Η Μελίνα Νικολαΐδη ποζάρει στην ακρογιαλιά: Το like του Δημήτρη Φιντιρίκου

Στην Ελλάδα βρίσκεται αυτό το διάστημα η Μελίνα Νικολαϊδη.



Η κόρη της Δέσποινας Βανδή και του Ντέμη Νικολαΐδη απολαμβάνει τον ήλιο και τη θάλασσα, αλλά δεν ξεχνά τους διαδικτυακούς της φίλους.

Πόζαρε χαλαρή στην άμμο, με φόντο το γαλάζιο της θάλασσας και το καλοκαιρινό φως. Στη λεζάντα της έγραψε με νόημα: «Κάτσε λίγο παραπάνω στη θάλασσα».

Η φωτογραφία μέσα σε λίγα λεπτά απέσπασε πολλά σχόλια και likes από τους followers της.

Φυσικά, το like που ξεχώρισε μιας και δεν πέρασε απαρατήρητο ήταν του πρώην συντρόφου της, Δημήτρη Φιντιρίκου.

Ο χωρισμός μετά από 13 μήνες

Πριν από λίγες εβδομάδες σαν «βόμβα» έσκασε η είδηση του χωρισμού του ζευγαριού.

Η επιθυμία της Μελίνας να κάνει μεταπτυχιακό στο Λονδίνο και να ακολουθήσει διεθνή καριέρα στην υποκριτική, αλλά και από την άλλη ο Δημήτρης που ήθελε να επικεντρωθεί στη δημιουργία οικογένειας φαίνεται πως ήταν οι λόγοι που τους οδήγησαν στον χωρισμό.

Ευτυχισμένες στιγμές του πρώην ζευγαριού

Ωστόσο, φαίνεται πως Μελίνα και Δημήτρης παρόλο που δεν είναι πια μαζί διατηρούν άριστες σχέσεις.