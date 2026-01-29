Έκρηξη σε διυλιστήριο στη Νικομήδεια της Τουρκίας

Έκρηξη σημειώθηκε σε διυλιστήριο στη Νικομήδεια της Τουρκίας.
Συντριβή Falcon 50 στην Άγκυρα: Για μόλις 30 δευτερόλεπτα γλίτωσε ένα χωριό
TÜPRAŞ'ın Kocaeli İzmit'te bulunan rafinerisinde patlama meydana geldi.— Mynet (@mynet) January 29, 2026
Çıkan yangın ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alınırken aktarılan bilgiye göre ölen ya da yaralanan olmadığı aktarıldı. pic.twitter.com/yyuZTpwM4z
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πυροσβεστικά κλιμάκια έφτασαν χωρίς καθυστέρηση στο σημείο. Με τη συνδρομή των ομάδων άμεσης επέμβασης του διυλιστηρίου, καταβάλλονται εντατικές προσπάθειες ώστε να αποτραπεί η εξάπλωση της φωτιάς σε κρίσιμες εγκαταστάσεις του διυλιστηρίου.
Δεν υπάρχει ακόμα επίσημη ανακοίνωση, ωστόσο η πρώτη εικόνα είναι πως δεν υπάρχουν νεκροί ή τραυματίες.
#SONDAKİKA | TÜPRAŞ İZMİT RAFİNERİSİNDE PATLAMA— A Haber (@ahaber) January 29, 2026
📌Patlamada, can kaybı yaşanmazken yaralanan da olmadı.
🎙️Detayları A Haber Muhabiri Hakan Süer aktardı. pic.twitter.com/282e4ef63y
Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.