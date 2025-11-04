Γενέθλια για τον Ιορδάνη Χασαπόπουλο - Η έκπληξη της συζύγου του, Μαρίας

Η τούρτα - έκπληξη στον Ιορδάνη Χασαπόπουλο για τα γενέθλιά του από τη σύζυγό του

Τα γενέθλιά του έχει σήμερα ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος και η εκπομπή «Κοινωνία Ώρα Mega» ξεκίνησε σε εορταστικό κλίμα.

Ο δημοσιογράφος και παρουσιαστής της εκπομπής, που έκλεισε σήμερα τα 62 του χρόνια, ευχαρίστησε τους συνεργάτες του και ευχήθηκε σε όλους «Υγεία».

Οι εκπλήξεις για τα γενέθλια του Ιορδάνη Χασαπόπουλο στην έναρξη της εκπομπής Κοινωνία Ώρα Mega

Οι εκπλήξεις δεν έλειπαν καθόλη τη διάρκεια της εκπομπής. Μάλιστα, εκτός από την τούρτα στην έναρξη, η σύζυγός του Μαρία Σκοπελίτου, του έστειλε μια τούρτα με πρωτοσέλιδο της εφημερίδας «Τα Νέα» και το εξής πολύ τρυφερό μήνυμα:

«Είσαι η απόδειξη πως η ηλικία είναι απλά ένας αριθμός, κι εσύ τον κάνεις να μοιάζει cool», έγραφε το μήνυμα της συζύγου του. Το ζευγάρι παντρεύτηκε με πολιτικό γάμο το καλοκαίρι του 2024.

Την τούρτα έφερε στην εκπομπή η κ.Θώμη που φτιάχνει γλυκά για την εκπομπή.

«Παιδιά από το πρωί είχα τρομάξει, γιατί δεν ήξερα τι θα μου ετοιμάσει η Βούλγαρη. Ειλικρινά σας το λέω. Κάθε χρόνο είναι και κάτι διαφορετικό», σχολίασε ο εορτάζων.

Η Ανθή Βούλγαρη, με αφορμή τα γενέθλια του συμπαρουσιαστή της, ευχήθηκε «χρόνια πολλά στους Σκορπιούς», μιας που και ο σύζυγός της έχει γενέθλια σε λίγες μέρες.