Δροσάκη για διαζύγιο με Μπουρδούμη: «Η διαδικασία είναι δύσκολη στην αρχή»

Σε μία σπάνια αναφορά στην πρώην σύντροφό του, Κατερίνα Κόκλα, με την οποία απέκτησαν τον γιο τους, Αναστάση, προχώρησε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου μέσα από το The 2Night Show.

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου με την Κατερίνα Κόκλα το 2014 /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Έχοντας καλεσμένη τη Λένα Δροσάκη τα μεσάνυχτα της Τρίτης και, προκειμένου να της απευθύνει σχετική ερώτηση για το διαζύγιό της από τον Αλέξανδρο Μπουρδούμη, ο παρουσιαστής του ΑΝΤ1 έκανε έναν παραλληλισμό με τη δική του περίπτωση.

«Την ερώτηση θα σου την κάνω, επειδή κι εγώ με τη μαμά του Αναστάση δεν προλάβαμε να μείνουμε μαζί πάρα πολύ καιρό. Υπήρξε ένα χρονικό διάστημα από τη στιγμή που κάναμε τον Αναστάση και χωρίσαμε γρήγορα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο παρουσιαστής.

Η Λένα Δροσάκη με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου /Φωτογραφία ΑΝΤ1

«Ουσιαστικά, είμαστε πολλά περισσότερα χρόνια χωρισμένοι ως γονείς παρά μαζί. Κι εσείς το ίδιο με τον Αλέξανδρο. Πώς το αντιμετωπίσατε αυτό;», πρόσθεσε ο Γρηγόρης, περιμένοντας την απάντηση από την καλεσμένη του.

«Ένα διαζύγιο είναι πολύ δύσκολο. Άκουσα μία λέξη που αντιπροσωπεύει όλη αυτή τη διαδικασία. Δεν είναι αναίμακτο. Ακόμα και να έχουμε συμφωνήσει ότι ο ένας δε θέλει πια τον άλλον, είναι δύσκολο. Η πρόθεση όμως είναι ότι είμαστε μια οικογένεια. Θα είμαστε για πάντα είτε το θέλουμε είτε δεν το θέλουμε, θα το δεχτούμε και θα πορευτούμε με αυτό», απάντησε αρχικά.

«Από εκεί και πέρα η διαδικασία είναι δύσκολη, ειδικά στην αρχή, γιατί υπάρχει θυμός. Εκεί έρχεται μια προσωπική διαδικασία που οφείλουμε ως γονείς να συγχωρέσουμε πρώτα εμάς, μετά τον άλλον και μετά να πορευτούμε μαζί. Αυτό θέλει κάποιο χρόνο να συμβεί. Στην αρχή ήταν λίγο δύσκολα τα πράγματα με το διαζύγιο, αλλά ήταν ωραίο που και οι δύο στοχεύαμε στο να είναι καλά το παιδί. Προσπαθούσαμε να τα βοούμε με έναν ομαλό τρόπο», εξήγησε η Λένα Δροσάκη.

Ο Αλέξανδρος Μπουρδούμης κι η Λένα Δροσάκη έχουν την καλύτερη σχέση, παρά το διαζύγιό τους /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Λένα Δροσάκη - Αλέξανδρος Μπουρδούμης: Ο σύντομος γάμος κι ο ερχομός του Αναστάση

Θυμίζουμε ότι ο γάμος των ηθοποιών Αλέξανδρου Μπουρδούμη και Λένας Δροσάκη έγινε τον Ιούνιο του 2020 στα Βραχναίικα Αχαΐας, σε στενό κύκλο, λίγο πριν έρθει στον κόσμο ο γιος τους, Αναστάσης.

Το ζευγάρι χώρισε τον Απρίλιο του 2023 μετά από τρία χρόνια γάμου. Και οι δύο έχουν δηλώσει πως προτεραιότητά τους παραμένει ο γιος τους, Αναστάσης, και πως παρά τις δυσκολίες διατηρούν καλές σχέσεις.