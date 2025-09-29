Το πρόγραμμα επιβράβευσης της Nova εμπλουτίζεται με νέες συνεργασίες

Σε συνεργασία με το padu

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
29.09.25 , 18:40 Κρήτη: «Με κορόιδευε που χώρισα και μου σάλεψε», είπε ο αδελφοκτόνος
29.09.25 , 18:21 Cash or Trash: Το βρετανικό αντικείμενο που τραβά το ενδιαφέρον του Παγώνη
29.09.25 , 18:13 Τσουρός για Μπισμπίκη: «Μίλησα με τη Γερμανού, είδε έναν ήρεμο άνθρωπο»
29.09.25 , 18:07 Yamaha: Δείτε αναλυτικά τις νέες τιμές
29.09.25 , 17:49 Cash or Trash: «Θα μπω να τη διεκδικήσω» - Η Μοιραράκη ανάμεσα στους buyers
29.09.25 , 17:35 Ελεύθερος ο Βασίλης Μπισμπίκης: Οι πρώτες δηλώσεις του μετά το τροχαίο
29.09.25 , 17:06 Το «Πόθεν Έσχες» Κικίλια - Μπαλατσινού: Οι καταθέσεις και τα ακίνητα
29.09.25 , 16:56 Το πρόγραμμα επιβράβευσης της Nova εμπλουτίζεται με νέες συνεργασίες
29.09.25 , 16:38 Ημέρα Γιορτής στο Καρλόβασι!
29.09.25 , 16:33 Γιώργος Λιάγκας - Μαρία Αντωνά: Ρομαντική απόδραση στη Βενετία
29.09.25 , 16:30 Κάρμεν και Λουπίτα: Tι απαντούν οι σιαμαίες στους followers τους για το σεξ
29.09.25 , 16:09 Σοφία Μουτίδου: «Δεν ισχύει ότι μια κυρία δε θέλει την παρουσία μιας άλλης»
29.09.25 , 15:49 Άση Mπήλιου: «Ο Οκτώβριος μπαίνει με γκάζια» - Πώς θα κυλήσει η εβδομάδα;
29.09.25 , 15:48 Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Ταξίδι στην Κίνα με τον σύντροφό της, Γιάννη
29.09.25 , 15:36 Φάρμα: Νέα ένταση για το μοίρασμα του φαγητού!
24ωρη πανελλαδική απεργία 1/10: Τι θα γίνει με σχολεία και ΜΜΜ
Ελεύθερος ο Βασίλης Μπισμπίκης: Οι πρώτες δηλώσεις του μετά το τροχαίο
Καινούργιου - Κουτσουμπής: Η φωτογραφία μετά τις φήμες χωρισμού
Γιώργος Λιάγκας - Μαρία Αντωνά: Ρομαντική απόδραση στη Βενετία
Θεσσαλονίκη: «Μας τυράννησε πολύ. Τον βασάνισε τον αδελφό της»
Το «Πόθεν Έσχες» Κικίλια - Μπαλατσινού: Οι καταθέσεις και τα ακίνητα
Απεργία 1/10: Προβλήματα με τις πτήσεις – Τι να κάνετε αν έχετε εισιτήριο
Μπισμπίκης: Το βίντεο από το κρητικό γλέντι και το τηλεφώνημα στη Βανδή
«Συγχωνεύουν τα δύο πάνελ για να... σωθεί καθημερινή εκπομπή»
Τα ζώδια που θα έχουν μεγάλες εντάσεις τον Οκτώβριο
Περισσότερα

VIDEOS

Προϋπολογισμός 2025: Αυξάνονται Μισθοί Και Συντάξεις
Προϋπολογισμός 2025: Αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις- Μείωση σε φόρους
Τριπλή Ενίσχυση Στους Συνταξιούχους Πριν Τα Χριστούγεννα
Συνταξιούχοι: Τριπλή ενίσχυση πριν τις γιορτές - Τι φέρνει ο
Influencers: Πώς Ξεφεύγουν Από Την Εφορία
Πάρτι φοροδιαφυγής από τους influencers - Έπιασε δουλειά η ΑΑΔΕ
Μείωση Τιμών: Τα 123 Προϊόντα Της Λίστας
Μείωση τιμών: Τα 123 προϊόντα που θα πωλούνται φθηνότερα
Gigabit Voucher: Επιδότηση 200 Ευρώ Για Ίντερνετ
Gigabit Voucher: Πώς θα πάρετε επιδότηση 200 ευρώ για γρήγορο
Οι Όροι Για Τα Προγράμματα Σπίτι Μου ΙΙ, Ανακαινίζω Το Σπίτι
Οι όροι για τα προγράμματα «Σπίτι μου ΙΙ», «Αναβαθμίζω το
Χατζηδάκης: Οι 12 Αυξήσεις Αποδοχών Από Την Κυβέρνηση
Χατζηδάκης: Αυτές είναι οι 12 αυξήσεις αποδοχών και οι 12
Φωτιές Αττική: Τα Μέτρα Στήριξης Των Πυρόπληκτων
Τα μέτρα στήριξης για τους πυρόπληκτους από τη φωτιά στην
ΠΑΡΑΛΙΕΣ
MyCoast: Πρόστιμα και «λουκέτα» σε 450 επιχειρήσεις
ΔΕΔΔΗΕ: Χωρίς ρεύμα πολλές περιοχές της Αττικής
ΔΕΔΔΗΕ: Χωρίς ρεύμα πολλές περιοχές της Αττικής
Ρεύμα: Τα Τρία Μέτρα Στήριξης Των Καταναλωτών
Τα τρία μέτρα ενίσχυσης για το ρεύμα - Επιδότηση για
Ακτοπλοϊκά Εισιτήρια
Ακτοπλοϊκά εισιτήρια: Κατόπιν... εορτής τα αποτελέσματα έρευνας στις τιμές
Ηλεκτρικό Ρεύμα
Ηλεκτρικό ρεύμα: Τι θα περιλαμβάνουν τα μέτρα στήριξης των καταναλωτών
Nova: Αναπτύσσει το έργο «Έξυπνο Δάσος Ρόδος»
H Νοva αναπτύσσει τo έργο «Έξυπνο Δάσος Ρόδος»
Λουκέτο Σε Beach Bar Γνωστής Παρουσιάστριας Στη Σέριφο
«Λουκέτο» σε beach bar γνωστής παρουσιάστριας της τηλεόρασης στη Σέριφο
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Οικονομια
Nova Padu
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Nova, μέλος της United Group, του κορυφαίου παρόχου τηλεπικοινωνιών και media στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, ενισχύει περαιτέρω το σχήμα επιβράβευσης των συνδρομητών της, σε συνεργασία με το padu, την καινοτόμα ελληνική εφαρμογή.

Οι συνδρομητές της Nova αποκτούν πρόσβαση σε ακόμα περισσότερες αποκλειστικές συνεργασίες με κορυφαία brands και προσφορές σε προϊόντα και υπηρεσίες που καλύπτουν τις καθημερινές τους ανάγκες. Παράλληλα, έχουν πρόσβαση σε περισσότερα από 1.000 σημεία εξαργύρωσης σε εστίαση, ψυχαγωγία, υγεία, ευεξία, τεχνολογία, αποδράσεις και πολλές ακόμη κατηγορίες.

Τα νέα αποκλειστικά Nova Deals προσφέρουν:

•    1+1 καφέ σε 90+ καταστήματα Coffee Lab, βραβευμένη ως η καλύτερη αλυσίδα καφέ στη Νότια Ευρώπη στα European Coffee Awards 2023.
•    1+1 κουλούρι κάθε μέρα στα Mon Kooloor, με 35 καταστήματα σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και την υπόλοιπη χώρα, φέρνοντας φρέσκα προϊόντα που ζυμώνονται και ψήνονται καθημερινά μέσα στα καταστήματα.
•    Έως 20% έκπτωση σε premium τροφές στα Pet City, τη μεγαλύτερη αλυσίδα για κατοικίδια με 100+ καταστήματα στην Ελλάδα.
•    20€ για check-up γυναικών, ανδρών και παιδιών στα ιδιωτικά θεραπευτήρια Metropolitan Hospital, Metropolitan General, Health Spot+, Platon Diagnosis, καθώς και 35€ για check-up σε Υγεία & Μητέρα του Ομίλου Υγείας HHG. 
•    5€ έκπτωση σε αγορές άνω των 25€, στα καταστήματα Fresh Line με φυσικά καλλυντικά και προϊόντα περιποίησης.
•    1+1 εισιτήρια για τους αγώνες της ποδοσφαιρικής ομάδας του ARIS F.C., καθώς και 20% έκπτωση για αγορές από την Aris Boutique.
•    15% έκπτωση για dine-in στα Street Wok, με αυθεντικό φαγητό wok, όπως στις υπαίθριες ασιατικές αγορές.
•    15% έκπτωση για dine-in στο Hard Rock Café, στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας και για αγορές άνω των 40€ στο Rock Shop.
•    15% έκπτωση σε υπηρεσίες διατροφής & αγορών από τα FitBuddy στα φυσικά καταστήματα, αλλά και online.

Παράλληλα, οι συνδρομητές της Nova συνεχίζουν να απολαμβάνουν τις  αποκλειστικές προσφορές των Nova Deals*, από Pizza Fan, Simply Burgers, Signature Travel, Box Now, Avis και Wolt και συγκεκριμένα:

•    5€ έκπτωση σε κάθε παραγγελία από Pizza Fan και Simply Burgers.
•    10% έκπτωση σε ομαδικές οργανωμένες εκδρομές σε top προορισμούς με τη Signature Travel.
•    20% έκπτωση σε αποστολή δεμάτων σε όλη την Ελλάδα με τη Box Now.
•    15% έκπτωση σε ενοικίαση αυτοκινήτου με την Avis.
•    Δωρεάν τρίμηνη συνδρομή στο Wolt+, με μηδενικό κόστος διανομής και αποκλειστικές προσφορές.
•    10% έκπτωση σε παραγγελίες από το HomeMarkt.

Οι χρήστες της εφαρμογής ανταμείβονται άμεσα με πόντους, τους οποίους μπορούν να εξαργυρώνουν οποιαδήποτε στιγμή: 30.000 πόντοι καλωσορίσματος κατά την πρώτη είσοδο στο padu, 3.000 πόντοι μπόνους κάθε μήνα και διπλάσιοι πόντοι για κάθε απόδειξη που σαρώνουν.

Οι συνδρομητές μπορούν να κατεβάσουν την εφαρμογή padu από Play Store ή App Store, να εγγραφούν ως πελάτες της Nova και να ξεκινήσουν άμεσα να απολαμβάνουν τις προσφορές.

Η συνεργασία της Nova με το padu έχει ήδη προσφέρει σημαντικά προνόμια επιβράβευσης στους συνδρομητές και επιβεβαιώνει τη δέσμευση της εταιρείας να στέκεται στο πλευρό των καταναλωτών, προσφέροντας τα καλύτερα δυνατά προϊόντα στην καλύτερη δυνατή τιμή και με άριστη εμπειρία πελάτη.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Nova www.nova.gr.

*Ισχύουν οι όροι που αναγράφονται στο padu app.
 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
NOVA
 |
PADU
 |
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top