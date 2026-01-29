MasterChef: Η δοκιμασία κρέπας που έδωσε τη λευκή ποδιά

Η αγωνία συνεχίζεται στο MasterChef 10, με τις μονομαχίες να ανεβάζουν τον βαθμό δυσκολίας και τις λεπτομέρειες να παίζουν καθοριστικό ρόλο.

Αυτή τη φορά, οι διαγωνιζόμενοι κλήθηκαν να αναμετρηθούν σε μια απαιτητική γλυκιά δοκιμασία, με πρωταγωνίστρια την κρέπα σουζέτ – ένα πιάτο που μπορεί να φαίνεται απλό, αλλά απαιτεί ακρίβεια, σωστή τεχνική και απόλυτο έλεγχο στη σάλτσα.

Η Κωνσταντίνα και ο Μάνος βρέθηκαν αντιμέτωποι, με τους κριτές να ξεκινούν την αξιολόγηση από τη διαδικασία. Και οι δύο παραδέχτηκαν πως η κρέπα σουζέτ δεν ήταν ένα πιάτο που είχαν δουλέψει ιδιαίτερα στο παρελθόν.

Αριστερά είναι το πιάτο της Κωνσταντίνας και δεξιά το πιάτο του Μάνου

Η Κωνσταντίνα ανέλυσε βήμα προς βήμα την προσέγγισή της: ετοίμασε το μείγμα, προχώρησε στη δημιουργία του σιροπιού με χυμό και ξύσμα πορτοκαλιού, ζάχαρη και λικέρ, ενώ στη συνέχεια έβαλε τις κρέπες στη σάλτσα και τις δίπλωσε.

Kωνσταντίνα

Ωστόσο, ένα βασικό στοιχείο έλειπε από τη διαδικασία της: το βούτυρο. Όπως επισήμαναν οι κριτές, το βούτυρο είναι καθοριστικό για να «δέσει» σωστά η σάλτσα και να αποκτήσει τη σωστή υφή και γεύση. Η ίδια αναγκάστηκε να κάνει ένα έξτρα σιρόπι στο τέλος, καθώς το αρχικό είχε απορροφηθεί πλήρως από τις κρέπες.

Από την άλλη πλευρά, ο Μάνος ακολούθησε διαφορετική στρατηγική. Έφτιαξε πρώτα το σιρόπι, στη συνέχεια τις κρέπες, τις δίπλωσε στο τηγάνι και μετά πρόσθεσε τη σάλτσα, χωρίς όμως να τις ανοίξει ώστε να απορροφήσουν σωστά το σιρόπι. Αυτή η επιλογή αποδείχθηκε κρίσιμη. Παρότι το πιάτο του είχε περισσότερη και πιο πληθωρική σάλτσα – στοιχείο που θεωρητικά είναι σωστό στην κρέπα σουζέτ – οι κρέπες του ήταν πιο χοντρές απ’ όσο έπρεπε.

Μάνος

Οι κριτές στάθηκαν ιδιαίτερα στο πάχος της κρέπας, επισημαίνοντας ότι σε ορισμένα σημεία έμοιαζε περισσότερο με πίτα παρά με λεπτή κρέπα. Το αποτέλεσμα ήταν να μην απορροφάται σωστά το σιρόπι, αφήνοντας αίσθηση υπερβολικού ζυμαριού στο στόμα.

Στη γευστική δοκιμή, τα «ζύγια» αποδείχθηκαν δύσκολα. Η εμφάνιση και η σάλτσα του Μάνου είχαν πλεονεκτήματα, όμως το τεχνικό λάθος στο πάχος των κρεπών αποδυνάμωσε συνολικά την προσπάθειά του. Αντίθετα, οι κρέπες της Κωνσταντίνας ήταν πιο κοντά στο ζητούμενο, πιο λεπτές και πιο σωστές γευστικά, παρά το λάθος στη διαδικασία της σάλτσας.

Η τελική απόφαση έδωσε τη λευκή ποδιά στην Κωνσταντίνα, η οποία ανέβηκε στον εξώστη και εξασφάλισε τη θέση της στο σπίτι του MasterChef 10. Η ίδια δεν έκρυψε τη χαρά και τη συγκίνησή της, δηλώνοντας πως περίμενε αυτή τη στιγμή καιρό. Ο Μάνος, παρότι απογοητευμένος, αναγνώρισε το αποτέλεσμα και εξέφρασε τη συμπάθειά του προς την αντίπαλό του.

Η Κωνσταντίνα πήρε τη λευκή ποδιά

Άλλη μία μονομαχία ολοκληρώθηκε, αποδεικνύοντας πως στο MasterChef 10 ακόμα και ένα χιλιοστό πάχους μπορεί να κάνει τη διαφορά ανάμεσα στη λευκή και τη μαύρη ποδιά.