Ετεοκλής Παύλου: «Ψαρεύω την Ελένη τι λέει στην ψυχολόγο της για εμένα»

Η on air αντίδρασή της

Επιμέλεια STAR.GR
Media
Ακούστε το άρθρο

Μια ιδιαίτερη και ταυτόχρονα ξεκαρδιστική στιγμή συνέβη το πρωί της Τετάρτης 29/10 ανάμεσα στον Ετεοκλή Παύλου και την Ελένη Χατζίδου, αποδεικνύοντας πως ακόμη και στις πιο προσωπικές τους συζητήσεις υπάρχει χώρος για χιούμορ, ειλικρίνεια και παιχνιδιάρικη διάθεση.

Ελένη Χατζίδου και Ετεοκλής Παύλου στη σχολική γιορτή της κόρης τους

Η παρουσιάστρια του Breakfast@star, μιλώντας για τις συνεδρίες της, μοιράστηκε ένα μικρό… μυστικό: «Εμείς έχουμε το άλλο θέμα με τον Ετεοκλή. Κάθε φορά που πηγαίνω στον ψυχολόγο με ρωτάει: ‘Τι σου είπε;’». 

Πρόσθεσε με χιούμορ η Μαίρη Αργυριάδου: «Συνεδρία είναι. Δεν κάνει».

Ο Ετεοκλής δεν άφησε την ατάκα να…πέσει κάτω, ο οποίος απάντησε με ανάλαφρη διάθεση, προσπαθώντας να καταλάβει τι λέει η Ελένη στην ψυχολόγο της: «Ψαρεύω την Ελένη τι λέει στην ψυχολόγο της για εμένα. Με κάνεις ρεζίλι στον κόσμο. Τι θα πει ο κόσμος για μένα;»

Η ερωτική εξομολόγηση της Ελένης Χατζίδου στον Ετεοκλή Παύλου

Η Ελένη Χατζίδου, με ηρεμία και σαφήνεια, κατέληξε στην κουβέντα με ένα χαμόγελο: «Είναι όλα λυμένα. Τι να πω για σένα;»

Η εμπιστοσύνη ανάμεσα σε Ελένη και Ετεοκλή είναι εμφανής, η χημεία τους είναι αδιαμφισβήτητη, και το χιούμορ λειτουργεί ως «γέφυρα» για να εκφράσουν τις προσωπικές τους σκέψεις χωρίς να χάσουν την καλή διάθεση.

Αυτή η ισορροπία ανάμεσα στην ειλικρίνεια και την αστεία διάθεση τους καθιστά ιδιαίτερα συμπαθείς στο κοινό.


Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@star
 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΕΤΕΟΚΛΗΣ ΠΑΥΛΟΥ
 |
ΕΛΕΝΗ ΧΑΤΖΙΔΟΥ
 |
BREAKFAST@STAR
