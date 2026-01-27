Ελεονώρα Μελέτη: Ο λόγος που έκανε ωοκατάψυξη στα 38 της χρόνια

«Δεν ήμουν από αυτές τις γυναίκες που είχε όνειρο να κάνει οικογένεια»

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
27.01.26 , 12:48 Χάιντς Κούνιο: Σε ηλικία 15 ετών έζησε τη φρίκη και το Ολοκαύτωμα
27.01.26 , 12:32 MasterChef: Nέα αποχώρηση! - «Παλεύουν με αντίπαλο που... δε γνωρίζουν»
27.01.26 , 12:31 SAFE: Η Κομισιόν ενέκρινε το σχέδιο της Ελλάδας
27.01.26 , 12:21 Release Athens 2026: Baxter Dury και Anna von Hausswolff στην Πλατεία Νερού
27.01.26 , 12:08 Μάκης Χριστοδουλόπουλος: Ξανά στο σφυρί το σπίτι του - «Ζαλίζει» το ποσό
27.01.26 , 12:07 Τραγωδία στα Τζουμέρκα: Νεκρός σε ρέμα βρέθηκε άνδρας που αναζητούνταν
27.01.26 , 11:53 Πεντανόστιμο κριθαρότο λαχανικών
27.01.26 , 11:52 Κατερίνα Παπουτσάκη: Τίτλοι τέλους στη σχέση της με τον Θάνο Χατζόπουλο
27.01.26 , 11:43 Γλυφάδα: Ο δράστης έμεινε στο Δρομοκαΐτειο μόνο 11 μέρες
27.01.26 , 11:38 Eξελίξεις στον ΑΕΚ- Ποιον χαφ κλείνει η Ένωση
27.01.26 , 11:26 Kάτια Δανδουλάκη: Ο πρωταγωνιστικός ρόλος που αρνήθηκε στο Παρά Πέντε
27.01.26 , 11:07 Ελένη Καρακάση: Όσα είπε η ηθοποιός για την επιστροφή του YFSF
27.01.26 , 11:04 Χώρισε ο Πάνος Βλάχος με τη Νατάσα Εξηνταβελώνη
27.01.26 , 11:01 Κι όμως θα δούμε ξανά την Ελένη Τσολάκη στην οθόνη του ΑΝΤ1!
27.01.26 , 10:43 «Δεν είναι αυτή η Αμερική»: Οργή μετά την εκτέλεση του Άλεξ Πρέτι
Ελισάβετ Μουτάφη: Με τον γιο της, Δημήτρη, σε μουσική παιδική παράσταση
Μαρία Τζομπανάκη: Με τον σύζυγό της, Γιάννη Βάλβη, στην πρεμιέρα της
Γιάννης Πρετεντέρης: Σπάνια δημόσια εμφάνιση με τη σύζυγό του, Σάντρα
MasterChef: Αυτοί οι παίκτες αποχώρησαν πρώτοι από τον διαγωνισμό
Cash or Trash: «Παροξυσμός» για τα σκουλαρίκια Tiffany - Πόσο πουλήθηκαν;
Κατερίνα Παπουτσάκη: Τίτλοι τέλους στη σχέση της με τον Θάνο Χατζόπουλο
MasterChef: Το πιάτο του Κωνσταντίνου άγγιξε την τελειότητα!
In love η Παυλίδου: «Βρήκα τον άνθρωπό μου 10 χρόνια μετά το διαζύγιό μου»
Η Σίσσυ Χρηστίδου επέστρεψε στο γυμναστήριο - Η υπέροχη ολόσωμη φόρμα!
Μαριαλένα Ρουμελιώτη - Σάκης Κατσούλης: Δείτε το άλμπουμ του γάμου τους
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Ε. Μελέτη: «Η αντίδρασή μου στην κοινωνική πίεση ήταν να κάνω ωοκατάψυξη»
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη παραχώρησε  η Ελεονώρα Μελέτη στην εκπομπή «EQ» και την Έλενα Παπαβασιλείου. Η ευρωβουλευτής και πρώην παρουσιάστρια μίλησε για τη μητρότητα και περιέγραψε πώς πήρε την απόφαση να κάνει κατάψυξη ωαρίων.

Ελεονώρα Μελέτη: Η «φουσκωμένη» κοιλίτσα που άναψε φωτιές στα social

«Το πράγμα για το οποίο είμαι πιο υπερήφανη μέχρι και σήμερα είναι το παιδί μου. Είναι πολύ συγκινητικό το να βλέπεις ένα παιδί να μεγαλώνει. Εμένα το μέλημά μου είναι να δίνω τη δυνατότητα στην Αλεξάνδρα τον χώρο να αναπτύξει τη δυναμική της δικής της προσωπικότητας. Το παιδί δεν είναι προέκτασή μας. Είναι μια ατόφια οντότητα», είπε αρχικά η Ελεονώρα Μελέτη στην Έλενα Παπαβασιλείου.

«Νιώθω μεγάλη πληρότητα με το ένα παιδί. Εγώ γενικώς δεν πίστευα ποτέ ότι θα κάνω πολλά παιδιά. Εδώ παιζόταν αν θα κάνω και το ένα. Δεν ήμουν από αυτές τις γυναίκες που είχε όνειρο να παντρευτεί, να κάνει παιδιά, να κάνει οικογένεια, από πολύ μικρή. Ένιωθα ότι δεν θα το κάνω εύκολα, θα αργήσω. Και οι δικοί μου το ξέρανε, το βλέπανε και γι’ αυτό και δε με πίεσαν και ποτέ. Και γι’ αυτό ήταν και πολύ συμφιλιωμένοι και με τη σκέψη ότι η Ελεονώρα μπορεί να μην ακολουθήσει αυτό το μονοπάτι», εξήγησε στη συνέχεια η Ελεονώρα Μελέτη.

μελετη

Τέλος, για  την απόφαση να κάνει κατάψυξη η Ελεονώρα Μελέτη εξομολογήθηκε πως ένιωσε κοινωνικά μία μικρή πίεση. «Μόνη μου εγώ ένιωσα κοινωνικά μια μικρή πίεση, κάπου στα 38 και όχι για τον γάμο, για το παιδί, όπου κι εγώ ένιωσα ότι “τι θα γίνει άμα ξυπνήσω στα 45 και θέλω αλλά δε γίνεται” και πήγα και έκανα το 2016 μια ωοκατάψυξη. Δηλαδή η αντίδρασή μου σε όλη την κοινωνική πίεση ήταν να πάω να κάνω ωοκατάψυξη το 2016», είπε χαρακτηριστικά.

Η Ευρωβουλευτής και δημοσιογράφος, πριν από περίπου 7,5 χρόνια έφερε στον κόσμο την κόρη της, που αποτελεί τον καρπό του έρωτά της με τον Θοδωρή Μαροσούλη.

Η μικρή Αλεξάνδρα είναι η απόλυτη προτεραιότητά τους.  Η Ελεονώρα Μελέτη αποφάσισε στα γενέθλια της μικρής τον περασμένο Απρίλιο να φτιάξει ένα βίντεο με στιγμές από την περίοδο της εγκυμοσύνης της, τις πρώτες στιγμές στο μαιευτήριο αλλά και όλα τα υπόλοιπα χρόνια της οικογενειακής τους ζωής και ευτυχίας.

«7 χρόνια ΕΣΥ. Το «Α» και το «Ω» στη ζωή μας! Χρόνια Πόλλα Αλεξάνδρα Ωκεανίς! Ήλιε, φεγγάρι, ουρανέ κ θάλασσα μου!», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της,

 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΕΛΕΟΝΩΡΑ ΜΕΛΕΤΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top