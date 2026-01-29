MasterChef: Το κεφτεδάκι που έκρινε τη μονομαχία Μιχάλη – Άγγελου

Αν η πρώτη ημέρα στο MasterChef 10 αποδείχθηκε εξαιρετικά απαιτητική, η συνέχεια δείχνει πως θα είναι ακόμη πιο σκληρή. Μέχρι στιγμής, ο μόνος που αισθάνεται ασφαλής είναι ο Γιώργος Αχλαδιώτης, ο οποίος εξασφάλισε τη λευκή ποδιά και τη θέση του στο σπίτι του MasterChef. Για όλους τους υπόλοιπους, όμως, η αγωνία παραμένει.

Απόψε, Πέμπτη 29 Ιανουαρίου, οι διαγωνιζόμενοι που φορούν ακόμη τις μαύρες ποδιές συνεχίζουν τη μάχη για την παραμονή τους στον διαγωνισμό. Το σύστημα είναι ξεκάθαρο και αμείλικτο: μαγειρικές μονομαχίες ένας εναντίον ενός. Οι νικητές περνούν απευθείας στο σπίτι του MasterChef 10, ενώ οι ηττημένοι οδηγούνται σε δοκιμασία αποχώρησης, με μία τελευταία ευκαιρία να φορέσουν τη λευκή ποδιά με το όνομά τους.

Μία από τις πιο χαρακτηριστικές μονομαχίες της βραδιάς ήταν εκείνη ανάμεσα στον Μιχάλη και τον Άγγελο. Το ζευγάρι προέκυψε έπειτα από επιλογές άλλων παικτών, με τον Μιχάλη και τον Άγγελο να καταλήγουν σε ένα κοινό ζητούμενο: κεφτεδάκια με πατάτες και μους φέτας. Από την αρχή, η ένταση ήταν εμφανής, με τον Μιχάλη να παραδέχεται πως βλέποντας ξανά το πιάτο του αντιπάλου του σκέφτηκε πως «ξαναμαγειρεύεις».

Μιχάλης

Μιχάλης

Ο ίδιος αναγνώρισε ανοιχτά τα λάθη του. Τα πατατάκια του είχαν ξεφύγει στο ψήσιμο, κάτι που φαινόταν στο χρώμα, ενώ και στο κεφτεδάκι ένιωθε ότι υστερούσε γευστικά, καθώς του έλειπαν μυρωδικά και λίγο ακόμη αλάτι. Από την άλλη πλευρά, ο Άγγελος στάθηκε κυρίως σε ένα κρίσιμο λάθος: το μέτρημα των κεφτέδων.

MasterChef: Το κεφτεδάκι που έκρινε τη μονομαχία Μιχάλη – Άγγελου

Όπως εξήγησε, είχε υπολογίσει οκτώ κεφτεδάκια, όμως τελικά ήταν επτά, καθώς το ένα το έφαγε ο ίδιος την ώρα που μαγείρευε, καίγοντας μάλιστα το χέρι του. Έτσι, στο πιάτο του παρουσιάστηκαν μόνο έξι. Παρ’ όλα αυτά, δήλωσε ικανοποιημένος από τη γεύση των κεφτέδων, τα τσιπς πατάτας και τη μους φέτας, τονίζοντας πως ο χρόνος τον πίεσε και δεν πρόλαβε να προσθέσει επιπλέον μυρωδικά.

Οι κριτές στάθηκαν στο βασικό ερώτημα της μονομαχίας: το γεγονός ότι έλειπε ένα κεφτεδάκι. Ήταν ξεκάθαρο πως πρόκειται για αστοχία σε ζητούμενο.

Ωστόσο, η αξιολόγηση δεν σταμάτησε εκεί. Τα πατατάκια του Άγγελου χαρακτηρίστηκαν «το απόλυτο», ενώ και τα κεφτεδάκια του κρίθηκαν ιδιαίτερα νόστιμα. Στις σάλτσες, αν και και οι δύο προσπάθειες ήταν καλές, η σάλτσα του Άγγελου θεωρήθηκε πιο ελαφριά και ισορροπημένη.

Έτσι, παρά την απουσία του ενός κεφτεδακίου, οι κριτές αποφάσισαν πως συνολικά η προσπάθεια του Άγγελου ήταν ανώτερη. Η λευκή ποδιά κατέληξε σε εκείνον, με τη διευκρίνιση πως δεν δημιουργείται δεδικασμένο, αλλά σε οριακές περιπτώσεις απαιτείται συνολική αξιολόγηση.

Ο Άγγελος ανέβηκε στον εξώστη εμφανώς ανακουφισμένος, δηλώνοντας πως το άγχος της προηγούμενης ημέρας έφυγε μονομιάς. Ο Μιχάλης, από την άλλη, αποδέχτηκε το αποτέλεσμα χωρίς έκπληξη, τονίζοντας πως γνωρίζει ότι θα χρειαστεί να ξαναμαγειρέψει για να διεκδικήσει τη λευκή ποδιά.

MasterChef: Το κεφτεδάκι που έκρινε τη μονομαχία Μιχάλη – Άγγελου

Ο Άγγελος πήρε τη λευκή ποδιά

Η βραδιά συνεχίζεται με ένταση, καθώς οι μαύρες ποδιές λιγοστεύουν και το MasterChef 10 δείχνει από νωρίς ότι φέτος δεν θα χαριστεί σε κανέναν.

MASTERCHEF | MASTERCHEF 10
MASTERCHEF
 |
MASTERCHEF 10
