Έκρηξη σε διυλιστήριο στη Νικομήδεια της Τουρκίας

Έκρηξη σημειώθηκε σε διυλιστήριο στη Νικομήδεια της Τουρκίας.

TÜPRAŞ'ın Kocaeli İzmit'te bulunan rafinerisinde patlama meydana geldi.



Çıkan yangın ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alınırken aktarılan bilgiye göre ölen ya da yaralanan olmadığı aktarıldı. pic.twitter.com/yyuZTpwM4z — Mynet (@mynet) January 29, 2026

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πυροσβεστικά κλιμάκια έφτασαν χωρίς καθυστέρηση στο σημείο. Με τη συνδρομή των ομάδων άμεσης επέμβασης του διυλιστηρίου, καταβάλλονται εντατικές προσπάθειες ώστε να αποτραπεί η εξάπλωση της φωτιάς σε κρίσιμες εγκαταστάσεις του διυλιστηρίου.

Δεν υπάρχει ακόμα επίσημη ανακοίνωση, ωστόσο η πρώτη εικόνα είναι πως δεν υπάρχουν νεκροί ή τραυματίες.

#SONDAKİKA | TÜPRAŞ İZMİT RAFİNERİSİNDE PATLAMA



📌Patlamada, can kaybı yaşanmazken yaralanan da olmadı.



🎙️Detayları A Haber Muhabiri Hakan Süer aktardı. pic.twitter.com/282e4ef63y — A Haber (@ahaber) January 29, 2026