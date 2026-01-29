Τραγωδία στην Εύβοια: Ζευγάρι ηλικιωμένων βρέθηκε νεκρό στο σπίτι του

Στα Ψαχνά της Εύβοιας συγκλονισμένοι κάτοικοι και συγγενείς βρέθηκαν αντιμέτωποι με μια νέα τραγωδία την Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026, όταν δύο ηλικιωμένοι εντοπίστηκαν νεκροί μέσα στο σπίτι τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, την αρχική ανησυχία εκδήλωσε συγγενικό τους πρόσωπο που ζει στο εξωτερικό, όταν επανειλημμένες προσπάθειες να επικοινωνήσει τηλεφωνικά μαζί τους παρέμειναν χωρίς απάντηση. Η έλλειψη επικοινωνίας οδήγησε τον συγγενή στην ενημέρωση των αρχών, με αποτέλεσμα την άμεση κινητοποίηση της Ελληνικής Αστυνομίας και εθελοντών πυροσβεστών.

Μόλις οι αστυνομικοί εισήλθαν στο σπίτι, βρέθηκαν μπροστά στο τραγικό θέαμα των δύο ηλικιωμένων χωρίς τις αισθήσεις τους. Οι πρώτες ενδείξεις για τα ακριβή αίτια του θανάτου τους δεν έχουν επιβεβαιωθεί, ωστόσο γίνεται λόγος για θανατηφόρες αναθυμιάσεις σύμφωνα με το eviaonline.gr. Οι αρχές θα προχωρήσουν σε νεκροψία – νεκροτομή προκειμένου να αποσαφηνιστούν τα αίτια.

Το γεγονός έχει βυθίσει στο πένθος την τοπική κοινωνία, η οποία ακόμη προσπαθεί να συνειδητοποιήσει το συμβάν. Γείτονες και κάτοικοι της περιοχής εξέφρασαν σοκ και θλίψη, σημειώνοντας ότι οι ηλικιωμένοι ήταν αγαπητά και γνωστά πρόσωπα στην κοινότητα των Ψαχνών.

Παράλληλα, η παρουσία των εθελοντών πυροσβεστών τονίζει την έκταση της κινητοποίησης που απαιτήθηκε για τον εντοπισμό του ζευγαριού. Οι αρχές καλούνται τώρα να εξετάσουν όλα τα πιθανά ενδεχόμενα, από φυσικά αίτια έως άλλες αιτίες που θα μπορούσαν να εξηγήσουν πώς συνέβη αυτή η δυσάρεστη εξέλιξη.