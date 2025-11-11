Παλιοί παίκτες «εισβάλλουν» στη Φάρμα και διεκδικούν την επιστροφή τους

Η αποστολή του επιστάτη βάζει δύσκολα στους παίκτες, ενώ στην πράσινη ομάδα ξέσπαει ένας μεγάλο καβγάς ανάμεσα στον Ανδρέα και στη Βαλεντίνα για το πλύσιμο των πιάτων.
«Τα πιάτα, εφόσον είναι άπλυτα, έπρεπε να είναι εκεί», λέει η Βαλεντίνα στο sneak preview του Breakfast@Star από το αποψινό επεισόδιο. «Εμείς θα σου πάμε τα πιάτα; Σου φαίνομαι για δούλος αυτή τη στιγμή;», απαντά ο Ανδρέας και στη συνέχεια χτυπάει με δύναμη την κατσαρόλα στα τραπέζια.
Η Βαλεντίνα, κλαίγοντας, δηλώνει στις κάμερα πως αν της δοθεί η ευκαιρία θα βγάλει μονομάχο τον Ανδρέα για να τον διώξει από τη Φάρμα: «Αν με βγάλουν μονομάχο, θα διαλέξω πρώτο τον Ανδρέα. Θέλω να τον βγάλω και να τον πάω σπίτι του, που κάθεται και μου μιλάει με αυτόν τον άσχημο τρόπο».
Στο επεισόδιο της Τρίτης 11/11, παλιοί παίκτες που είδαμε στον τρίτο κύκλο διεκδικούν την επιστροφή τους στη Φάρμα. «Δεν θυμάμαι ποτέ να ανέφερα ότι η δοκιμασία αυτή αφορά εσάς», αναφέρει ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος, και αμέσως μετά κάνουν την εμφάνισή τους οι διαγωνιζόμενοι που είχαν αποχωρήσει σε προηγούμενα επεισόδια.
