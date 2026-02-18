Χρήστος Μάστορας: «Είμαι εδώ για να αναλάβω τις ευθύνες μου»

Αναβλήθηκε ξανά η δίκη του Χρήστου Μάστορα / Βίντεο από το Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του Star

Χαμογελαστός και ευδιάθετος βγήκε από τα δικαστήρια ο τραγουδιστής Χρήστος Μάστορας.

«Θέλω να σας πω ένα τεράστιο ευχαριστώ που περιμένατε μέχρι το τέλος. Δυστυχώς δεν έχω πολλά να σας πω. Μακάρι να γινόταν σήμερα η δίκη κι εγώ την προσμονούσα, αν μπορώ να πω αυτή τη λέξη. Όλα καλά, εμπιστεύομαι την ελληνική δικαιοσύνη. Είμαι εδώ για να αναλάβω τις ευθύνες μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε. Αυτά. Καλή συνέχεια», ανέφερε κατά την έξοδό του σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους ο γνωστός καλλιτέχνης, συνοδευόμενος από τον δικηγόρο του, Χαράλαμπο Λυκούδη.

Ο Χρήστος Μάστορας με τον δικηγόρο του Χαράλαμπο Λυκούδη / Φωτογραφίες NDP

Η δίκη του αναβλήθηκε επ αόριστον, λόγω παρέλευσης του ωραρίου του δικαστηρίου.

Ο Χρήστος Μάστορας δικάζεται για τα πλημμελήματα της επικίνδυνης οδήγησης από την οποία μπορεί να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο και της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ.

Αυτή ήταν η τέταρτη φορά που η δίκη του αναβλήθηκε και θα οριστεί εκ νέου δικάσιμος.