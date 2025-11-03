Αλεξάνδρου: «Μου τη σπάνε αυτές που προσπαθούν να αντιγράψουν την Ιωάννα»

Για το τατουάζ που έκανε και το μετάνιωσε, τις influencers που αντιγράφουν την Ιωάννα Τούνη και την εκπομπή στην οποία συμμετείχε και θα ήθελε να «διαγράψει» μίλησε ο Δημήτρης Αλεξάνδρου στη διαδικτυακή εκπομπή της Modern Cinderella.

«Έχω τατουάζ που το έχω μετανιώσει. To έχω αλλάξει, νομίζω ότι το ξέρει όλος ο κόσμος», παραδέχτηκε ο Δημήτρης Αλεξάνδρου, ο οποίος προφανώς αναφερόταν στο τατουάζ με το γράμμα j., το αρχικό της Ιωάννας Τούνη.

Στη συνέχεια, παραδέχτηκε πως του τη σπάνε οι influencers «όλες αυτές οι μικρούλες, που δε θυμάμαι πολύ τα ονόματά τους, που προσπαθούν να αντιγράψουν την Ιωάννα, ακόμα και στον τρόπο που τα γράφει».

Ακόμη, αποκάλυψε πως έχει μπλοκάρει από τα social την Τόνια Σωτηροπούλου.

Στην ερώτηση ποια από τις τρεις εκπομπές στις οποίες έχει συμμετάσχει θα ήθελε να διαγράψει από το διαδίκτυο, η απάντησή του ήταν αυτή της Κατερίνας Καινούργιου. «Ήταν μια δύσκολη χρονιά τότε, γιατί είχε πολύ περισσότερο ενημερωτικό κομμάτι κι έπρεπε εμείς ως ψυχαγωγική εκπομπή να ανταπεξέλθουμε σε αυτό», εξήγησε.

Από τις τηλεοπτικές παρέες που έχει συμμετάσχει η χειρότερη από όλες για τον Δημήτρη Αλεξάνδρου ήταν αυτή με τη Χρύσλα Γεωργακοπούλου και με τη Τζωρτζέλα Κοσιάβα.

Τέλος, σε ερώτηση F@ck, marry, kill μεταξύ των τριών παρουσιαστριών Κατερίνας Καινούργιου, Φαίης Σκορδά και Σίσσυς Χρηστίδου απάντησε: «Ποια σκοτώνεις έτσι; Νομίζω Χρηστίδου. Παντρεύεσαι τη Φαίη γιατί φαίνεται είναι λίγο πιο ήρεμη. Δε μ΄αρέσει. Τι; Βγαίνει f@ck η Καινούργιου; Κάτσε, αυτό που κάνεις ή μαχαίρι ή πιστόλι. Εντάξει, Καινούργιου».