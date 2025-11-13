Εκτός εκπομπής η Ανθή Βούλγαρη - Τι συνέβη;

Όσα είπε ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος στον αέρα του «Κοινωνία Ώρα Mega»

Με απουσίες και μικρές… ανατροπές ξεκίνησε το πρωί της Πέμπτης 13 Νοεμβρίου η εκπομπή «Κοινωνία Ώρα Mega». Ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος καλημέρισε τους τηλεθεατές χωρίς να έχει στο πλευρό του τη σταθερή του συνεργάτιδα, Ανθή Βούλγαρη, γεγονός που δεν πέρασε φυσικά απαρατήρητο από το κοινό.

Γενέθλια για τον Ιορδάνη Χασαπόπουλο - Η έκπληξη της συζύγου του, Μαρίας

Από τα πρώτα κιόλας λεπτά της εκπομπής, ο δημοσιογράφος και παρουσιαστής έσπευσε να εξηγήσει τον λόγο της απουσίας της, προκειμένου να καθησυχάσει όσους αναρωτήθηκαν για την υγεία της. Όπως αποκάλυψε, η Ανθή Βούλγαρη αισθάνθηκε μια ξαφνική αδιαθεσία και αποφάσισε να παραμείνει στο σπίτι, ώστε να ξεκουραστεί και να αναρρώσει πλήρως πριν επιστρέψει στο πόστο της.

Τα περαστικά του Ιορδάνη Χασαπόπουλου στην Ανθή Βούλγαρη

Τα περαστικά του Ιορδάνη Χασαπόπουλου στην Ανθή Βούλγαρη

«Έχω μοναξιές σήμερα», είπε χαρακτηριστικά ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος, προσθέτοντας με χιούμορ πως «η κυρία Βούλγαρη δεν είναι στα καλά της, είχε μια αδιαθεσία και της είπα να μείνει σπίτι για να μην μας κολλήσει». Παράλληλα, ο παρουσιαστής αναφέρθηκε στις δυσκολίες του απαιτητικού προγράμματος που επιβάλλει η πρωινή ζώνη της τηλεόρασης. «Όταν ξυπνάς καθημερινά στις 4 το πρωί, ο οργανισμός καταπονείται. Όταν έχεις και το παιδί όλη μέρα, είναι φυσιολογικό να κουράζεσαι», τόνισε.

Παρά την απουσία της δημοσιογράφου, εκπομπή κύλησε κανονικά με τον Ιορδάνη Χασαπόπουλο να κρατά μόνος του τα ηνία. Οι τηλεθεατές έστειλαν ευχές για «περαστικά» μέσα από τα social media, εκφράζοντας τη συμπάθειά τους στη δημοσιογράφο.

Η επιστροφή της Ανθής Βούλγαρη στην εκπομπή αναμένεται μόλις αισθανθεί καλύτερα, με την ομάδα της «Κοινωνίας Ώρα Mega» να την περιμένει πίσω στο πλατό.

Ανθή Βούλγαρη: Ο ερχομός και η βάπτιση του γιου της

Από τον Μάρτιο του 2025, η Ανθή Βούλγαρη κρατάει στην αγκαλιά της τον πρώτο καρπό του έρωτά της με τον σύζυγό της, Κώστα Κωνσταντινίδη, ένα υγιέστατο αγοράκι. Έκτοτε η καταξιωμένη δημοσιογράφος και παρουσιάστρια απολαμβάνει τη νέα της καθημερινότητα, έχοντας ως μέλημά της την ανατροφή του μωρού της.

Ανθή Βούλγαρη: Στάζει μέλι για τον σύζυγό της - Πώς είναι ως μπαμπάς;

Η Ανθή Βούλγαρη αγκαλιά με τον νεοφώτιστο

Στις 24 Αυγούστου του 2025 οι ευτυχισμένοι γονείς βάφτισαν τον μονάκριβο γιο τους στο γραφικό εκκλησάκι της Αγίας Παρασκευής, στην Τσαγκαράδα Πηλίου. Ο νεοφώτιστος πήρε το όνομα Μάριος, με νονούς τον αγαπημένο τραγουδιστή Πέτρο Ιακωβίδη και τον στενό οικογενειακό φίλο, Γιώργο Παρασκευά.

