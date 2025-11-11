Cash or Trash: Ένα αντικείμενο προκαλεί διφορούμενα συναισθήματα

Το Cash or Trash, η πρώτη εκπομπή στην ελληνική τηλεόραση που αγαπάει τα παλιά αντικείμενα, με παρουσιάστρια τη Δέσποινα Μοιραράκη, δίνει την ευκαιρία σε όλους να ζήσουν τη δημοπρασία της ζωής τους για 5η σεζόν, καθημερινά στις 17:20 στo Star!

Σήμερα, Τρίτη 11 Νοεμβρίου στις 17:20, στο Cash or Trash η Δέσποινα Μοιραράκη θα υποδεχθεί τρεις νέους πωλητές και ο Θάνος Λούδος, ο ειδικός συνεργάτης της εκπομπής, θα εκτιμήσει τα αντικείμενά τους, που έχουν μια ξεχωριστή ιστορία.

Τα διπλά αντικείμενα του Ανδρέα είναι γαλλικής προέλευσης, μεγάλου μεγέθους με χρυσή μπογιά, νεοκλασικού στυλ, με εικόνες της Παρισινής καθημερινότητας και βρίσκουν τη θέση τους στο δωμάτιο εκτίμησης του Cash or Trash. Η εκτίμηση του Θάνου Λούδου βρίσκει απόλυτα σύμφωνο τον Ανδρέα και η διαδικασία διαπραγμάτευσης με τους αγοραστές μοιάζει για εκείνον παιχνιδάκι, αφού είναι 3ης γενιάς παλαιοπώλης!

Ο Νικόλας Πρωτοπαππάς έρχεται από το νησί της Αφροδίτης, την Κύπρο στο Cash Or Trash! Ο νεαρός τραγουδιστής, αν και δεν ήρθε μαζί με το μουσικό του ταίρι, φέρνει στο δωμάτιο εκτίμησης της εκπομπής αντικείμενα που είναι ζευγάρι. Από τη σκοτεινή αποθήκη του παππού του, τα αντικείμενα φωτίζουν και φωτίζονται στο δωμάτιο των αγοραστών! Μεταξύ στίχων, μουσικής και διαπραγμάτευσης, ο πωλητής καταφέρνει να κερδίσει τον αρχικό του στόχο, να περάσει καλά και να απολαύσει τη διαδικασία της δημοπρασίας!

Η Μίνα είναι συγγραφέας παιδικών μυθιστορημάτων και δεν θα μπορούσε να φέρει κάτι άλλο από έναν πολύ γνωστό και αγαπημένο ήρωα παραμυθιού. Σε ένα εξωπραγματικό μέγεθος, για τα κλασσικά δεδομένα ενός παιχνιδιού, το αντικείμενο της πωλήτριας προκαλεί αρκετά διφορούμενα συναισθήματα στους αγοραστές. Η Μίνα, μεταξύ προσφορών και αστείων, θα έχει μια νέα, παραμυθένια ιστορία να αφηγείται, μετά από την εμπειρία της στο Cash Or Trash!

H Δέσποινα Μοιραράκη, με πλούσια εμπειρία και κυρίως αγάπη για τα παλιά αντικείμενα, αναδεικνύει, με τη βοήθεια του Θάνου Λούδου, εκτιμητή της εκπομπής, συλλεκτικά και σπάνια αντικείμενα, αλλά και τις παράξενες και άλλοτε συγκινητικές ιστορίες, που τα συνοδεύουν, για να βγεις εσύ ο κερδισμένος! Ακόμα πιο σπάνια αντικείμενα, ακόμα πιο συναρπαστικά επεισόδια! Καθημερινά οι αγοραστές, λάτρεις των παλιών αντικειμένων και φανατικοί συλλέκτες θα… «κονταροχτυπιούνται» για να αποκτήσουν τα αντικείμενα του πόθου τους!

Η Δέσποινα Μοιραράκη είναι η παρουσιάστρια του Cash or Trash

H νέα σεζόν του Cash or Trash, όμως, κρύβει εκπλήξεις! Κάθε εβδομάδα ένας διάσημος πωλητής έρχεται να πουλήσει το αντικείμενό του, για να ζήσει την εμπειρία της δημοπρασίας!

Αυτή τη σεζόν στο «Cash or Trash» θα… γίνει παιχνίδι! Οι νέοι αγοραστές, ο interior designer & event stylist Μελέτης Παγώνης και η κοσμηματοποιός Νάντια Μπέλε, έρχονται αποφασισμένοι να «ανακατέψουν» τη δημοπρασία, να διεκδικήσουν τα πιο συλλεκτικά αντικείμενα και να πάρουν τα ηνία από τους παλιούς!

Την «παλιά φρουρά» των αγοραστών εκπροσωπούν ο έμπορος κοσμημάτων και αντικέρ Γιώργος Τσαγκαράκης, η επενδύτρια νέων τεχνολογιών Ελομίδα Βισβίκη, οι επιχειρηματίες Άννα - Μαρία Ρογδάκη, Θάνος Μαρίνης και Άλεξ Σταυρίδης, η interior designer Ιόλη Χιωτίνη, οι παλαιοπώλες Δημήτρης Δεμερτζής και Άντα Πανά, ο έμπορος συλλεκτικών ειδών Θανάσης Μαυρομάτης, ο δικηγόρος Φοίβος Στρουγγάρης, η Κύπρια αντικέρ Έρμα Στυλιανίδου, η έμπορος κοσμημάτων Ειρήνη Πλευράκη και ο γιατρός Γιώργος Δαράβαλης.

Πρωταγωνιστές, όμως, για ακόμη μια σεζόν είναι τα αντικείμενα όλων μας! Αναρωτηθήκατε ποτέ πόσα χρήματα αξίζει το παλιό, σκονισμένο αντικείμενο, που για χρόνια πιάνει χώρο στην αποθήκη σας; Πόσα παράξενα αναμνηστικά, γαμήλια δώρα από άλλες εποχές, βρίσκονται ξεχασμένα στο πατάρι της γιαγιάς; Το Cash or Trash, που επιστρέφει τη νέα τηλεοπτική σεζόν στο Star, θα σας αποκαλύψει την τιμή των μικρών ή μεγάλων θησαυρών και των κρυμμένων κειμηλίων σας! Ακόμη κι αν ο εκτιμητής αποφασίσει ότι είναι trash, τα πάντα μπορούν να ανατραπούν στο Cash or Trash! Παίκτες από όλη την Ελλάδα διεκδικούν και διαπραγματεύονται στο δωμάτιο αγοραστών την τέλεια συμφωνία. Κι αν απαντήσουν θετικά στο ερώτημα «έχουμε συμφωνία;» των αγοραστών, φεύγουν με μετρητά στο χέρι!

Πολλοί θησαυροί, αληθινές ιστορίες, αυθόρμητες διαπραγματεύσεις, γέλιο και χιούμορ, το Cash or Trash τα προσφέρει όλα!

Μην το σκέφτεσαι, έλα και εσύ θα αποφασίσεις πόσα θα κερδίσεις!

Δείτε όλα τα επεισόδια του Cash or Trash