τον Τάιλερ»

Σχετικά με παλιότερη συνέντευξή του όπου είχε μοιραστεί την επιθυμία του να γίνει γονιός, ο Στέφανος Κασσελάκης δήλωσε: «Έχω μετανιώσει όσον αφορά στο φύλο των παιδιών που είπα ότι θέλω. Θα έλεγα στον κόσμο ότι είναι προσωπική απόφαση και ότι η αγάπη κάνει την οικογένεια. Από εκεί και πέρα, αν και πώς θα αποκτήσουμε παιδιά, είναι δικό μας θέμα. Θεωρώ ότι θα ήμασταν πολύ καλοί γονείς, αλλά δεν αφορά τον κόσμο».