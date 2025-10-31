Νεσχάν Μουλαζίμ: Η φωτογραφία αγκαλιά με τη νεογέννητη κόρη της

Η Νεσχάν Μουλαζίμ διανύει την πιο όμορφη περίοδο της ζωής της, καθώς εδώ και λίγες εβδομάδες κρατά στην αγκαλιά της την μονάκριβη κόρη της.

Το γνωστό μοντέλο και influencer γέννησε πριν από δύο εβδομάδες ένα υγιέστατο κοριτσάκι, καρπό του έρωτά της με τον σύντροφό της.

Από τη στιγμή που ήρθε στον κόσμο η μικρή, η Νεσχάν και ο σύντροφός της ζουν μοναδικές οικογενειακές στιγμές, προσαρμόζοντας την καθημερινότητά τους στις ανάγκες του μωρού. Η ίδια είχε μοιραστεί συγκινημένη τις πρώτες της δηλώσεις:

«Ο Στέλιος ήταν βράχος δίπλα μου, με βοήθησε πάρα πολύ. Μπήκα και σε 10 λεπτά είχα το μωρό μου στην αγκαλιά μου. Πήγαν όλα τέλεια, ήταν υπέροχα. Μόλις μου έδωσαν την κόρη μου στην αγκαλιά μου, άρχισα να της μιλάω τούρκικα».

Στο διάλειμμα από τις οικογενειακές της υποχρεώσεις, η Νεσχάν Μουλαζίμ θέλησε να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς της φίλους ένα τρυφερό στιγμιότυπο με τη νεογέννητη κόρη της.

Στη selfie φωτογραφία που ανήρτησε το απόγευμα της Πέμπτης 30 Οκτωβρίου στο Instagram, τη βλέπουμε να ποζάρει αγκαλιά με τη μικρή, ενώ εκείνη κοιμάται ήσυχα πάνω της!

Η Νεσχάν Μουλαζίμ φαίνεται να απολαμβάνει κάθε στιγμή με το μωρό της, δείχνοντας την τρυφερή και προστατευτική πλευρά της μητρότητας, ενώ τα social media γίνονται το μέσο για να μοιραστεί τη χαρά της με τους διαδικτυακούς της φίλους.