SOS για τον ΗΣΑΠ Μοναστηράκι: Σάπια σίδερα πάνω από τα κεφάλια των επιβατών

Εικόνες ντοκουμέντα - Ελέγχεται η στατικότητα της μεταλλικής κατασκευής

Ανησυχία προκαλεί η τραγική εικόνα του σταθμού του Ηλεκτρικού στο Μοναστηράκι, όπου σύμφωνα με αποκλειστικές εικόνες που εξασφάλισε ο δημοσιογράφος Άρης Λάμπος για το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star, το μεταλλικό στέγαστρο πάνω από τις αποβάθρες βρίσκεται σε δραματική κατάσταση, με σίδερα σκουριασμένα, σαπισμένα και ρωγμές που προβληματίζουν επιβάτες και ειδικούς.

Προβλήματα στατικότητας στον σταθμό του ηλεκτρικού στο «Μοναστηράκι»

Καθημερινά, χιλιάδες πολίτες και τουρίστες περνούν από τον ιστορικό σταθμό, που αποτελεί ένα από τα πιο πολυσύχναστα σημεία της Αθήνας. Ωστόσο, όσοι σηκώνουν το βλέμμα ψηλά βλέπουν μια ανησυχητική εικόνα εγκατάλειψης.

«Τα σίδερα είναι όλα σαπισμένα», λένε επιβάτες που δηλώνουν πως φοβούνται να μπουν στο σταθμό, ενώ άλλοι τονίζουν ότι «είναι απαράδεκτο, ειδικά σε μια χώρα που υποδέχεται εκατομμύρια τουρίστες, να βλέπουν αυτή την εικόνα».

ΗΣΑΠ Μοναστηράκι

Σκουριασμένος σταθμός ΗΣΑΠ Μοναστηράκι

Το θέμα έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό και ήδη ελέγχεται η στατικότητα της μεταλλικής κατασκευής, καθώς από κάτω διέρχονται οι γραμμές του Ηλεκτρικού.

Ο Παναγιώτης Κοντογιάννης, μέλος του Δ.Σ. του Σωματείου Εργαζομένων στη ΣΤΑ.ΣΥ., δήλωσε πως «το κτίριο του σταθμού στηρίζεται πάνω σε μεταλλικό δικτύωμα που έχει παραμεληθεί και θα έπρεπε να συντηρείται συχνότερα».

Θέμα στατικότητας της οροφής στον ΗΣΑΠ στο Μοναστηράκι

Η απάντηση της ΣΤΑ.ΣΥ.: Δεν υπάρχει άμεσος κίνδυνος

Σε ανακοίνωσή της, η ΣΤΑ.ΣΥ. αναγνώρισε ότι υπάρχει ανάγκη συνολικών παρεμβάσεων στον σταθμό του Μοναστηρακίου, ωστόσο διαβεβαίωσε πως δεν υπάρχει άμεσος κίνδυνος για τους επιβάτες.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι προγραμματίζονται εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης το επόμενο διάστημα.

Ο σταθμός του ΗΣΑΠ στο Μοναστηράκι εγκαινιάστηκε το 1895 και θεωρείται μνημείο πολιτιστικής κληρονομιάς.

Παρά τη σημασία του, ωστόσο, φαίνεται πως έχει παραμεληθεί για χρόνια, με αποτέλεσμα σήμερα να εμφανίζει σοβαρά σημάδια φθοράς.

Οι επιβάτες ζητούν άμεση επισκευή και συντήρηση, ώστε ο σταθμός να παραμείνει ασφαλής και αντάξιος της ιστορίας του.

ΗΣΑΠ
ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ
ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ STAR
