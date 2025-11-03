Αλεξάνδρου: «Μου τη σπάνε αυτές που προσπαθούν να αντιγράψουν την Ιωάννα»

Ποια έχει μπλοκάρει στα social & ποια ήταν η χειρότερη τηλεοπτική του παρέα

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
03.11.25 , 17:13 Φάρμα: «Δείτε το τώρα, γιατί δε θα το ξαναδείτε αυτό»
03.11.25 , 16:57 Τέλη κυκλοφορίας: Πώς πληρώνονται και πώς εκτυπώνονται
03.11.25 , 16:55 Φάρμα: Πυρά Στέλλας κατά Βασίλη: «Θεωρώ άνανδρο ότι έγινε αρχηγός»
03.11.25 , 16:53 Ρώμη: Κατέρρευσε ο «Πύργος των Κόμηδων» κοντά στο Κολοσσαίο - 3 τραυματίες
03.11.25 , 16:30 Παναθηναϊκός: Ο επικρατέστερος για τη θέση του του τεχνικού διευθυντή
03.11.25 , 15:58 Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος: «Είμαι γεμάτος παράπονα και ενοχές»
03.11.25 , 15:56 Οικονομάκου - Συνατσάκη: Φόρεσαν τυχαία ολόιδια σύνολα σε επίσημη πρεμιέρα
03.11.25 , 15:47 Renault 4 E-Tech Electric: Στους φιναλίστ για «Car of the Year 2026»
03.11.25 , 15:46 Έλλη Τρίγγου: Η «Μαρίνα» από τα Φαντάσματα γίνεται «Λόλα»
03.11.25 , 15:43 Θοδωρής Κυριακού – Δήμητρα Μπιθαρά: Η σπάνια δημόσια εμφάνισή τους
03.11.25 , 15:36 Αμαλιάδα: Η Φωτογραφία Που Βρέθηκε Στο Κινητό Της Πόπης
03.11.25 , 15:33 Κρήτη: Στη Φυλακή Ο 23χρονος Για Το Έγκλημα Σε Πανηγύρι
03.11.25 , 15:20 Αναρτήθηκαν τα τέλη κυκλοφορίας 2026 - Αναλυτικά τα ποσά
03.11.25 , 15:14 Ρεκόρ συμμετοχής για το Μαραθώνιο της Αθήνας
03.11.25 , 15:10 Dacia Bigster: Φιναλίστ για το βραβείο «Car of the Year 2026»
Θάνατος Κίλι Σφακιανάκη: Έπασχε από Πάρκινσον - «Όλοι νόμιζαν πως κοιμάται»
Βορίζια: «Σ΄αγαπάω, μ' ακούς;» - Σπάραξε η σύζυγος του 39χρονου στην κηδεία
Βορίζια: Συγκλονίζει η μάνα της 56χρονης που σκοτώθηκε - «Έστησαν καρτέρι»
Κίλι Σφακιανάκη: Ποια ήταν η σύζυγός του Νότη - Τα δίδυμα παιδιά τους
Μπαλατσινού – Κικίλιας: Κομψή εμφάνιση στη βραδιά για την Γκίλφοϊλ
Κίλι Σφακιανάκη: Ο γάμος στην Αγγλία και το ημιυπόγειο στην Καλλιθέα
Οικονομάκου - Συνατσάκη: Φόρεσαν τυχαία ολόιδια σύνολα σε επίσημη πρεμιέρα
Θέατρο: Οι παραστάσεις που πρέπει να προλάβεις πριν γίνουν sold out
Ρώμη: Κατέρρευσε ο «Πύργος των Κόμηδων» κοντά στο Κολοσσαίο - 3 τραυματίες
«Ο διάσημος σεφ μου ζήτησε 800 ευρώ δανεικά», λέει στενός φίλος του
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Δημήτρης Αλεξάνδρου: Απόσπασμα από τη συνέντευξή του στη Modern Cinderella/ βίντεο από Breakfast@Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Για το τατουάζ που έκανε και το μετάνιωσε, τις influencers που αντιγράφουν την Ιωάννα Τούνη και την εκπομπή στην οποία συμμετείχε και θα ήθελε να «διαγράψει» μίλησε ο Δημήτρης Αλεξάνδρου στη διαδικτυακή εκπομπή της Modern Cinderella. 

«Έχω τατουάζ που το έχω μετανιώσει. To έχω αλλάξει, νομίζω ότι το ξέρει όλος ο κόσμος», παραδέχτηκε ο Δημήτρης Αλεξάνδρου, ο οποίος προφανώς αναφερόταν στο τατουάζ με το γράμμα j., το αρχικό της Ιωάννας Τούνη

Δημήτρης Αλεξάνδρου: Έσβησε το τατουάζ που είχε κάνει για την Ιωάννα Τούνη

Στη συνέχεια, παραδέχτηκε πως του τη σπάνε οι influencers «όλες αυτές οι μικρούλες, που δε θυμάμαι πολύ τα ονόματά τους, που προσπαθούν να αντιγράψουν την Ιωάννα, ακόμα και στον τρόπο που τα γράφει».

Ακόμη, αποκάλυψε πως έχει μπλοκάρει από τα social την Τόνια Σωτηροπούλου.

Στην ερώτηση ποια από τις τρεις εκπομπές στις οποίες έχει συμμετάσχει θα ήθελε να διαγράψει από το διαδίκτυο, η απάντησή του ήταν αυτή της Κατερίνας Καινούργιου. «Ήταν μια δύσκολη χρονιά τότε, γιατί είχε πολύ περισσότερο ενημερωτικό κομμάτι κι έπρεπε εμείς ως ψυχαγωγική εκπομπή να ανταπεξέλθουμε σε αυτό», εξήγησε. 

Από τις τηλεοπτικές παρέες που έχει συμμετάσχει η χειρότερη από όλες για τον Δημήτρη Αλεξάνδρου ήταν αυτή με τη Χρύσλα Γεωργακοπούλου και με τη Τζωρτζέλα Κοσιάβα.

Τέλος, σε ερώτηση F@ck, marry, kill μεταξύ των τριών παρουσιαστριών Κατερίνας Καινούργιου, Φαίης Σκορδά και Σίσσυς Χρηστίδου απάντησε: «Ποια σκοτώνεις έτσι; Νομίζω Χρηστίδου. Παντρεύεσαι τη Φαίη γιατί φαίνεται είναι λίγο πιο ήρεμη. Δε μ΄αρέσει. Τι;  Βγαίνει f@ck η Καινούργιου; Κάτσε, αυτό που κάνεις ή μαχαίρι ή πιστόλι. Εντάξει, Καινούργιου».

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
 |
ΙΩΑΝΝΑ ΤΟΥΝΗ
 |
INFLUENCERS
 |
MODERN CINDERELLA
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top