Φάρμα: Έξαλλος ο Γιώργος με την Κωνσταντίνα!

Στο νέο επεισόδιο της «Φάρμας» του Star, η ατμόσφαιρα “άναψε” όταν ο Γιώργος ξέσπασε εναντίον της Κωνσταντίνας, με αφορμή ένα… κούτσουρο!

Η διαφωνία ξεκίνησε φαινομενικά από κάτι ασήμαντο: το πού θα καθίσει ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος και ποιο κούτσουρο έπρεπε να χρησιμοποιηθεί. Η Κωνσταντίνα προσπαθούσε να εξηγήσει ότι το ένα κούτσουρο που είχε εκείνη μέσα είχε «κλίση» και ήταν βρεγμένο, ενώ ο Γιώργος επέμενε πως δεν υπάρχει πρόβλημα και της ζητούσε να το πάρει έξω. Όμως η κουβέντα γρήγορα ξέφυγε από τα πρακτικά και μετατράπηκε σε καβγά με φωνές και ένταση.

Η Κωνσταντίνα παραπονέθηκε πως ο Γιώργος την κατηγορεί άδικα ότι δεν κάνει δουλειές, ενώ εκείνη —όπως είπε— πάντα βοηθάει και προσπαθεί. Εκείνος, από την άλλη, θεώρησε πως εκείνη τον ειρωνεύεται και ξέσπασε, λέγοντάς της με νεύρα να «πάρει ό,τι θέλει» και να μην τον προκαλεί. Η ένταση ανέβηκε τόσο που χρειάστηκε να παρέμβουν και άλλοι παίκτες για να ηρεμήσουν τα πνεύματα.

Η ίδια η Κωνσταντίνα σχολίασε ότι ο Γιώργος συχνά μαλώνει με γυναίκες, παρότι ο ίδιος δηλώνει ότι «τις έχει πολύ ψηλά», ενώ άλλοι είπαν πως η Κωνσταντίνα “γυρνάει μυαλά” και προκαλεί αντιδράσεις. Ο ίδιος ο Γιώργος, εκνευρισμένος, είπε πως δεν αντέχει άλλο και πως «ή πρέπει να φύγει εκείνη ή εγώ», δηλώνοντας ότι δεν μπορεί ούτε να τη βλέπει.