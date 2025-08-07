Άρης Τρουπάκης: Ποιος είναι... ο Βουλευτής στη σειρά «Τα Φαντάσματα»

Δείτε ένα από τα απολαυστικά teasers της σειράς Τα Φαντάσματα

Τη νέα τηλεοπτική σεζόν τα βράδια μας στο Star θα στοιχειώσουν… Τα Φαντάσματα!

Η επιτυχημένη βρετανική σειρά παραγωγής BBC “Ghosts”, που έχει γνωρίσει τεράστια επιτυχία και έχει διασκευαστεί σε πολλές χώρες, έρχεται και στην Ελλάδα με πρωταγωνιστές τον χαρισματικό και πολυδιάστατο Ορφέα Αυγουστίδη και την ταλαντούχα και εκφραστική Έλλη Τρίγγου, την οποία θα απολαύσουμε για πρώτη φορά σε τηλεοπτική κωμωδία.

Σε κάθε τους βήμα θα τους ακολουθούν εννέα ξεκαρδιστικά και ζαβολιάρικα φαντάσματα, που υποδύονται οι ξεχωριστοί: Ναταλία Τσαλίκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Θοδωρής Σκυφτούλης, Άρης Τρουπάκης, Χάρης Φλέουρας, Άλκης Μπακογιάννης, Ευαγγελία Καρακατσάνη, Νίκος Γιαλελής και ο Στέλιος Ιακωβίδης.

Το σενάριο διασκευάζει ο Λευτέρης Παπαπέτρου, γνωστός από μεγάλες τηλεοπτικές επιτυχίες όπως τα: Εγκλήματα, Είσαι το ταίρι μου και Κάτω Παρτάλι, ενώ τη σκηνοθεσία υπογράφει η Αμαλία Γιαννίκου.

Κάθε φάντασμα προέρχεται από διαφορετική ιστορική εποχή και κοινωνική τάξη και έχει τη δική του μοναδική προσωπικότητα και παρελθόν. Η παρέα των φαντασμάτων είναι γεμάτη αντιθέσεις, χιουμοριστικές διαφωνίες, αλλά και απρόσμενες συμμαχίες!

Ποιο φάντασμα θα υποδυθεί ο Άρης Τρουπάκης στη νέα σειρά του Star;

Ο Άρης Τρουπάκης είναι ο... Βουλευτής, Απόστολος Νικολόπουλος!

Βουλευτής της δεκαετίας του ’90. Ασύδοτος και λαοπλάνος, έζησε τη μεγάλη ζωή έχοντας ελάχιστες αναστολές. Πέθανε κατά τη διάρκεια οργίου και αποτελεί τον νεότερο ένοικο στο σπίτι!