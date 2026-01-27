Ελεονώρα Μελέτη: Ο λόγος που έκανε ωοκατάψυξη στα 38 της χρόνια

Μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη παραχώρησε η Ελεονώρα Μελέτη στην εκπομπή «EQ» και την Έλενα Παπαβασιλείου. Η ευρωβουλευτής και πρώην παρουσιάστρια μίλησε για τη μητρότητα και περιέγραψε πώς πήρε την απόφαση να κάνει κατάψυξη ωαρίων.

«Το πράγμα για το οποίο είμαι πιο υπερήφανη μέχρι και σήμερα είναι το παιδί μου. Είναι πολύ συγκινητικό το να βλέπεις ένα παιδί να μεγαλώνει. Εμένα το μέλημά μου είναι να δίνω τη δυνατότητα στην Αλεξάνδρα τον χώρο να αναπτύξει τη δυναμική της δικής της προσωπικότητας. Το παιδί δεν είναι προέκτασή μας. Είναι μια ατόφια οντότητα», είπε αρχικά η Ελεονώρα Μελέτη στην Έλενα Παπαβασιλείου.

«Νιώθω μεγάλη πληρότητα με το ένα παιδί. Εγώ γενικώς δεν πίστευα ποτέ ότι θα κάνω πολλά παιδιά. Εδώ παιζόταν αν θα κάνω και το ένα. Δεν ήμουν από αυτές τις γυναίκες που είχε όνειρο να παντρευτεί, να κάνει παιδιά, να κάνει οικογένεια, από πολύ μικρή. Ένιωθα ότι δεν θα το κάνω εύκολα, θα αργήσω. Και οι δικοί μου το ξέρανε, το βλέπανε και γι’ αυτό και δε με πίεσαν και ποτέ. Και γι’ αυτό ήταν και πολύ συμφιλιωμένοι και με τη σκέψη ότι η Ελεονώρα μπορεί να μην ακολουθήσει αυτό το μονοπάτι», εξήγησε στη συνέχεια η Ελεονώρα Μελέτη.

Τέλος, για την απόφαση να κάνει κατάψυξη η Ελεονώρα Μελέτη εξομολογήθηκε πως ένιωσε κοινωνικά μία μικρή πίεση. «Μόνη μου εγώ ένιωσα κοινωνικά μια μικρή πίεση, κάπου στα 38 και όχι για τον γάμο, για το παιδί, όπου κι εγώ ένιωσα ότι “τι θα γίνει άμα ξυπνήσω στα 45 και θέλω αλλά δε γίνεται” και πήγα και έκανα το 2016 μια ωοκατάψυξη. Δηλαδή η αντίδρασή μου σε όλη την κοινωνική πίεση ήταν να πάω να κάνω ωοκατάψυξη το 2016», είπε χαρακτηριστικά.

Η Ευρωβουλευτής και δημοσιογράφος, πριν από περίπου 7,5 χρόνια έφερε στον κόσμο την κόρη της, που αποτελεί τον καρπό του έρωτά της με τον Θοδωρή Μαροσούλη.

Η μικρή Αλεξάνδρα είναι η απόλυτη προτεραιότητά τους. Η Ελεονώρα Μελέτη αποφάσισε στα γενέθλια της μικρής τον περασμένο Απρίλιο να φτιάξει ένα βίντεο με στιγμές από την περίοδο της εγκυμοσύνης της, τις πρώτες στιγμές στο μαιευτήριο αλλά και όλα τα υπόλοιπα χρόνια της οικογενειακής τους ζωής και ευτυχίας.

«7 χρόνια ΕΣΥ. Το «Α» και το «Ω» στη ζωή μας! Χρόνια Πόλλα Αλεξάνδρα Ωκεανίς! Ήλιε, φεγγάρι, ουρανέ κ θάλασσα μου!», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της,