Ετεοκλής: «Ξεψυχάω ξανά στο δικαστήριο βλέποντας το βίντεο της επίθεσης»

Με αφορμή την υπόθεση της Ιωάννας Τούνη για το revenge porn

Ετεοκλής: «Ξεψυχάω ξανά στο δικαστήριο βλέποντας το βίντεο της επίθεσης»
Η δύσκολη εμπειρία του Ετεοκλή Παύλου
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ο Ετεοκλής Παύλου μίλησε ανοιχτά για την προσωπική του εμπειρία όταν βρέθηκε στα δικαστήρια πριν από χρόνια, παρακολουθώντας για πρώτη φορά το βίντεο από την επίθεση που είχε δεχτεί.

Ο παρουσιαστής του Breakfast@star περιέγραψε με λεπτομέρεια τη δύσκολη στιγμή, εξηγώντας πώς η διαδικασία της δίκης φέρνει ξανά στο φως σοκαριστικές μνήμες.

Ετεοκλής Παύλου: «Πριν 13 χρόνια πέθανα. Σήμερα είναι τα 2α γενέθλιά μου»

«Με αυτό που είδα ξύπνησαν και μνήμες δικές μου. Είναι ό,τι πιο δύσκολο να βιώσεις αυτό που βιώνει η Ιωάννα Τούνη», είπε χαρακτηριστικά στον τηλεοπτικό σταθμό, θυμίζοντας την δική του εμπειρία: «Θυμάμαι τον εαυτό μου, όταν ήμουν στο δικαστήριο, έπρεπε να παιχτεί ξανά το βίντεο για να παρθούν οι σωστές αποφάσεις. Θυμάμαι το βίντεο το δικό μου, τη στιγμή που ξεψυχάω, τη στιγμή που δέχομαι την επίθεση. Το βλέπεις, παγώνεις, σου έρχονται οι μνήμες… εγώ δάκρυσα και γύρισα και έκλαιγα δίπλα στη μητέρα μου».

Η εμπειρία του Ετεοκλή Παύλου συγκίνησε τους συνεργάτες του, υπενθυμίζοντας πόσο δύσκολη και επώδυνη είναι η διαδικασία όταν τα προσωπικά βίντεο διαρρέουν χωρίς τη συγκατάθεση των θυμάτων.

Αξίζει να θυμηθούμε ότι το 2013 ο Ετεοκλής Παύλου είχε τραυματιστεί σοβαρά όταν δέχτηκε πυροβολισμό σε οπαδική συμπλοκή έξω από το νυχτερινό μαγαζί όπου εργαζόταν.

Η σφαίρα τον χτύπησε στο πόδι, προκαλώντας σοβαρές βλάβες σε αγγεία και οστά, και οι γιατροί αναγκάστηκαν να προχωρήσουν σε ακρωτηριασμό του δεξιού του ποδιού.

 

Η Ιωάννα Τούνη, το πρωί της Δευτέρας 10 Νοεμβρίου, βρέθηκε στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης για την εκδίκαση της υπόθεσης του revenge porn βίντεο, όπου αντιμετώπισε τους δύο άνδρες που έχει καταγγείλει για τη διαρροή προσωπικού υλικού.

Στα δικαστήρια η Ιωάννα Τούνη: «Είμαι έτοιμη να δω τους κατηγορούμενους»

Δημήτρης Αλεξάνδρου: Η δημόσια στήριξη στην Ιωάννα Τούνη για τη δίκη

Η δίκη διεκόπη αργά το μεσημέρι και θα συνεχιστεί στις 28 Νοεμβρίου.

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@star

