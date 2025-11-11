Αυξάνονται κατά 50% τα όρια επιστροφής του ΕΦΚ στο αγροτικό πετρέλαιο

Η ανακοίνωση Χατζηδάκη

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
11.11.25 , 14:37 Τι λέει η Ιερά Σύνοδος για τον ρασοφόρο
11.11.25 , 14:27 Άρης Αντωνόπουλος: Τον θυμάστε στον πρώτο του ρόλο; Ήταν μόλις 7 ετών!
11.11.25 , 14:25 Η Ιωάννα Τούνη μιλά ανοιχτά μετά την πρώτη μέρα της δίκης
11.11.25 , 14:15 Cash or Trash: Ένα αντικείμενο προκαλεί διφορούμενα συναισθήματα
11.11.25 , 13:31 4+1 ρομαντικοί φθινοπωρινοί προορισμοί για ζευγάρια
11.11.25 , 13:22 ΕΛΤΑ: Σενάριο για «φιλοξενία» τους μέσα στα ΚΕΠ, με shop in shop υπηρεσίες
11.11.25 , 13:14 Ξέρεις τα πάντα για το IQ 160; Το quiz σου δίνει τις απαντήσεις!
11.11.25 , 12:58 Βοιωτία: Η απανθρακωμένη σορός ανήκει στον 27χρονο που είχε εξαφανιστεί
11.11.25 , 12:48 Τιτανικός: O πραγματικός Τζακ σώθηκε, αλλά αργότερα αυτοκτόνησε
11.11.25 , 12:25 Ετεοκλής: «Ξεψυχάω ξανά στο δικαστήριο βλέποντας το βίντεο της επίθεσης»
11.11.25 , 12:20 Παλιοί παίκτες «εισβάλλουν» στη Φάρμα και διεκδικούν την επιστροφή τους
11.11.25 , 12:11 Δημήτρης Αλεξανδρής: Όσα δε γνωρίζετε για τον «Άγγελο» του Να μ' αγαπάς
11.11.25 , 12:08 Μιχάλης Λεβεντογιάννης: «Barcelona» - Το θεατρικό έργο που πρωταγωνιστεί
11.11.25 , 12:03 Βουλγαρία: Aγνοείται από το 2013, δηλώθηκε νεκρός αλλά βρέθηκε στο Πιρίν
11.11.25 , 11:53 Βασάλος - Βαρθολομάτου: Η πρώτη δημόσια εμφάνιση του ζευγαριού!
Παναγιώτης Κουτσουμπής: Η ηλικία, το βιογραφικό και οι επιχειρήσεις
Βοιωτία: Η απανθρακωμένη σορός ανήκει στον 27χρονο που είχε εξαφανιστεί
Παναγιώτης Κουτσουμπής: «Ανυπομονούμε για το μωρό» - Τι λέει ο αδελφός του
Η Κατερίνα Καινούργιου περιμένει «μπέμπα» - Πόσο μηνών είναι;
Άση Μπήλιου: Ανάδρομος Ερμής στον Τοξότη - Ποιοι να προσέξουν;
Καινούργιου: «Έκανα προσπάθειες με ορμόνες, σταμάτησα και ήρθε μόνο του»
Καμπούρη- Ταρασιάδης: Η γνωριμία, ο γάμος, οι κόρες και ο χωρισμός
Τσιμτσιλή για Καινούργιου: «Θα πω μια ιστορία που δεν μπορούσα να πω»
Τιτανικός: O πραγματικός Τζακ σώθηκε, αλλά αργότερα αυτοκτόνησε
Η Ιωάννα Τούνη μιλά ανοιχτά μετά την πρώτη μέρα της δίκης
Περισσότερα

VIDEOS

Προϋπολογισμός 2025: Αυξάνονται Μισθοί Και Συντάξεις
Προϋπολογισμός 2025: Αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις- Μείωση σε φόρους
Τριπλή Ενίσχυση Στους Συνταξιούχους Πριν Τα Χριστούγεννα
Συνταξιούχοι: Τριπλή ενίσχυση πριν τις γιορτές - Τι φέρνει ο
Influencers: Πώς Ξεφεύγουν Από Την Εφορία
Πάρτι φοροδιαφυγής από τους influencers - Έπιασε δουλειά η ΑΑΔΕ
Μείωση Τιμών: Τα 123 Προϊόντα Της Λίστας
Μείωση τιμών: Τα 123 προϊόντα που θα πωλούνται φθηνότερα
Gigabit Voucher: Επιδότηση 200 Ευρώ Για Ίντερνετ
Gigabit Voucher: Πώς θα πάρετε επιδότηση 200 ευρώ για γρήγορο
Οι Όροι Για Τα Προγράμματα Σπίτι Μου ΙΙ, Ανακαινίζω Το Σπίτι
Οι όροι για τα προγράμματα «Σπίτι μου ΙΙ», «Αναβαθμίζω το
Χατζηδάκης: Οι 12 Αυξήσεις Αποδοχών Από Την Κυβέρνηση
Χατζηδάκης: Αυτές είναι οι 12 αυξήσεις αποδοχών και οι 12
Φωτιές Αττική: Τα Μέτρα Στήριξης Των Πυρόπληκτων
Τα μέτρα στήριξης για τους πυρόπληκτους από τη φωτιά στην
ΠΑΡΑΛΙΕΣ
MyCoast: Πρόστιμα και «λουκέτα» σε 450 επιχειρήσεις
ΔΕΔΔΗΕ: Χωρίς ρεύμα πολλές περιοχές της Αττικής
ΔΕΔΔΗΕ: Χωρίς ρεύμα πολλές περιοχές της Αττικής
Ρεύμα: Τα Τρία Μέτρα Στήριξης Των Καταναλωτών
Τα τρία μέτρα ενίσχυσης για το ρεύμα - Επιδότηση για
Ακτοπλοϊκά Εισιτήρια
Ακτοπλοϊκά εισιτήρια: Κατόπιν... εορτής τα αποτελέσματα έρευνας στις τιμές
Ηλεκτρικό Ρεύμα
Ηλεκτρικό ρεύμα: Τι θα περιλαμβάνουν τα μέτρα στήριξης των καταναλωτών
Nova: Αναπτύσσει το έργο «Έξυπνο Δάσος Ρόδος»
H Νοva αναπτύσσει τo έργο «Έξυπνο Δάσος Ρόδος»
Λουκέτο Σε Beach Bar Γνωστής Παρουσιάστριας Στη Σέριφο
«Λουκέτο» σε beach bar γνωστής παρουσιάστριας της τηλεόρασης στη Σέριφο
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Οικονομια
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία Pixabay
Aγροτικό Πετρέλαιο
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Αυξάνονται κατά 50% τα όρια επιστροφής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης του αγροτικού πετρελαίου, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε η κυβέρνηση.

Διαμαρτυρία αγροτών στο κέντρο της Αθήνας - Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Μετά από συνεννόηση με τα Υπουργεία Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, κ. Κωστής Χατζηδάκης, έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Λαμβάνοντας υπόψη ότι σε πολλούς δικαιούχους περιορίστηκε το ποσό της 3ης δόσης της επιστροφής του ΕΦΚ του αγροτικού πετρελαίου του Νοεμβρίου, λόγω του γεγονότος ότι τα λίτρα που αντιστοιχούν στα τιμολόγια πώλησης που έχουν εκδοθεί και διαβιβαστεί στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA και eSend, υπερβαίνουν τις μέγιστες δικαιούμενες ποσότητες βάση των δεικτών μηχανικής απασχόλησης (απαιτούμενης ενέργειας) ανά καλλιέργεια του Παραρτήματος της σχετικής ΚΥΑ Α.1173.2024, αυξάνεται σε μόνιμη βάση κατά 50% το μέγιστο όριο των λίτρων επιδότησης όπως αυτό υπολογίζεται από τους δείκτες μηχανικής απασχόλησης.

Με αυτόν τον τρόπο υπολογίζεται ότι (α) περίπου 25.000 αγρότες των οποίων το ποσό επιδότησης περιορίστηκε στην καταβολή του Νοεμβρίου και (β) επιπλέον 12.000 περίπου αγρότες που είχαν εξαντλήσει το όριο από την καταβολή της 2ης δόσης τον Ιούλιο και δεν έλαβαν επιστροφή τον Νοέμβριο, θα λάβουν επιπλέον ποσό τον Δεκέμβριο.

Υπενθυμίζεται ότι έως σήμερα με τις 3 πρώτες δόσεις έχουν καταβληθεί 56,3 εκατ. ευρώ σε περίπου 113.000 αγρότες που είχαν συναλλαγές αγοράς αγροτικού πετρελαίου και απομένουν δύο ακόμη πληρωμές για το οικονομικό έτος 2025, μία έως 30 Δεκεμβρίου για τιμολόγια αγοράς που έχουν εκδοθεί έως 30 Νοεμβρίου και μία στις 31 Ιανουάριου για τιμολόγια που έχουν εκδοθεί έως 31 Δεκεμβρίου.

Σημειώνεται ότι η αύξηση κατά 50% των ορίων καταβολής του ΕΦΚ θα ισχύσει από το τρέχον έτος και σε μόνιμη βάση».

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΑΓΡΟΤΕΣ
 |
ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
 |
ΚΩΣΤΗΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top