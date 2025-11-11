O Γιώργος Ρήγας έφτιαξε τον πιο νόστιμο μεζέ για το μεσημεριανό τραπέζι

Θέλετε να φτιάξετε κάτι νόστιμο και γρήγορο για το μεσημεριανό σας τραπέζι; Μία καλή ιδέα είναι αυτή που έδωσε στους τηλεθεατές της εκπομπής Breakfast@Star o Γιώργος Ρήγας.

Ο σεφ μετά το νόστιμο ρολό κοτόπουλο γεμιστό με κίτρινο ελαφρύ τυρί και λαχανικά που είχε φτιάξει για τους τηλεθεατές του Breakfast@Star, το λεμονάτο κοτόπουλο με τις bady πατάτες και το λαχταριστό ριζότο με κοτόπουλο, ετοίμασε πεντανόστιμη τηγανιά κοτόπουλο με κάρι, πάπρικα και θυμάρι και έδειξε βήμα-βήμα στους τηλεθεατές τη διαδικασία.

Υλικά της Συνταγής

Για την τηγανιά

• 700 γρ. φιλέτο κοτόπουλο

• 1 μεγάλο κρεμμύδι

• 1 πιπεριά

• 200 γρ. μανιτάρια φρέσκα

• 2 κ.σ. ελαιόλαδο

• 1 κ.γ. κάρι

• 1 κ.γ. πάπρικα γλυκιά

• 1 κ.γ. φρέσκο θυμάρι

• ½ φλ. λευκό κρασί

• 100 ml κρέμα γάλακτος

• Αλάτι & φρεσκοτριμμένο πιπέρι

• Ψιλοκομμένος μαϊντανός



Για το ρύζι μπασμάτι με αρακά:

• 1 φλ. ρύζι μπασμάτι

• 1 φλ. αρακάς

• 2 φλ. νερό ή ζωμός λαχανικών

• 1 κ.σ. βούτυρο ή ελαιόλαδο

• Αλάτι





Εκτέλεση της Συνταγής

Τηγανιά κοτόπουλο

1. Ζέστανε το ελαιόλαδο σε μεγάλο τηγάνι. 2. Πρόσθεσε το κοτόπουλο και σοτάρισε σε δυνατή φωτιά μέχρι να ροδίσει απ’ όλες τις πλευρές. 3. Ρίξε το κρεμμύδι και σοτάρισε 2-3 λεπτά να μαλακώσει. 4. Πρόσθεσε τις πιπεριές και τα μανιτάρια, ανακάτεψε μέχρι να μαραθούν. 5. Πασπάλισε με το κάρι, την πάπρικα, το θυμάρι, αλάτι και πιπέρι. 6. Σβήσε με το κρασί (αν βάλεις) και άφησέ το να εξατμιστεί. 7. Πρόσθεσε την κρέμα γάλακτος ή το γιαούρτι, χαμήλωσε τη φωτιά και άσε το φαγητό να σιγοδέσει για 5-6 λεπτά. 8. Στο τέλος ρίξε τον ψιλοκομμένο μαϊντανό και ανακάτεψε. Ρύζι μπασμάτι με αρακά 1. Ξέπλυνε το ρύζι καλά με νερό για να φύγει το άμυλο. 2. Σε κατσαρολάκι, ζέστανε το βούτυρο ή το λάδι και ρίξε το ρύζι να γυαλίσει. 3. Πρόσθεσε το νερό (ή ζωμό), τον αρακά και λίγο αλάτι. 4. Μόλις πάρει βράση, χαμήλωσε τη φωτιά, σκέπασε και άσε να σιγοβράσει για περίπου 10-12 λεπτά μέχρι να πιει τα υγρά του. 5. Σβήσε τη φωτιά, άφησε το ρύζι σκεπασμένο 5 λεπτά και αφράτεψέ το με πιρούνι.

O Γιώργος Ρήγας την προηγούμενη εβδομάδα είχε δώσει στους τηλεθεατές της εκπομπής Breakfast@Star άλλη μία πεντανόστιμη συνταγή με κοτόπουλο.

Ο καταξιωμένος σεφ τον οποίο γνωρίσαμε μέσα από το MasterChef είχε φτιάξει ριζότο με κοτόπουλο.

Υλικά της Συνταγής

Για το ριζότο

• 300 γρ. ρύζι αρμπόριο ή καρναρόλι

• 1 κρεμμύδι

• 1 σκελίδα σκόρδο

• 60 ml λευκό κρασί

• 1 λίτρο ζωμό κοτόπουλο

• 50 γρ. βούτυρο

• 50 γρ. παρμεζάνα

• 2 κ.σ. ελαιόλαδο

• Φρεσκοτριμμένο πιπέρι



Για το κοτόπουλο ταλιάτα

• 2 φιλέτα στήθος κοτόπουλο

• 2 κ.σ. ελαιόλαδο

• Χυμό από μισό λεμόνι

• 1 κ.γ. ρίγανη ή θυμάρι

• Αλάτι, πιπέρι

Εκτέλεση της Συνταγής

Ψήσιμο κοτόπουλου (ταλιάτα)

Μαρινάρεις τα φιλέτα με ελαιόλαδο, λεμόνι, ρίγανη, αλάτι και πιπέρι για 20–30 λεπτά. 2

Ζεσταίνεις καλά ένα τηγάνι γκριλ ή αντικολλητικό και ψήνεις τα φιλέτα 4–5 λεπτά από κάθε πλευρά (ανάλογα με το πάχος).

Αφήνεις τα φιλέτα 5 λεπτά να ξεκουραστούν και μετά τα κόβεις σε λεπτές φέτες (ταλιάτα).

Ριζότο:

Σε κατσαρόλα σοτάρεις το κρεμμύδι με το ελαιόλαδο μέχρι να γίνει διάφανο. Προσθέτεις το σκόρδο.

Ρίχνεις το ρύζι και το καβουρδίζεις 1–2 λεπτά.

Σβήνεις με το λευκό κρασί και αφήνεις να εξατμιστεί.

Προσθέτεις σταδιακά το ζεστό ζωμό, ανακατεύοντας συνεχώς, μέχρι το ρύζι να είναι al dente (περίπου 18 λεπτά).

Αποσύρεις από τη φωτιά, προσθέτεις βούτυρο και παρμεζάνα και ανακατεύεις μέχρι να γίνει κρεμώδες.

Σερβίρισμα:

Τοποθετείς το ριζότο στο πιάτο.

Από πάνω βάζεις τις φέτες κοτόπουλου ταλιάτα.

Προαιρετικά, προσθέτεις λίγο ελαιόλαδο, φρεσκοτριμμένο πιπέρι και φλούδες παρμεζάνας ή φύλλα ρόκας.

