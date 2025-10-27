Προβλήματα στατικότητας στον σταθμό του ηλεκτρικού στο «Μοναστηράκι»

Σημαντικά είναι τα προβλήματα στατικότητας που παρουσιάζει ο σταθμός του Ηλεκτρικού (Γραμμή 1) στο Μοναστηράκι, με την ανησυχία για την ασφάλεια του επιβατικού κοινού να είναι μεγάλη.

Από επιθεωρήσεις που έγιναν το τελευταίο διάστημα, διαπιστώθηκε ότι υπάρχουν εκτενείς φθορές στην οροφή του σταθμού, και συγκεκριμένα στον μεταλλικό φορέα της.

Όπως αναφέρεται τόσο στο Athenstransport όσο και στην εφημερίδα τα «ΝΕΑ», υπάρχει οξείδωση σε όλες τις δοκούς καθώς και διόγκωση των διατομών.

Προβλήματα στη στατικότητά του εμφανίζει ο σταθμός ΗΣΑΠ στο Μοναστηράκι / Eurokinissi (Τατιάνα Μπόλαρη)

Η ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ

Η ΣΤΑΣΥ έχει ήδη αναθέσει τη σύνταξη στατικής μελέτης. Με βάση τα αποτελέσματα, θα καθοριστούν τα έργα αποκατάστασης που απαιτούνται.

«Σε απάντηση αναφορών στον Τύπο, για τον σταθμό της Γραμμής 1 Μοναστηράκι, θα θέλαμε να διευκρινίσουμε τα παρακάτω:

Ο σταθμός της Γραμμής 1 του Μετρό «Μοναστηράκι» εμφανίζει διαχρονικά συνεχείς φθορές στην τοιχοποιία και το μεταλλικό στέγαστρο , λόγω παλαιότητας (τέλη του 19ου αιώνα) και υγρασίας, που δημιουργεί η εισροή υδάτων από το επίπεδο της πλατείας. Ο μεταλλικός φορέας του στεγάστρου ενισχύθηκε το 2000, κατά την κατασκευή του σταθμού της Γραμμής 3 του Μετρό.

, λόγω παλαιότητας (τέλη του 19ου αιώνα) και υγρασίας, που δημιουργεί η εισροή υδάτων από το επίπεδο της πλατείας. Ο μεταλλικός φορέας του στεγάστρου ενισχύθηκε το 2000, κατά την κατασκευή του σταθμού της Γραμμής 3 του Μετρό. Οι επιτόπιες αυτοψίες των τεχνικών συνεργείων της ΣΤΑ.ΣΥ και οι αναφορές επιβατών και μέσω της πλατφόρμας report.oasa.gr κατέδειξαν την ανάγκη συνολικών παρεμβάσεων στον σταθμό Μοναστηράκι (Γραμμή 1 Μετρό), δίχως να συντρέχει άμεσος κίνδυνος για τους χρήστες του.

Η ΣΤΑ.ΣΥ ανέθεσε σε πρώτη φάση την εκπόνηση μελετών, που θα αποτιμήσουν και θα αποτυπώσουν λεπτομερώς την υφιστάμενη δομική κατάσταση του σταθμού (κλειστοί χώροι, μεταλλικό στέγαστρο) και θα καθορίσουν τις τεχνικές λύσεις και παρεμβάσεις, στις οποίες θα προχωρήσει η εταιρεία.

του σταθμού (κλειστοί χώροι, μεταλλικό στέγαστρο) και θα καθορίσουν τις τεχνικές λύσεις και παρεμβάσεις, στις οποίες θα προχωρήσει η εταιρεία. Παράλληλα, για τη συνολική ανακαίνιση του σταθμού, υλοποιείται αυτήν την περίοδο ένα πλέγμα τεχνικών παρεμβάσεων, που περιλαμβάνει την τοποθέτηση πρόσθετων ενισχυτικών υδρορροών, εργασίες επιχρισμάτων και χρωματισμού, την επισκευή των ξύλινων εξωτερικών θυρών, την εφαρμογή τεχνικής λύσης για τον περιορισμό του κενού μεταξύ συρμού και αποβάθρας, καθώς και την αντικατάσταση παλαιών φωτιστικών και λαμπτήρων φθορίου με φωτιστικά και λαμπτήρες τεχνολογίας Led».