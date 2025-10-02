«Oh, Canada» με τους Richard Gere, Uma Thurman στη Sunday Premiere της Nova

Κυριακή 5/10 (22:00) στο Novacinema1 με τους Richard Gere, Uma Thurman, Jacob Elordi σε σκηνοθεσία του Paul Schrader

H ταινία «Oh, Canada» έρχεται στη NOVA

Τη δραματική ταινία «Oh, Canada» (2024, διάρκειας 91’) με τους Richard Gere, Uma Thurman, Jacob Elordi σε σκηνοθεσία του Paul Schrader θα απολαύσουν οι σινεφίλ την Κυριακή 5 Οκτωβρίου στις 22:00 στο Novacinema1, στη ζώνη Sunday Premiere της Nova!

Πρωταγωνιστεί ο Richard Gere

Ένας διάσημος σκηνοθέτης που πεθαίνει από καρκίνο, δίνει την ύστατη συνέντευξη, στη διάρκεια της οποίας θυμάται τη ζωή του κι έρχεται αντιμέτωπος με την κληρονομιά και τις κρυφές αλήθειες του. Μην χάσετε την καθηλωτική συνέχεια την Κυριακή 5/10 (22:00)!

«Oh, Canada» με τους Richard Gere, Uma Thurman

