Προβλήματα στατικότητας στον σταθμό του ηλεκτρικού στο «Μοναστηράκι»

Διευκρινίσεις από τη ΣΤΑΣΥ - «Διαχρονικά συνεχείς οι φθορές»

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
27.10.25 , 15:28 Απλήρωτα τέλη κυκλοφορίας: Τι να κάνετε για να γλιτώσετε το πρόστιμο
27.10.25 , 15:17 Όλα όσα έγιναν στο 6ο επεισόδιο του GNTM 2025
27.10.25 , 14:37 Χανιά: Παραδόθηκε ο 23χρονος δράστης του φονικού στο γλέντι
27.10.25 , 14:20 Γιώργος Ζυγούρης: Το βιογραφικό, η σύντροφός του και οι Σέρρες
27.10.25 , 14:16 O χυμός ποιου φρούτου είναι σύμμαχος σου στο αδυνάτισμα;
27.10.25 , 14:12 Θανάσης Λάλας για την πρώην σύζυγό του, Χρύσα Ρώπα: «Της οφείλω πάρα πολλά»
27.10.25 , 13:59 Στη ΜΕΘ του ΠΑΓΝΗ 11χρονος μετά από πτώση από πατίνι
27.10.25 , 13:42 Aυτά είναι τα τέσσερα πιο σκληρά ζώδια του κύκλου
27.10.25 , 13:40 Vaginahood: Μια παράσταση γι’ αυτά που λένε οι γυναίκες μεταξύ τους
27.10.25 , 13:38 Βραζιλία: Ήθελε να επιστρέψει μόνιμα στη Ρόδο ο 18χρονος που δολοφονήθηκε
27.10.25 , 13:08 Καινούργιου: Η αποκάλυψη για το σύμφωνο συμβίωσης με τον σύντροφό της
27.10.25 , 13:06 Συγκινήθηκε ο Κατσούλης: «Ο καρκίνος σε κάνει να μη χάνεις χρόνο. I know»
27.10.25 , 13:05 Ιωάννα Τούνη: Στο πάρτι του νέου της συντρόφου για τη γιορτή του
27.10.25 , 13:04 Προβλήματα στατικότητας στον σταθμό του ηλεκτρικού στο «Μοναστηράκι»
27.10.25 , 12:55 Παπαργυρόπουλος: «Νόμιζαν ότι κρατούσα όπλο, τους έριξα πέντε φάσκελα»
Χανιά: Παραδόθηκε ο 23χρονος δράστης του φονικού στο γλέντι
Γνωστός παρουσιαστής καταδικάστηκε για revenge porn
Συγκινήθηκε ο Κατσούλης: «Ο καρκίνος σε κάνει να μη χάνεις χρόνο. I know»
Ελαιοκομικό Μητρώο: Έρχονται πρόστιμα σε όσους δε δηλώσουν ελιές και λάδι
Καινούργιου: Η αποκάλυψη για το σύμφωνο συμβίωσης με τον σύντροφό της
Συντάξεις Νοεμβρίου: Πότε θα γίνουν οι πληρωμές
Γιώργος Ζυγούρης: Το βιογραφικό, η σύντροφός του και οι Σέρρες
Χρυσή λίρα: Αυξήθηκε κι άλλο η τιμή της - Πλησιάζει τα 1.000 ευρώ
Έχεις σπίτι σου παλιά χαρτονομίσματα; «Χρυσάφι» οι ξεχασμένες δραχμές
Θανάσης Λάλας για την πρώην σύζυγό του, Χρύσα Ρώπα: «Της οφείλω πάρα πολλά»
Περισσότερα

VIDEOS

Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΚΛΕΦΤΕΣ
Αετονύχηδες συνεχίζουν να ξαφρίζουν πορτοφόλια στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος
LEADERS: Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος – «Η Τουρκία ροκανίζει την Ελλάδα»
Καθηγητής Γ. Βαληνάκης
LEADERS: Καθηγητής Γ. Βαληνάκης – «Πώς θα πολεμήσουμε τη “Γαλάζια
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS: Καθηγητής Κ. Γρίβας - «Oι Τούρκοι θα χάσουν πόλεμο
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος - O Bανς «έδειρε» τις ευρωπαϊκές ελίτ
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Eurokinissi / ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ
Πρόβλημα στατικότητας στον σταθμό ηλεκτρικού στο Μοναστηράκι / MEGA
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Σημαντικά είναι τα προβλήματα στατικότητας που παρουσιάζει ο σταθμός του Ηλεκτρικού (Γραμμή 1) στο Μοναστηράκι, με την ανησυχία για την ασφάλεια του επιβατικού κοινού να είναι μεγάλη. 

Από επιθεωρήσεις που έγιναν το τελευταίο διάστημα, διαπιστώθηκε ότι υπάρχουν εκτενείς φθορές στην οροφή του σταθμού, και συγκεκριμένα στον μεταλλικό φορέα της.

Ο ηλεκτρικός γίνεται υπόγειος: Πώς θα δοθεί «τέλος» στο μποτιλιάρισμα

Όπως αναφέρεται τόσο στο Athenstransport όσο και στην εφημερίδα τα «ΝΕΑ», υπάρχει οξείδωση σε όλες τις δοκούς καθώς και διόγκωση των διατομών.

Προβλήματα στατικότητας στον ΗΣΑΠ Μοναστηράκι

Προβλήματα στη στατικότητά του εμφανίζει ο σταθμός ΗΣΑΠ στο Μοναστηράκι / Eurokinissi (Τατιάνα Μπόλαρη)

Η ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ 

Η ΣΤΑΣΥ έχει ήδη αναθέσει τη σύνταξη στατικής μελέτης. Με βάση τα αποτελέσματα, θα καθοριστούν τα έργα αποκατάστασης που απαιτούνται.

«Σε απάντηση αναφορών στον Τύπο, για τον σταθμό της Γραμμής 1 Μοναστηράκι, θα θέλαμε να διευκρινίσουμε τα παρακάτω:

  • Ο σταθμός της Γραμμής 1 του Μετρό «Μοναστηράκι» εμφανίζει διαχρονικά συνεχείς φθορές στην τοιχοποιία και το μεταλλικό στέγαστρο, λόγω παλαιότητας (τέλη του 19ου αιώνα) και υγρασίας, που δημιουργεί η εισροή υδάτων από το επίπεδο της πλατείας. Ο μεταλλικός φορέας του στεγάστρου ενισχύθηκε το 2000, κατά την κατασκευή του σταθμού της Γραμμής 3 του Μετρό.
  • Οι επιτόπιες αυτοψίες των τεχνικών συνεργείων της ΣΤΑ.ΣΥ και οι αναφορές επιβατών και μέσω της πλατφόρμας report.oasa.gr κατέδειξαν την ανάγκη συνολικών παρεμβάσεων στον σταθμό Μοναστηράκι (Γραμμή 1 Μετρό), δίχως να συντρέχει άμεσος κίνδυνος για τους χρήστες του.
  • Η ΣΤΑ.ΣΥ ανέθεσε σε πρώτη φάση την εκπόνηση μελετών, που θα αποτιμήσουν και θα αποτυπώσουν λεπτομερώς την υφιστάμενη δομική κατάσταση του σταθμού (κλειστοί χώροι, μεταλλικό στέγαστρο) και θα καθορίσουν τις τεχνικές λύσεις και παρεμβάσεις, στις οποίες θα προχωρήσει η εταιρεία.
  • Παράλληλα, για τη συνολική ανακαίνιση του σταθμού, υλοποιείται αυτήν την περίοδο ένα πλέγμα τεχνικών παρεμβάσεων, που περιλαμβάνει την τοποθέτηση πρόσθετων ενισχυτικών υδρορροών, εργασίες επιχρισμάτων και χρωματισμού, την επισκευή των ξύλινων εξωτερικών θυρών, την εφαρμογή τεχνικής λύσης για τον περιορισμό του κενού μεταξύ συρμού και αποβάθρας, καθώς και την αντικατάσταση παλαιών φωτιστικών και λαμπτήρων φθορίου με φωτιστικά και λαμπτήρες τεχνολογίας Led».
Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ
 |
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ
 |
ΗΣΑΠ
 |
ΣΤΑΘΜΟΣ
 |
ΣΤΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top