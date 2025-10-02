Στέφανος Κασσελάκης: Συνέντευξη εφ' όλης της ύλης στη Σταματίνα Τσιμτσιλή

Ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας μιλά για την πολιτική και τη ζωή του

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
02.10.25 , 12:17 Περρής: «Μάτιασα τον Ποσειδώνα, περιμένω να με φωνάξουν στη θέση του»
02.10.25 , 12:14 Οι πιο ακριβοί προορισμοί της Ευρώπης - Σε ποια θέση βρίσκεται η Ελλάδα
02.10.25 , 11:59 Η ταινία δράσης «Εκτός Ελέγχου» σε Α' τηλεοπτική μετάδοση στο Star
02.10.25 , 11:38 Χρύσα Μιχαλοπούλου: Φωτογραφίζει τον Κίμωνα με την σχολική του τσάντα
02.10.25 , 11:28 Νέο Έκτακτο δελτίο καιρού: Πότε θα «χτυπήσει» η κακοκαιρία την Αττική
02.10.25 , 11:27 Γιώργος Λιάγκας: «Έκλαψε πολύ στο καμαρίνι ο Γιώργος Μαζωνάκης»
02.10.25 , 11:25 «Oh, Canada» με τους Richard Gere, Uma Thurman στη Sunday Premiere της Nova
02.10.25 , 11:20 Στέφανος Κασσελάκης: Συνέντευξη εφ' όλης της ύλης στη Σταματίνα Τσιμτσιλή
02.10.25 , 11:18 Τατιάνα Στεφανίδου: Η νέα εκπομπή του ΣΚΑΪ και η αλλαγή στη δική της
02.10.25 , 11:15 UM - Stand Against Bland Day: Μια δημιουργική ημέρα ενάντια στη μονοτονία
02.10.25 , 11:08 Νεπάλ: Η 2χρονη που ανακηρύχθηκε εν ζωή «θεά» - Ποια χαρίσματα έχει
02.10.25 , 11:06 Zoτς: Ποιος πρώην παίκτης του Ολυμπιακού τον αποθέωσε
02.10.25 , 10:45 Aυτές οι τροφές πρέπει να αποφεύγονται στο πρωινό γεύμα -Τι συνιστά γιατρός
02.10.25 , 10:37 Ανθή Βούλγαρη: Στάζει μέλι για τον σύζυγό της - Πώς είναι ως μπαμπάς;
02.10.25 , 10:35 Ιζαμπέλλα Φούλοπ: Με την αδελφή της, Ελεάννα, σε fashion event
Νέο Έκτακτο δελτίο καιρού: Πότε θα «χτυπήσει» η κακοκαιρία την Αττική
Βασίλης Μπισμπίκης: Το μήνυμα της αδερφής του, Παναγιώτας, όλο νόημα!
Μέρες αγωνίας για τη Φαίη Σκορδά - Τι της συμβαίνει;
Νεπάλ: Η 2χρονη που ανακηρύχθηκε εν ζωή «θεά» - Ποια χαρίσματα έχει
«Το Ελληνικό Σινεμά Τραγουδά»: Ποιοι απόλαυσαν τη βραδιά στο Ηρώδειο
Συνελήφθη ο Βασίλης Παϊτέρης για χρέη στο Δημόσιο - Θα οδηγηθεί στη φυλακή
Τατιάνα Στεφανίδου: Η νέα εκπομπή του ΣΚΑΪ και η αλλαγή στη δική της
Άρτα: Πολλά τα αναπάντητα ερωτήματα για τον θάνατο της 28χρονης εγκύου
Χρύσα Μιχαλοπούλου: Φωτογραφίζει τον Κίμωνα με την σχολική του τσάντα
«So cool!»: Ο Πάρης ενθουσιάστηκε με το ροζ σαλόνι της Ιωάννας Τούνη
Περισσότερα

VIDEOS

ΟΠΕΚΕΠΕ επιστολές Σημανδράκου
Οι δύο επιστολές του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠE στην κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ: Νέες Αποχωρήσεις
ΣΥΡΙΖΑ: Έρχονται και νέες αποχωρήσεις
Οι Ένοπλες Δυνάμεις Γιορτάζουν Την Προστάτιδά Τους Θεοτόκο
Δένδιας: «Οι Ένοπλες δυνάμεις εξασφαλίζουν κυριαρχικά δικαιώματα»
ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν Τζάκρη Και Πούλου
ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν Τζάκρη και Πούλου
Νίκος Δένδιας: Κλείνουν 137 Στρατόπεδα
Νίκος Δένδιας: «Κλείνουν 137 στρατόπεδα. Kάθε μονάδα θα έχει αντί-drone»
Νίκος Δένδιας: Παρουσίασε Τη Νέα Δομή Δυνάμεων
Τη Nέα Δομή Δυνάμεων παρουσίασε ο Νίκος Δένδιας
Δένδιας: Παρακολούθησε Την Άσκηση Στο Λιτόχωρο
Δένδιας: «Πρέπει να εξελιχθούμε για να υπερασπιστούμε την ανεξαρτησία μας»
ΣΥΡΙΖΑ
Αλαλούμ στον ΣΥΡΙΖΑ με την εκλογή συνέδρων
ΣΥΡΙΖΑ: Ολοκληρώνεται Η Εκλογή Συνέδρων
ΣΥΡΙΖΑ: Ολοκληρώνεται η εκλογή συνέδρων - Όλοι δηλώνουν... νικητές!
ΣΥΡΙΖΑ: Στα άκρα η κόντρα
ΣΥΡΙΖΑ: Στα άκρα η εσωκομματική κόντρα
Με Πανό Η Υποδοχή Σταϊνμάιερ Στην Κάντανο
Με συνθήματα η υποδοχή Σταϊνμάιερ στην Κάντανο της Κρήτης
Κυριάκος Μητσοτάκης: Τι Είπε Για Αύξηση Του Κατώτατου Μισθού
Μητσοτάκης: «Στα 950 ευρώ ο κατώτατος μισθός» - Τι είπε
Επίθεση Με Αυγά Στον Φρέντι Μπελέρη
Eπιτέθηκαν στον Φρέντι Μπελέρη με αυγά και γιαούρτια
Mητσοτάκης: Προμηθεύτηκε Το Self Test Για Τον Καρκίνο
O Mητσοτάκης προμηθεύτηκε το self test για τον καρκίνο του
Μητσοτάκης: Αναγορεύει ως βασικό του αντίπαλο τον Ανδρουλάκη
Toν Ανδρουλάκη αναγορεύει ως βασικό του αντίπαλο ο Μητσοτάκης
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Πολιτικη
Η συνέντευξη του Στέφανου Κασσελάκη στο Happy Day / Alpha
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ο Στέφανος Κασσελάκης παραχώρησε μία εφ' όλης της ύλης συνέντευξη, από το σαλόνι του σπιτιού του και μίλησε για την πορεία του στην πολιτική αλλά και την προσωπική του ζωή. 

Μιλώντας στη Σταματίνα Τσιμτσιλή και το «Happy Day», ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας αναφέρθηκε αρχικά σε αυτά τα 2,5 τελευταία χρόνια που έχει εγκατασταθεί και πάλι στην Ελλάδα και παραδέχθηκε πως δεν ήταν επιλογή του να γίνει «πρώτο θέμα» στις lifestyle εκπομπές.

«Δεν το επιλέξαμε, αλλά συγχρόνως θεώρησα ότι οποιαδήποτε μορφή επικοινωνίας, μέσω της οποίας μπορούσα να περάσω το μήνυμά μου, ήταν ευπρόσδεκτη. Νομίζω το κομμάτι του lifestyle ήταν μια δίψα από το κοινό που το έβλεπε για μια εναλλακτική πολιτική. Υπάρχουν Έλληνες στο εξωτερικό, οι οποίοι σκέφτονται αλλιώς και ειδικά επειδή δε βιοποριζόμαστε από το σύστημα εδώ», ανέφερε. 

 

Στέφανος Κασσελάκης: Πρώτη φορά δημοσιεύει φωτογραφίες από τον γάμο του

Στέφανος Κασσελάκης: «Με έλεγαν ''Μουσολίνι'' και ''βομβιστή''»

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στον ΣΥΡΙΖΑ, λέγοντας ότι ο ίδιος ταίριαξε με τον κόσμο του κόμματος, ωστόσο κάποιοι από το κόμμα πίστεψαν ότι με τον ίδιο στην ηγεσία θα έχαναν τους «μηχανισμούς τους». 

«Βλέποντας τις επιθέσεις μέσα στον ΣΥΡΙΖΑ, από την πρώτη στιγμή, όχι από τα μέλη. Από τα στελέχη του παρελθόντος, εκείνους που με έλεγαν “Μουσολίνι”, “βομβιστή”, “δεύτερη ευκαιρία στη χώρα δε θα έχει”, δηλαδή απίστευτα πράγματα… Έλεγε (σ.σ. ο Τάιλερ) “καλά, δεν κατάλαβα; Εμείς ήρθαμε εδώ πέρα, δεν έχουμε πειράξει κανέναν, προσπαθούμε να κάνουμε το σωστό…».

Στεφανός Κασσελάκης: «Θεωρώ τον εαυτό μου αριστερό»

«Ξέρουν πάρα πολύ καλά ότι με τις προκριματικές εκλογές και με το καθάρισμα στις αργομιθίες εκεί μέσα, θα έχαναν τους μηχανισμούς τους.  Επέλεξαν να καταστρέψουν μια ισχυρή αξιωματική αντιπολίτευση για να μη χάσουν τη βολή τους. Και επενδύοντας φυσικά στο ότι θα επέστρεφα στην Αμερική. Αυτό δεν είναι αριστερά. Αριστερά είναι να τα βάζεις με τις τράπεζες, αριστερά είναι να τα βάζεις με τα συμφέροντα και κάνεις μια διανομή εκεί που πρέπει και φτιάχνεις πλούτο για κοινωνική συνοχή και κοινωνική ειρήνη».

«Ο Τάιλερ προσπάθησε να εργαστεί εθελοντικά σε νοσοκομείο, αλλά είναι το θέμα της γλώσσας. Αυτή τη στιγμή εργαζόμαστε με την Ερυθρά Ημισέληνο στην Παλαιστίνη, να δούμε μήπως μπορέσουμε να χτίσουμε μία κινητή κλινική. Το Ισραήλ δεν το επιτρέπει. Προσπαθούμε να πιέσουμε από Ευρώπη, μήπως το αφήσουν», είπε για τον σύζυγό του, Τάιλερ ΜακΜπέθ. 

Στέφανος Κασσελάκης: «Δε θα συνδράμω στην επιστροφή του Τσίπρα»

Παράλληλα, ο κ. Κασσελάκης ήταν ξεκάθαρος και σε ότι αφορά την πιθανότητα σύμπραξης με τον Αλέξη Τσίπρα, που ακούγεται ότι θα δημιουργήσει έναν νέο πολιτικό φορέα. «Όχι. Όταν έχει νομιμοποιήσει και οργανώσει συνέδρια και μετά δεν ήθελε να συνδράμει σε ευρωεκλογές. Ήταν πίσω από το σχέδιο εξόντωσής μου. Εδώ, στο συνέδριο, στο μπουζουξίδικο, αναγκάστηκε να παρέμβει τελευταία στιγμή για να πει “δώστε το κόμμα”…». 

Στέφανος Κασσελάκης: Όσοι πήγαν στην παρουσίαση βιβλίου του & τα απρόοπτα

Σε ερώτηση για τον απεργό πείνας, Πάνο Ρούτσι τον οποίο επισκέπτεται αρκετά τακτικά, τόνισε: «Το ότι αντέχει είναι το μόνο σίγουρο. Και πραγματικά πιστεύω ότι θα αντέξει μέχρι τέλους. [...] Τη συγκάλυψη της συγκεκριμένης κατάστασης την έκανε, όπως ξέρετε πλέον όλοι σας, ο κύριος Τριαντόπουλος με την περιφέρεια Θεσσαλίας και όλο αυτό το σενάριο με τη μονταζιέρα την επόμενη μέρα, το λάθος μόνο του σταθμάρχη, το μπάζωμα... όλο αυτό με σε μία εβδομάδα. Το κράτος λειτούργησε τέλεια για τα συμφέροντα μερικών».

Στέφανος Κασσελάκης: «Μετάνιωσα που είπα πως θέλω να αποκτήσω δύο αγόρια με τον Τάιλερ»

Τα «καρφιά» Κασσελάκη για Τσίπρα στο βιβλίο του   

Σχετικά με παλιότερη συνέντευξή του όπου είχε μοιραστεί την επιθυμία του να γίνει γονιός, ο Στέφανος Κασσελάκης δήλωσε: «Έχω μετανιώσει όσον αφορά στο φύλο των παιδιών που είπα ότι θέλω. Θα έλεγα στον κόσμο ότι είναι προσωπική απόφαση και ότι η αγάπη κάνει την οικογένεια. Από εκεί και πέρα, αν και πώς θα αποκτήσουμε παιδιά, είναι δικό μας θέμα. Θεωρώ ότι θα ήμασταν πολύ καλοί γονείς, αλλά δεν αφορά τον κόσμο».

 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΑΣΣΕΛΑΚΗΣ
 |
ΚΙΝΗΜΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
 |
ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΤΣΙΜΤΣΙΛΗ
 |
HAPPY DAY
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top