Χρήστος Μάστορας: «Είμαι εδώ για να αναλάβω τις ευθύνες μου»

Χαμογελαστός και ευδιάθετος βγήκε από τα δικαστήρια ο τραγουδιστής Χρήστος Μάστορας.
Στην Ευελπίδων ο Χρήστος Μάστορας: Σήμερα η δίκη για την επικίνδυνη οδήγηση
«Θέλω να σας πω ένα τεράστιο ευχαριστώ που περιμένατε μέχρι το τέλος. Δυστυχώς δεν έχω πολλά να σας πω. Μακάρι να γινόταν σήμερα η δίκη κι εγώ την προσμονούσα, αν μπορώ να πω αυτή τη λέξη. Όλα καλά, εμπιστεύομαι την ελληνική δικαιοσύνη. Είμαι εδώ για να αναλάβω τις ευθύνες μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε. Αυτά. Καλή συνέχεια», ανέφερε κατά την έξοδό του σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους ο γνωστός καλλιτέχνης, συνοδευόμενος από τον δικηγόρο του, Χαράλαμπο Λυκούδη.
Η δίκη του αναβλήθηκε επ αόριστον, λόγω παρέλευσης του ωραρίου του δικαστηρίου.
Ο Χρήστος Μάστορας δικάζεται για τα πλημμελήματα της επικίνδυνης οδήγησης από την οποία μπορεί να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο και της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ.
Αυτή ήταν η τέταρτη φορά που η δίκη του αναβλήθηκε και θα οριστεί εκ νέου δικάσιμος.