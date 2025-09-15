Ελεωνόρα Ζουγανέλη για Νίκο Συρίγο: «Υπάρχει ελευθερία κινήσεων & σκέψεων»

Όσα αποκάλυψε η αγαπημένη τραγουδίστρια για τον σύντροφό της

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
15.09.25 , 21:05 Φάρμα - Λεωνίδας Κουτσόπουλος: «Κυρίες και κύριοι, η Φάρμα μόλις ξεκίνησε!»
15.09.25 , 20:52 «Ταραχή» στα «ήρεμα νερά»: Τουρκική NAVTEX για έρευνες στο Αιγαίο
15.09.25 , 20:31 Στα δικαστήρια o γιος γνωστού τραγουδιστή – Τι είπε η μητέρα του στο Star
15.09.25 , 20:10 Συγκλονίζει στο Star o οδηγός τρόλεϊ που δέχθηκε άγρια επίθεση στον Πειραιά
15.09.25 , 20:07 Κώστας Κόκλας: Ο ηθοποιός που τον μπέρδεψαν και πήγαν να τον... λιντσάρουν!
15.09.25 , 20:00 Η Ford Βελμάρ συμμετέχει στον αγώνα κατά της πείνας
15.09.25 , 19:12 Ελεωνόρα Ζουγανέλη για Νίκο Συρίγο: «Υπάρχει ελευθερία κινήσεων & σκέψεων»
15.09.25 , 18:57 Στο Λονδίνο αύριο ο Τραμπ - Έτοιμη η αστυνομία «για κάθε ενδεχόμενο»
15.09.25 , 18:44 Συγχαρητήρια Μητσοτάκη στον Σπανούλη σε τηλεφωνική επικοινωνία
15.09.25 , 18:23 Λάμπρος Κωνσταντάρας: «Θα είναι πάντα το πιο δύσκολο καλοκαίρι για εμένα»
15.09.25 , 18:19 Πότε έρχεται η υποχρεωτική πληρωμή ενοικίου μέσω τράπεζας
15.09.25 , 17:49 Μυτιλήνη:30χρονος έβρισε, απείλησε και γρονθοκόπησε αστυνομικό!
15.09.25 , 17:49 Ηράκλειο: Ηλεκτρονικό τσιγάρο εξερράγη στο στόμα άνδρα
15.09.25 , 17:42 Κάρυστος: Τραυμάτισε τη σύζυγό του με μαχαίρια στο πρόσωπο
15.09.25 , 17:37 Στη φυλακή 3 άτομα για απόπειρα δολοφονίας στην Πυλαία Θεσσαλονίκης
Στα δικαστήρια o γιος γνωστού τραγουδιστή – Τι είπε η μητέρα του στο Star
Eurobasket 2025: Οι εντυπωσιακές σύντροφοι των παικτών της Εθνικής Ελλάδας
«Η μητέρα από την Πάτρα πάσχει από λύκο, με έντονους μυοσκελετικούς πόνους»
Χοψονίδου - Σπανούλης: H άφιξή τους στο αεροδρόμιο μετά το χάλκινο μετάλλιο
Επίδομα 250 και 500 ευρώ: Ποιοι θα το λάβουν τον Νοέμβριο
Ιωάννα Μαλέσκου: Η απάντηση για τις φήμες χωρισμού με τον σύζυγό της
Κώστας Κόκλας: Ο ηθοποιός που τον μπέρδεψαν και πήγαν να τον... λιντσάρουν!
Πού γυρίζεται η Φάρμα - Το ονειρικό τοπίο, το σπίτι και οι καλύβες
Φάρμα: Aυτοί είναι οι 22 παίκτες - Γνωρίστε τους!
Λάκης Λαζόπουλος: Η ερώτηση για τον γάμο της κόρης του κι η αντίδρασή του
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Φωτογραφίες NDP Photo Agency
Δείτε το σχετικό βίντεο από την εκπομπή του Alpha
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Για τη σχέση της με τον Νίκο Συρίγο μίλησε, ανάμεσα σε άλλα, η Ελεωνόρα Ζουγανέλη, εξηγώντας πως έχει φέρει την ισορροπία στη ζωή της, ενώ αναφέρθηκε και στα επαγγελματικά της σχέδια. 

Ελεωνόρα Ζουγανέλη - Νίκος Συρίγος: Oι πρώτες τους βουτιές στη Μύκονο

Όπως είπε, η ελευθερία που νιώθει κανείς στην προσωπική του ζωή του επιτρέπει να κινείται ανεξάρτητα σε όλους τους τομείς.

Ελεωνόρα Ζουγανέλη για Νίκο Συρίγο: «Υπάρχει ελευθερία κινήσεων & σκέψεων»

Μιλώντας στην εκπομπή Happy Day το πρωί της Δευτέρας, σημείωσε πως διανύει μια δημιουργική περίοδο, τονίζοντας τη σημασία της ισορροπίας στην προσωπική ζωή. «Είμαι πολύ καλά, περνάμε δημιουργικά τη ζωή μας. Υπάρχει ελευθερία κινήσεων και σκέψεων και αυτό είναι σημαντικό οπότε ναι. Αυτή η ισορροπία στην προσωπική ζωή των ανθρώπων βοηθά να κινηθείς και πιο ελεύθερα και πιο ανεξάρτητα και σε όλους τους τομείς ζωής», είπε χαρακτηριστικά.

Ελεωνόρα Ζουγανέλη: Τα νέα ενσταντανέ με μαγιό που πόσταρε η τραγουδίστρια

Όσον αφορά τον τρόπο που λειτουργούν με τον Νίκο Συρίγο, η Ελεωνόρα Ζουγανέλη ξεκαθάρισε ότι κρατά διακριτούς τους ρόλους μεταξύ προσωπικής και επαγγελματικής ζωής. «Όχι μάνατζερ και τέτοια δε θέλω. Είμαι ένας άνθρωπος που πιστεύω ότι η προσωπική ζωή με την επαγγελματική ζωή πρέπει να μένουν χωριστά. Αλλιώς επέρχεται κούραση και φθορά», δήλωσε.

Η Ελεωνόρα Ζουγανέλη κι ο Νίκος Συρίγος είναι σε σχέση εδώ κι αρκετό καιρό, η οποία ξεκίνησε μετά τον χωρισμό της τραγουδίστριας από τον δικηγόρο Σπύρο Δημητρίου. Το ζευγάρι προσπαθεί να κρατάει χαμηλούς τόνους και την προσωπική του ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, αν και έχουν κάνει κάποιες κοινές δημόσιες εμφανίσεις. 

Ελεωνόρα Ζουγανέλη για Νίκο Συρίγο: «Υπάρχει ελευθερία κινήσεων & σκέψεων»

Ο Νίκος Συρίγος έχει εκφράσει τον μεγάλο του θαυμασμό για την Ελεωνόρα Ζουγανέλη, τόσο ως καλλιτέχνιδα όσο κι ως άνθρωπο. Έχει δηλώσει ότι η καθημερινότητά του μαζί της τον έχει αλλάξει προς το καλύτερο και ότι η σκέψη της του ανοίγει το μυαλό. Έχει χαρακτηρίσει τη σχέση τους ως «ζωντανή» κι έχει τονίσει ότι ζουν την κάθε μέρα ξεχωριστά, χωρίς να σκέφτονται απαραίτητα το επόμενο βήμα του γάμου. 

Ελεωνόρα Ζουγανέλη - Νίκος Συρίγος: Ρομαντικό ταξίδι στη Νάπολη

Η γνωριμία τους έγινε πριν από μερικά χρόνια, όταν ο Νίκος Συρίγος είχε πάρει συνέντευξη από την τραγουδίστρια, και μετά το διαζύγιό της ήρθαν πιο κοντά και έγιναν ζευγάρι.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΕΛΕΩΝΟΡΑ ΖΟΥΓΑΝΕΛΗ
 |
ΝΙΚΟΣ ΣΥΡΙΓΟΣ
 |
HAPPY DAY
 |
ΓΚΟΣΙΠ ΝΕΑ & CELEBRITIES
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top