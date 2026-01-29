MasterChef: Φιλιώ & Μίμης σέρβιραν ωμό φαγητό και οι κριτές τους «έκοψαν»

Η Φιλιώ και ο Μίμης δεν κατάφεραν να ξεχωρίσουν στην προηγούμενη δοκιμασία και η σημερινή μαγειρική αναμέτρηση αποτελούσε για εκείνους μια σημαντική ευκαιρία να επανορθώσουν.

Οι δύο επίδοξοι μάγειρες κλήθηκαν μέσα σε μόλις 25 λεπτά να ετοιμάσουν scotch eggs, ένα πιάτο που απαιτεί τεχνική ακρίβεια και σωστό ψήσιμο. Η Φιλιώ παραδέχτηκε εξαρχής πως δεν είχε καμία εμπειρία με το συγκεκριμένο πιάτο και προσπαθούσε ουσιαστικά «στα τυφλά», σε αντίθεση με τον Μίμη, ο οποίος δήλωσε πως τα είχε ξαναφτιάξει στο παρελθόν και ένιωθε μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση.

Ωστόσο, το τελικό αποτέλεσμα αποδείχθηκε απογοητευτικό και για τους δύο, καθώς οι κριτές δεν μπόρεσαν καν να δοκιμάσουν τις προσπάθειές τους. Στο πιάτο της Φιλιώς, το ασπράδι του αυγού ήταν ωμό, ενώ στου Μίμη ο χοιρινός κιμάς δεν είχε ψηθεί επαρκώς, κάτι που καθιστούσε το πιάτο μη ασφαλές για δοκιμή.

MasterChef: Το ωμό ασπράδι στο πιάτο της Φιλιώς

Εμφανώς απογοητευμένη από τον εαυτό της, η Φιλιώ σχολίασε στο cue με ειλικρίνεια και αυτοκριτική, χωρίς όμως να χάνει το χιούμορ της:

«Εγώ, να σας πω την αλήθεια, ντράπηκα που δε δοκίμασαν κάτι. Ήταν ντροπή για μένα να μην το δοκιμάσουν και καλά έκαναν οι κριτές. Δεν υπάρχει λόγος, τους θέλουμε», είπε χαρακτηριστικά.

MasterChef: Ο κιμάς του Μίμη «κρατούσε»

Ο Σωτήρης Κοντιζάς ανέλυσε με λεπτομέρεια τις αστοχίες και των δύο και στη συνέχεια ανακοίνωσε αυτό που φοβόντουσαν, αλλά κατά βάθος περίμεναν: ότι κανένας από τους δύο δεν θα καταφέρει να φορέσει τη λευκή ποδιά. «Φιλιώ, το ασπράδι δεν είχε ψηθεί και κάπου σε αυτές τις ρωγμές που είδαμε στο πανάρισμα πρέπει να χάθηκε και ο κρόκος. Μίμη, στο δικό σου αυγό έχει ψηθεί το ασπράδι και έχει σφίξει παραπάνω απ’ όσο θα θέλαμε ο κρόκος. Ποιος από τους δύο παίρνει τη λευκή ποδιά και περνάει στο σπίτι; Και η απάντηση είναι κανείς από τους δύο, γιατί ο χοιρινός κιμάς και στις δύο περιπτώσεις δεν έχει ψηθεί επαρκώς», ανέφερε χαρακτηριστικά.

MasterChef: Η μονομαχία Φιλιώς - Μίμη έληξε χωρίς νικητή

Αξίζει να σημειωθεί πως τα scotch eggs ήταν επιλογή του Μίμη, ο οποίος, όπως φάνηκε, έβαλε τελικά… τρικλοποδιά στον ίδιο του τον εαυτό. «Ο Μίμης δεν έβαλε τρικλοποδιά μόνο στη Φιλιώ, αλλά και στον ίδιο του τον εαυτό», σχολίασε ο Γιώργος Α., ο πρώτος παίκτης της δεύτερης μπριγάδας που εξασφάλισε θέση στο σπίτι του MasterChef 10.

