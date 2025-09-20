Η Ελεωνόρα Ζουγανέλη εξομολoγείται: «Κάθε φορά που ερωτεύομαι νιώθω...»

«Σ’ Ερωτεύομαι»: Το νέο τραγούδι της ταλαντούχας ερμηνεύτριας

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
20.09.25 , 14:47 Η νέα εθνική: Γιάννης, Αβδάλας, Στογιάκοβιτς και Αμερικανός σταρ Euroleague
20.09.25 , 14:26 Συντάξεις: Γιατί δεν πρέπει να μένετε πάνω από 40 χρόνια στην εργασία
20.09.25 , 14:04 Γλυφάδα: Γερανός ανατράπηκε και «εισέβαλε» σε καφετέριες!
20.09.25 , 13:45 Τραγωδία στην Αρκαδία: Τον σκότωσε ο φίλος του στο κυνήγι κατά λάθος
20.09.25 , 13:20 Έπεσε δέντρο στο κέντρο της Αθήνας και τραυμάτισε πολίτες!
20.09.25 , 13:10 Σέρρες: Ένταση με καφέδες και νερά κατά του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης
20.09.25 , 13:05 Η Ελεωνόρα Ζουγανέλη εξομολoγείται: «Κάθε φορά που ερωτεύομαι νιώθω...»
20.09.25 , 12:54 Zeekr: Τα μοντέλα που παρουσίασε στην έκθεση Θεσσαλονίκης
20.09.25 , 11:35 Η Ελένη Τσαλιγοπούλου στον Ασπρόπυργο: Συναυλία με ελεύθερη είσοδο
20.09.25 , 11:27 Μεγάλα προβλήματα από κυβερνοεπίθεση σε αεροδρόμια της Ευρώπης
20.09.25 , 11:22 Αισιόδοξη η Ελένη Χατζίδου μετά τη θεραπεία: «Όλα πήγαν καλά!»
20.09.25 , 11:18 Φωτιά σε εργοστάσιο επίπλων στη Θεσσαλονίκη
20.09.25 , 10:47 Κρίση στην κτηνοτροφία: Στα ύψη οι τιμές των γαλακτοκομικών
20.09.25 , 10:47 Παντρεύτηκε η Μαίρη Μηλιαρέση: Φωτογραφίες από την ξεχωριστή στιγμή
20.09.25 , 10:26 Έκρηξη αυτοσχέδιου μηχανισμού στο Πανεπιστήμιο Πάτρας
Αργυρός - Νίκα: Μετακόμισαν στα νότια προάστια- «Αγαπούν πολύ τη θάλασσα»
Τραγωδία στην Αρκαδία: Τον σκότωσε ο φίλος του στο κυνήγι κατά λάθος
Άση Μπήλιου: Η Ηλιακή Έκλειψη στις 21/9 φέρνει καρμικές αλλαγές!
«Θα συνεχίσεις να με αγαπάς, μαμά;»: Τα λόγια του 5χρονου μετά τον βιασμό
Έπεσε δέντρο στο κέντρο της Αθήνας και τραυμάτισε πολίτες!
«Ο γιος μας την περιμένει»: Θρήνος για τη Βίκυ που σκοτώθηκε σε τροχαίο
Παντρεύτηκε η Μαίρη Μηλιαρέση: Φωτογραφίες από την ξεχωριστή στιγμή
Αντώνης Σρόιτερ για τη σύζυγό του, Ιωάννα: «Με εκνευρίζουν πολλά πράγματα»
Κατερίνα Καινούργιου: Η νέα της φωτογραφία με τον Παναγιώτη Κουτσουμπή
Γιώργος Μαζωνάκης: Σε κακή ψυχολογία - Πέθανε ο πολυαγαπημένος σκύλος του
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Ελεωνόρα Ζουγανέλη λέει «Σ’ Ερωτεύομαι» μέσα από το νέο τραγούδι που κυκλοφορεί από την Panik Records και ανοίγει την καρδιάς της αποκαλύπτοντας όλα όσα σημαίνει ο έρωτας για εκείνη. 

Η ίδια εξομολογείται: «Κάθε φορά που ερωτεύομαι νιώθω σαν να ξανασυστήνομαι στον εαυτό μου. Ο έρωτας μπαίνει σαν θόρυβος μέσα στη σιωπή. Δεν ξέρεις αν πρέπει να τον διώξεις ή να τον αφήσεις να σε κατακλύσει. Ο έρωτας μπερδεύει, σε αναστατώνει, σε γεμίζει χαρά.

Ελεωνόρα Ζουγανέλη για Νίκο Συρίγο: «Υπάρχει ελευθερία κινήσεων & σκέψεων»

Κι όμως, ακόμα κι όταν δεν τολμάς να τον εξομολογηθείς, υπάρχει, μεγαλώνει, σε αλλάζει. Μερικές φορές οι λέξεις μένουν κολλημένες στο στόμα. Θέλεις να πεις “σ’ ερωτεύομαι“ μα διστάζεις. Κι έτσι το κρατάς μέσα σου.  Σιωπηλά, μπερδεμένα, αλλά τόσο δυνατά που σε γεμίζει μέχρι πάνω. Ομορφαίνεις και μόνο στη σκέψη του έρωτά σου».

Το «Σ’ Ερωτεύομαι», που έχει αγαπηθεί από το κοινό μέσα από τις καλοκαιρινές συναυλίες της Ελεωνόρας Ζουγανέλη, υπογράφουν η Ελένη Φωτάκη στους στίχους και ο Gaultier Βελισσάρης στη μουσική. Το video σκηνοθέτησε ο Ιωάννης Γεωργιόπουλος. 

 

Η Ελεωνόρα λέει για το τραγούδι: «το ”Σ’ Ερωτεύομαι“ γεννήθηκε μέσα από αυτή τη γλυκιά ανατροπή που φέρνει ο έρωτας - από τη χαρά, την αμηχανία, την αλήθεια του. Αυτό είναι το τραγούδι που τόσο αγάπησα! Ένας μονόλογος που δεν ειπώθηκε ποτέ φωναχτά, αλλά  μας καίει. Ένα τραγούδι που ελπίζω να μπορεί να γίνει δικό σου, να το τραγουδήσεις κάπου ή να το κρατήσεις για σένα, σαν μυστικό! Ελένη μου, για άλλη μια φορά ευχαριστώ για τις μαγικές σου λέξεις».

Ελεωνόρα Ζουγανέλη - Νίκος Συρίγος: Μία φιλία που έγινε έρωτας

Θυμίζουμε ότι η Ελεωνόρα Ζουγανέλη κι ο Νίκος Συρίγος είναι σε σχέση εδώ κι αρκετό καιρό, η οποία ξεκίνησε μετά τον χωρισμό της τραγουδίστριας από τον δικηγόρο Σπύρο Δημητρίου.

Ελεωνόρα Ζουγανέλη - Νίκος Συρίγος: Μία φιλία που έγινε έρωτας

Το ζευγάρι προσπαθεί να κρατάει χαμηλούς τόνους και την προσωπική του ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, αν και έχουν κάνει κάποιες κοινές δημόσιες εμφανίσεις. 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΕΛΕΩΝΟΡΑ ΖΟΥΓΑΝΕΛΗ
 |
ΓΚΟΣΙΠ ΝΕΑ & CELEBRITIES
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top