O Γιώργος Ρήγας έφτιαξε τον πιο νόστιμο μεζέ για το μεσημεριανό τραπέζι

Μία εύκολη και πεντανόστιμη συνταγή

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
11.11.25 , 14:37 Τι λέει η Ιερά Σύνοδος για τον ρασοφόρο
11.11.25 , 14:27 Άρης Αντωνόπουλος: Τον θυμάστε στον πρώτο του ρόλο; Ήταν μόλις 7 ετών!
11.11.25 , 14:25 Η Ιωάννα Τούνη μιλά ανοιχτά μετά την πρώτη μέρα της δίκης
11.11.25 , 14:15 Cash or Trash: Ένα αντικείμενο προκαλεί διφορούμενα συναισθήματα
11.11.25 , 13:31 4+1 ρομαντικοί φθινοπωρινοί προορισμοί για ζευγάρια
11.11.25 , 13:22 ΕΛΤΑ: Σενάριο για «φιλοξενία» τους μέσα στα ΚΕΠ, με shop in shop υπηρεσίες
11.11.25 , 13:14 Ξέρεις τα πάντα για το IQ 160; Το quiz σου δίνει τις απαντήσεις!
11.11.25 , 12:58 Βοιωτία: Η απανθρακωμένη σορός ανήκει στον 27χρονο που είχε εξαφανιστεί
11.11.25 , 12:48 Τιτανικός: O πραγματικός Τζακ σώθηκε, αλλά αργότερα αυτοκτόνησε
11.11.25 , 12:25 Ετεοκλής: «Ξεψυχάω ξανά στο δικαστήριο βλέποντας το βίντεο της επίθεσης»
11.11.25 , 12:20 Παλιοί παίκτες «εισβάλλουν» στη Φάρμα και διεκδικούν την επιστροφή τους
11.11.25 , 12:11 Δημήτρης Αλεξανδρής: Όσα δε γνωρίζετε για τον «Άγγελο» του Να μ' αγαπάς
11.11.25 , 12:08 Μιχάλης Λεβεντογιάννης: «Barcelona» - Το θεατρικό έργο που πρωταγωνιστεί
11.11.25 , 12:03 Βουλγαρία: Aγνοείται από το 2013, δηλώθηκε νεκρός αλλά βρέθηκε στο Πιρίν
11.11.25 , 11:53 Βασάλος - Βαρθολομάτου: Η πρώτη δημόσια εμφάνιση του ζευγαριού!
Παναγιώτης Κουτσουμπής: Η ηλικία, το βιογραφικό και οι επιχειρήσεις
Βοιωτία: Η απανθρακωμένη σορός ανήκει στον 27χρονο που είχε εξαφανιστεί
Παναγιώτης Κουτσουμπής: «Ανυπομονούμε για το μωρό» - Τι λέει ο αδελφός του
Η Κατερίνα Καινούργιου περιμένει «μπέμπα» - Πόσο μηνών είναι;
Άση Μπήλιου: Ανάδρομος Ερμής στον Τοξότη - Ποιοι να προσέξουν;
Καινούργιου: «Έκανα προσπάθειες με ορμόνες, σταμάτησα και ήρθε μόνο του»
Τιτανικός: O πραγματικός Τζακ σώθηκε, αλλά αργότερα αυτοκτόνησε
Καμπούρη- Ταρασιάδης: Η γνωριμία, ο γάμος, οι κόρες και ο χωρισμός
Τσιμτσιλή για Καινούργιου: «Θα πω μια ιστορία που δεν μπορούσα να πω»
Η Ιωάννα Τούνη μιλά ανοιχτά μετά την πρώτη μέρα της δίκης
Περισσότερα

VIDEOS

Συνταγή Για Λαχταριστή Σοκολατόπιτα
Breakfast@Star: O Xρήστος Μοίρας έκανε ντεμπούτο με το πιο νόστιμο
Οι καλύτερες συνταγές για γλυκά ψυγείου
Σου αρέσουν τα γλυκά ψυγείου; Δες τις καλύτερες συνταγές
Συνταγή Για Λαδένια Με Ντομάτα
Λαδένια με ντομάτα, κρεμμύδι, φέτα και ρίγανη
αυγοσαλάτα
Σου περίσσεψε φαγητό από το πασχαλινό τραπέζι; Τι μπορείς να
αρνίσια πλάτη
Δεν ξέρετε τι να μαγειρέψετε το Πάσχα; Σας έχουμε μία
Καθαρά Δευτέρα: Συνταγή Για Μύδια Αχνιστά!
Καθαρά Δευτέρα: Συνταγή για μύδια αχνιστά από τον Λευτέρη Ζαφειρόπουλο!
Συνταγή για Eύκολη ζαμπονοτυρόπιτα χωρίς φύλλο
Φτιάξτε την πιο νόστιμη ζαμπονοτυρόπιτα χωρίς φύλλο
νηστίσιμη πορτοκαλόπιτα
Νηστίσιμη πορτοκαλόπιτα με φύλλο κρούστας - Η τέλεια συνταγή!
Συνταγές Για Αλμυρές Τάρτες
Σας αρέσουν οι αλμυρές τάρτες; Μαζέψαμε τις καλύτερες συνταγές
Συνταγή για σοκολατένιο μωσαϊκό με μπισκότα
Συνταγή για τραγανό και σοκολατένιο μωσαϊκό με μπισκότα
Συνταγή Για Λαχταριστό Χριστουγεννιάτικο Κέικ
Συνταγή για χριστουγεννιάτικο κέικ
Συνταγή Για Νόστιμες Δίπλες
Δες την πιο νόστιμη συνταγή για χριστουγεννιάτικες δίπλες
Συνταγή για χοιρινό γεμιστό με μανιτάρια
Δεν ξέρεις τι να φτιάξεις τα Χριστούγεννα; Δες μία υπέροχη
Συνταγή Για Χριστουγεννιάτικο Σουφλέ
Xριστουγεννιάτικο σουφλέ για το εορταστικό σας τραπέζι
Συνταγή Για Γιορτινό Αρνί Γκιούλμπασι,
O Hλίας Παναγιώτου έδωσε την απόλυτη γιορτινή συνταγή
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Συνταγες
Πρώτη Δημοσίευση: 11.11.25, 12:10
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Θέλετε να φτιάξετε κάτι νόστιμο και γρήγορο για το μεσημεριανό σας τραπέζι; Μία καλή ιδέα είναι αυτή που έδωσε στους τηλεθεατές της εκπομπής Breakfast@Star o Γιώργος Ρήγας.

Συνταγή για παραδοσιακά γιουβαρλάκια αυγολέμονο

O Γιώργος Ρήγας έφτιαξε τον πιο νόστιμο μεζέ για το μεσημεριανό τραπέζι

Ο σεφ μετά το νόστιμο ρολό κοτόπουλο γεμιστό με κίτρινο ελαφρύ τυρί και λαχανικά που είχε φτιάξει για τους τηλεθεατές του Breakfast@Star, το λεμονάτο κοτόπουλο με τις bady πατάτες και το λαχταριστό ριζότο με κοτόπουλο,  ετοίμασε πεντανόστιμη τηγανιά κοτόπουλο με κάρι, πάπρικα και θυμάρι και έδειξε βήμα-βήμα στους τηλεθεατές τη διαδικασία.

Υλικά της Συνταγής 

Για την τηγανιά

 • 700 γρ. φιλέτο κοτόπουλο 
• 1 μεγάλο κρεμμύδι
 • 1 πιπεριά
 • 200 γρ. μανιτάρια φρέσκα
• 2 κ.σ. ελαιόλαδο
• 1 κ.γ. κάρι
• 1 κ.γ. πάπρικα γλυκιά
• 1 κ.γ. φρέσκο θυμάρι
• ½ φλ. λευκό κρασί
 • 100 ml κρέμα γάλακτος
• Αλάτι & φρεσκοτριμμένο πιπέρι
• Ψιλοκομμένος μαϊντανός
 
Για το ρύζι μπασμάτι με αρακά:
• 1 φλ. ρύζι μπασμάτι
• 1 φλ. αρακάς 
• 2 φλ. νερό ή ζωμός λαχανικών
• 1 κ.σ. βούτυρο ή ελαιόλαδο
• Αλάτι   

O Γιώργος Ρήγας έφτιαξε τον πιο νόστιμο μεζέ για το μεσημεριανό τραπέζι
 

Εκτέλεση της Συνταγής 

Τηγανιά κοτόπουλο

1. Ζέστανε το ελαιόλαδο σε μεγάλο τηγάνι. 2. Πρόσθεσε το κοτόπουλο και σοτάρισε σε δυνατή φωτιά μέχρι να ροδίσει απ’ όλες τις πλευρές. 3. Ρίξε το κρεμμύδι και σοτάρισε 2-3 λεπτά να μαλακώσει. 4. Πρόσθεσε τις πιπεριές και τα μανιτάρια, ανακάτεψε μέχρι να μαραθούν. 5. Πασπάλισε με το κάρι, την πάπρικα, το θυμάρι, αλάτι και πιπέρι. 6. Σβήσε με το κρασί (αν βάλεις) και άφησέ το να εξατμιστεί. 7. Πρόσθεσε την κρέμα γάλακτος ή το γιαούρτι, χαμήλωσε τη φωτιά και άσε το φαγητό να σιγοδέσει για 5-6 λεπτά. 8. Στο τέλος ρίξε τον ψιλοκομμένο μαϊντανό και ανακάτεψε.  Ρύζι μπασμάτι με αρακά 1. Ξέπλυνε το ρύζι καλά με νερό για να φύγει το άμυλο. 2. Σε κατσαρολάκι, ζέστανε το βούτυρο ή το λάδι και ρίξε το ρύζι να γυαλίσει. 3. Πρόσθεσε το νερό (ή ζωμό), τον αρακά και λίγο αλάτι. 4. Μόλις πάρει βράση, χαμήλωσε τη φωτιά, σκέπασε και άσε να σιγοβράσει για περίπου 10-12 λεπτά μέχρι να πιει τα υγρά του. 5. Σβήσε τη φωτιά, άφησε το ρύζι σκεπασμένο 5 λεπτά και αφράτεψέ το με πιρούνι.

O Γιώργος Ρήγας την προηγούμενη εβδομάδα είχε δώσει στους τηλεθεατές της εκπομπής Breakfast@Star άλλη μία πεντανόστιμη συνταγή με κοτόπουλο.

Ο καταξιωμένος σεφ τον οποίο γνωρίσαμε μέσα από το MasterChef είχε φτιάξει ριζότο με κοτόπουλο.

O Γιώργος Ρήγας έφτιαξε τον πιο νόστιμο μεζέ για το μεσημεριανό τραπέζι

Υλικά της Συνταγής

Για το ριζότο

• 300 γρ. ρύζι αρμπόριο ή καρναρόλι
• 1 κρεμμύδι
• 1 σκελίδα σκόρδο
• 60 ml λευκό κρασί
• 1 λίτρο ζωμό κοτόπουλο
• 50 γρ. βούτυρο
• 50 γρ. παρμεζάνα
 • 2 κ.σ. ελαιόλαδο
• Φρεσκοτριμμένο πιπέρι
 
Για το κοτόπουλο ταλιάτα

• 2 φιλέτα στήθος κοτόπουλο
• 2 κ.σ. ελαιόλαδο
• Χυμό από μισό λεμόνι
• 1 κ.γ. ρίγανη ή θυμάρι
• Αλάτι, πιπέρι

Εκτέλεση της Συνταγής

Ψήσιμο κοτόπουλου (ταλιάτα)

Μαρινάρεις τα φιλέτα με ελαιόλαδο, λεμόνι, ρίγανη, αλάτι και πιπέρι για 20–30 λεπτά. 2

Ζεσταίνεις καλά ένα τηγάνι γκριλ ή αντικολλητικό και ψήνεις τα φιλέτα 4–5 λεπτά από κάθε πλευρά (ανάλογα με το πάχος).

Αφήνεις τα φιλέτα 5 λεπτά να ξεκουραστούν και μετά τα κόβεις σε λεπτές φέτες (ταλιάτα).

Ριζότο:

Σε κατσαρόλα σοτάρεις το κρεμμύδι με το ελαιόλαδο μέχρι να γίνει διάφανο. Προσθέτεις το σκόρδο.

Ρίχνεις το ρύζι και το καβουρδίζεις 1–2 λεπτά.
Σβήνεις με το λευκό κρασί και αφήνεις να εξατμιστεί.
Προσθέτεις σταδιακά το ζεστό ζωμό, ανακατεύοντας συνεχώς, μέχρι το ρύζι να είναι al dente (περίπου 18 λεπτά).
Αποσύρεις από τη φωτιά, προσθέτεις βούτυρο και παρμεζάνα και ανακατεύεις μέχρι να γίνει κρεμώδες.
Σερβίρισμα:

Τοποθετείς το ριζότο στο πιάτο.
Από πάνω βάζεις τις φέτες κοτόπουλου ταλιάτα.
Προαιρετικά, προσθέτεις λίγο ελαιόλαδο, φρεσκοτριμμένο πιπέρι και φλούδες παρμεζάνας ή φύλλα ρόκας.

Δείτε το Breakfast@Star 


 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΣΥΝΤΑΓΕΣ
 |
ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ
 |
ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΡΗΓΑΣ
 |
ΓΙΩΡΓΟΣ ΡΗΓΑΣ
 |
ΣΥΝΤΑΓΕΣ BREAKFAST@STAR
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top