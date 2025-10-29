Ετεοκλής Παύλου: «Ψαρεύω την Ελένη τι λέει στην ψυχολόγο της για εμένα»

Μια ιδιαίτερη και ταυτόχρονα ξεκαρδιστική στιγμή συνέβη το πρωί της Τετάρτης 29/10 ανάμεσα στον Ετεοκλή Παύλου και την Ελένη Χατζίδου, αποδεικνύοντας πως ακόμη και στις πιο προσωπικές τους συζητήσεις υπάρχει χώρος για χιούμορ, ειλικρίνεια και παιχνιδιάρικη διάθεση.

Η παρουσιάστρια του Breakfast@star, μιλώντας για τις συνεδρίες της, μοιράστηκε ένα μικρό… μυστικό: «Εμείς έχουμε το άλλο θέμα με τον Ετεοκλή. Κάθε φορά που πηγαίνω στον ψυχολόγο με ρωτάει: ‘Τι σου είπε;’».

Πρόσθεσε με χιούμορ η Μαίρη Αργυριάδου: «Συνεδρία είναι. Δεν κάνει».

Ο Ετεοκλής δεν άφησε την ατάκα να…πέσει κάτω, ο οποίος απάντησε με ανάλαφρη διάθεση, προσπαθώντας να καταλάβει τι λέει η Ελένη στην ψυχολόγο της: «Ψαρεύω την Ελένη τι λέει στην ψυχολόγο της για εμένα. Με κάνεις ρεζίλι στον κόσμο. Τι θα πει ο κόσμος για μένα;»

Η Ελένη Χατζίδου, με ηρεμία και σαφήνεια, κατέληξε στην κουβέντα με ένα χαμόγελο: «Είναι όλα λυμένα. Τι να πω για σένα;»

Η εμπιστοσύνη ανάμεσα σε Ελένη και Ετεοκλή είναι εμφανής, η χημεία τους είναι αδιαμφισβήτητη, και το χιούμορ λειτουργεί ως «γέφυρα» για να εκφράσουν τις προσωπικές τους σκέψεις χωρίς να χάσουν την καλή διάθεση.

Αυτή η ισορροπία ανάμεσα στην ειλικρίνεια και την αστεία διάθεση τους καθιστά ιδιαίτερα συμπαθείς στο κοινό.



Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@star

