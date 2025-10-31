«Έχεις ξεφύγει! Ξέρετε τι έκανε;» - Ο καβγάς της Ελένης και του Ετεοκλή

Το Halloween, το tattoo και η Μελίτα

Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Η αστεία στιγμή Ελένης Χατζίδου και Ετεοκλή Παύλου για το Halloween

Στον «αέρα» του Breakfast@star, ο Ετεοκλής Παύλου “έσκασε” την ατάκα της ημέρας προς την Ελένη Χατζίδου: «Εσύ έχεις ξεφύγει με το Halloween!».

Ετεοκλής: Οι ευχές στη μητέρα του: «Την αγαπώ με όλη μου την καρδιά»

Η αιτία; Η κόρη τους, Μελίτα, εμφανίστηκε στο σχολικό Halloween πάρτι με μια tattoo αράχνη στον λαιμό της! «Μα είναι δυνατόν; Είπαμε να κάνουμε μια ζωγραφιά στον καρπό. Όταν μας στείλουν email από το σχολείο, θα δεις», σχολίασε ο Ετεοκλής γελώντας.

Ετεοκλής Παύλου: «Ψαρεύω την Ελένη τι λέει στην ψυχολόγο της για εμένα»

Ξέφυγε η Halloween προετοιμασία: Ο Ετεοκλής “μαλώνει” την Ελένη στον αέρα

Ξέφυγε η Halloween προετοιμασία: Ο Ετεοκλής “μαλώνει” την Ελένη στον αέρα

Η Ελένη έσπευσε να δικαιολογηθεί: «Αν πλύνει τα χεράκια της θα φύγει… γιατί να μην είναι σε ένα σημείο που θα φαίνεται;».

«Εγώ θέλω να πω κάτι στον κόσμο, που λέει ότι ειναι ξενόφερτη η γιορτή. Εμείς τώρα ψάχνουμε μία αφορμή να κάνουμε πάρτι, μια δημιουργική γιορτή, να σκαλίσουμε τις κολοκύθες μας. Μην το πάτε τόσο βαθιά», πρόσθεσε η παρουσιάστρια. 


Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@star.

