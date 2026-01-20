Επίσημη πρεμιέρα για «Το μεγάλο μας τσίρκο» - Ποιοι ήταν εκεί

Πρεμιέρα για «Το μεγάλο μας τσίρκο» - Τι είπαν οι πρωταγωνιστές/ βίντεο Happy Day

Επίσημη πρεμιέρα έκανε η παράσταση του Ιάκωβου Καμπανέλλη, «Το μεγάλο μας τσίρκο», σε μια παραγωγή του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού. Το έργο σκηνοθετεί ο Πέτρος Ζούλιας και η μουσική είναι του Σταύρου Ξαρχάκου.

Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους είναι η Ελεωνόρα Ζουγανέλη και ο Δημήτρης Γκοτσόπουλος. Συμμετέχει και ο Γιάννης Ζουγανέλης, ο οποίος ανεβαίνει στη σκηνή πρώτη φορά μαζί με την κόρη του.

Δημήτρης Γκοτσόπουλος-Ελεωνόρα Ζουγανέλη στην επίσημη πρεμιέρα "Το μεγάλο μας τσίρκο"/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

«Είναι συγκινητικό. Στην αρχή έτσι λίγο με είχε αγχώσει πώς θα μπορέσουμε να συνυπάρξουμε, αλλά τώρα απολαμβάνω την κάθε στιγμή. Είναι σημαντικό που βρεθήκαμε μαζί. Ήταν μια καλή στιγμή και για τους δυο μας και το απολαμβάνω», είπε η τραγουδίστρια για τη συνεργασία με τον πατέρα της.

Γιάννης Ζουγανέλης στην επίσημη πρεμιέρα "Το μεγάλο μας τσίρκο"/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

«Είναι ό,τι πιο καλό μου έχει συμβεί στη ζωή μου. Στην αρχή πήγαινα και την παρακολουθούσα από τα παρασκήνια. Τώρα δεν πάω άλλο. Γιατί πραγματικά συγκινούμαι και όταν λέω συγκινούμαι… δε βάζω τα κλάματα, αλλά έχω μια εσωτερική συγκίνηση μέσα που με δονεί», είπε με τη σειρά του ο Γιάννης Ζουγανέλης.

Ο Δημήτρης Γκοτσόπουλος μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τη συμπρωταγωνίστριά του, αποκαλύπτοντας μάλιστα ότι είναι εξαιρετική μαγείρισσα.

Δημήτρης Γκοτσόπουλος - Μελίνα Κανά/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

«Η συνεργασία μας είναι εξαιρετική. Η Ελεωνόρα για μένα είναι ένα πολύ χαρισματικό παιδί και εξαιρετική μαγείρισσα έχω να το δηλώσω. Μου φέρνει ταπεράκια, ναι. Το αποκαλύπτω. Η Ελεωνόρα Ζουγανέλη μου φέρνει ταπεράκια. Και μάλιστα φτιάχνει σπουδαία γεμιστά. Τώρα ζήτησα να μου μάθει κάποια στιγμή να μαγειρεύω κι εγώ… φτιάχνει αδιανόητα γεμιστά», αποκάλυψε.

Στην παράσταση παίζουν επίσης ο Κώστας Καζάκας, η Άννα Μονογιού, ο Δημήτρης Καπετανάκος και ακόμη 15 ηθοποιοί. Στο τραγούδι είναι ο Κώστας Τριανταφυλλίδης.

«Το μεγάλο μας τσίρκο» - Ποιοι παρακολούθησαν την επίσημη πρεμιέρα

Πλήθος κόσμου από τον χώρο της μουσικής, της υποκριτικής και της τηλεόρασης απόλαυσε την πρεμιέρα του έργου.

Ελεωνόρα Ζουγανέλη- Νίκος Συρίγος/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Εκεί ήταν ο σύντροφος της Ελεωνόρας Ζουγανέλη, Νίκος Συρίγος, με τους συνεργάτες του από την εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι», τη Σίσσυ Χρηστίδου και τον Παύλο Σταματόπουλο.

Παύλος Σταματόπουλος- Σίσσυ Χρηστίδου- Νίκος Συρίγος/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Ο Δημήτρης Γκοτσόπουλος φωταγραφήθηκε με κάποιους από τους συναδέλφους του από τη σειρά Άγιος Έρωτας.

Αντιγόνη Μακρή- Γιώργος Πράσινος- Δημήτρης Γκοτσόπουλος- Νεκταρία Γιαννουδάκη- Ορνέλα Λούτη/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Εκεί ήταν ακόμη ο Λάμπρος Κωνσταντάρας και η Δέσποινα Καμπούρη.

Λάμπρος Κωνσταντάρας- Δέσποινα Καμπούρη/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Ο φωτογραφικός φακός απαθανάτισε επίσης τον Βασίλη Παπακωνσταντίνου, τον Γιώργο Νταλάρα, τη Χάρις Αλεξίου, τον Κώστα Αρζόγλου, την Κερασία Σαμαρά, τη Γιούλικα Σκαφιδά, τον Κωνσταντίνο Μουταφτσή, τη Μαρίζα Ρίζου, την Παυλίνα Βουλγαράκη, την Ελένη Καρακάση, την Τζένη Μπότση, τον Βλαδίμηρο Κυριακίδη, τον Τάσο Κωστή, την Υρώ Μανέ με την κόρη της Φαίδρα Νταϊόγλου, τη Λόλα και την Έλγκα Νταϊφά, την Ιουλία Καλλιμάνη και την Άντζυ Ανδριτσοπούλου με τον σύζυγό της.

