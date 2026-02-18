Ξεκινά η Σαρακοστή- Εύκολη συνταγή για χταπόδι στιφάδο

Αντίστροφα για την Καθαρά Δευτέρα έχουμε αρχίσει να μετράμε και εκτός από χαρταετό και χαλβά, λαχταράμε τη στιγμή που θα κάτσουμε όλοι μαζί στο τραπέζι το μεσημέρι προκειμένου να γευτούμε σαρακοστιανές λιχουδιές.

Ο Γιώργος Ρήγας λοιπόν έδειξε στους τηλεθεατές της εκπομπής Breakfast@Star μία συνταγή για χταπόδι στιφάδο.

Χταπόδι Στιφάδο

Υλικά της Συνταγής

• 1 χταπόδι

• 1 κιλό μικρά κρεμμυδάκια για στιφάδο

• 2 σκελίδες σκόρδο

• 1 φύλλο δάφνης

• 1 ξύλο κανέλας

• 3–4 κόκκους μπαχάρι

• 1 φλ. κόκκινο κρασί

• 400 γρ. ντοματάκια κονκασέ

• 2 κ.σ. πελτέ

• 1 κ.σ. ξίδι

• Ελαιόλαδο

• Αλάτι & πιπέρι

• Λίγη ζάχαρη





Εκτέλεση της Συνταγής

Καθαρίζεις το χταπόδι και το κόβεις σε κομμάτια. Δεν βάζουμε νερό στην αρχή το βάζουμε σκέτο στην κατσαρόλα σε μέτρια φωτιά να βγάλει τα υγρά του. Θα βράσει μέσα στα δικά του ζουμιά για 15–20 λεπτά. Μόλις μαλακώσει λίγο και εξατμιστούν τα πολλά υγρά, προσθέτεις ελαιόλαδο και σοτάρεις ελαφρά. Σβήνεις με το κρασί και αφήνεις να εξατμιστεί το αλκοόλ. Ρίχνεις: • τα κρεμμυδάκια (ολόκληρα) • σκόρδο • πελτέ • ντομάτα • δάφνη, κανέλα, μπαχάρι • πιπέρι Σιγομαγειρεύεις 40–60 λεπτά μέχρι να δέσει η σάλτσα και να μελώσουν τα κρεμμυδάκια. Αν χρειαστεί, προσθέτεις ελάχιστο ζεστό νερό. Στο τέλος δοκιμάζεις. Αν θέλει, βάζεις λίγο ξιδάκι για ισορροπία.

