Παλιοί παίκτες «εισβάλλουν» στη Φάρμα και διεκδικούν την επιστροφή τους

Δείτε sneak preview από το επεισόδιο 23 που θα προβληθεί απόψε στις 21:00

STAR.GR
Media
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η αποστολή του επιστάτη βάζει δύσκολα στους παίκτες, ενώ στην πράσινη ομάδα ξέσπαει ένας μεγάλο καβγάς ανάμεσα στον Ανδρέα και στη Βαλεντίνα για το πλύσιμο των πιάτων. 

 

Φάρμα: Ποιον επέλεξε για μονομάχο ο Βασίλης;

Φάρμα: Ένταση ανάμεσα στον Ανδρέα και στη Βαλεντίνα

Φάρμα: Ένταση ανάμεσα στον Ανδρέα και στη Βαλεντίνα

«Τα πιάτα, εφόσον είναι άπλυτα, έπρεπε να είναι εκεί», λέει η Βαλεντίνα στο sneak preview του Breakfast@Star από το αποψινό επεισόδιο. «Εμείς θα σου πάμε τα πιάτα; Σου φαίνομαι για δούλος αυτή τη στιγμή;», απαντά ο Ανδρέας και στη συνέχεια χτυπάει με δύναμη την κατσαρόλα στα τραπέζια.

Φάρμα: Έξαλλος ο Γιώργος με την Κωνσταντίνα!

Η Βαλεντίνα, κλαίγοντας, δηλώνει στις κάμερα πως αν της δοθεί η ευκαιρία θα βγάλει μονομάχο τον Ανδρέα για να τον διώξει από τη Φάρμα: «Αν με βγάλουν μονομάχο, θα διαλέξω πρώτο τον Ανδρέα. Θέλω να τον βγάλω και να τον πάω σπίτι του, που κάθεται και μου μιλάει με αυτόν τον άσχημο τρόπο».

Φάρμα: Θα καταφέρει η Στέλλα να επιστρέψει στην αγκαλιά του Δημήτρη;

Φάρμα: Θα καταφέρει η Στέλλα να επιστρέψει στην αγκαλιά του Δημήτρη;

Στο επεισόδιο της Τρίτης 11/11, παλιοί παίκτες που είδαμε στον τρίτο κύκλο διεκδικούν την επιστροφή τους στη Φάρμα. «Δεν θυμάμαι ποτέ να ανέφερα ότι η δοκιμασία αυτή αφορά εσάς», αναφέρει ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος, και αμέσως μετά κάνουν την εμφάνισή τους οι διαγωνιζόμενοι που είχαν αποχωρήσει σε προηγούμενα επεισόδια.

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@Star

Δείτε όλα τα επεισόδια της Φάρμας

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΦΑΡΜΑ
 |
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ
 |
BREAKFASTSTAR
