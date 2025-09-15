Ελεωνόρα Ζουγανέλη για Νίκο Συρίγο: «Υπάρχει ελευθερία κινήσεων & σκέψεων»

Για τη σχέση της με τον Νίκο Συρίγο μίλησε, ανάμεσα σε άλλα, η Ελεωνόρα Ζουγανέλη, εξηγώντας πως έχει φέρει την ισορροπία στη ζωή της, ενώ αναφέρθηκε και στα επαγγελματικά της σχέδια.

Όπως είπε, η ελευθερία που νιώθει κανείς στην προσωπική του ζωή του επιτρέπει να κινείται ανεξάρτητα σε όλους τους τομείς.

Μιλώντας στην εκπομπή Happy Day το πρωί της Δευτέρας, σημείωσε πως διανύει μια δημιουργική περίοδο, τονίζοντας τη σημασία της ισορροπίας στην προσωπική ζωή. «Είμαι πολύ καλά, περνάμε δημιουργικά τη ζωή μας. Υπάρχει ελευθερία κινήσεων και σκέψεων και αυτό είναι σημαντικό οπότε ναι. Αυτή η ισορροπία στην προσωπική ζωή των ανθρώπων βοηθά να κινηθείς και πιο ελεύθερα και πιο ανεξάρτητα και σε όλους τους τομείς ζωής», είπε χαρακτηριστικά.

Όσον αφορά τον τρόπο που λειτουργούν με τον Νίκο Συρίγο, η Ελεωνόρα Ζουγανέλη ξεκαθάρισε ότι κρατά διακριτούς τους ρόλους μεταξύ προσωπικής και επαγγελματικής ζωής. «Όχι μάνατζερ και τέτοια δε θέλω. Είμαι ένας άνθρωπος που πιστεύω ότι η προσωπική ζωή με την επαγγελματική ζωή πρέπει να μένουν χωριστά. Αλλιώς επέρχεται κούραση και φθορά», δήλωσε.

Η Ελεωνόρα Ζουγανέλη κι ο Νίκος Συρίγος είναι σε σχέση εδώ κι αρκετό καιρό, η οποία ξεκίνησε μετά τον χωρισμό της τραγουδίστριας από τον δικηγόρο Σπύρο Δημητρίου. Το ζευγάρι προσπαθεί να κρατάει χαμηλούς τόνους και την προσωπική του ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, αν και έχουν κάνει κάποιες κοινές δημόσιες εμφανίσεις.

Ο Νίκος Συρίγος έχει εκφράσει τον μεγάλο του θαυμασμό για την Ελεωνόρα Ζουγανέλη, τόσο ως καλλιτέχνιδα όσο κι ως άνθρωπο. Έχει δηλώσει ότι η καθημερινότητά του μαζί της τον έχει αλλάξει προς το καλύτερο και ότι η σκέψη της του ανοίγει το μυαλό. Έχει χαρακτηρίσει τη σχέση τους ως «ζωντανή» κι έχει τονίσει ότι ζουν την κάθε μέρα ξεχωριστά, χωρίς να σκέφτονται απαραίτητα το επόμενο βήμα του γάμου.

Η γνωριμία τους έγινε πριν από μερικά χρόνια, όταν ο Νίκος Συρίγος είχε πάρει συνέντευξη από την τραγουδίστρια, και μετά το διαζύγιό της ήρθαν πιο κοντά και έγιναν ζευγάρι.