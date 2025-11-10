Φάρμα: Έξαλλος ο Γιώργος με την Κωνσταντίνα!

Αφορμή ένα... κούτσουρο!

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
10.11.25 , 23:05 Φάρμα: Έξαλλος ο Γιώργος με την Κωνσταντίνα!
10.11.25 , 22:52 Σοκαριστικό βίντεο: 19χρονη κατέγραψε την κακοποίηση από τον πρώην της!
10.11.25 , 22:50 Φάρμα: Η κίνηση συμφιλίωσης του Βάγγου προς τον Δημήτρη
10.11.25 , 22:41 Ιωάννα Τριανταφυλλίδου: Η πρώτη της προπόνηση μετά τη γέννηση του γιου της
10.11.25 , 22:19 Χρύσα Μιχαλοπούλου: Οι ευχές στον Λεωνίδα Κουτσόπουλο για τα γενέθλιά του!
10.11.25 , 22:15 Φάρμα: Ποια ομάδα βγήκε νικήτρια στην πρώτη δοκιμασία ασυλίας;
10.11.25 , 22:12 Pirelli: Οι στρατηγικές σε ένα συναρπαστικό Βραζιλιάνικο Grand Prix
10.11.25 , 22:06 Μαρίνα Σπανού: Στιλάτη με ριγέ oversized κοστούμι
10.11.25 , 21:55 Φάρμα: Πρώτη δοκιμασία ασυλίας - Τι καλούνται να κάνουν οι παίκτες;
10.11.25 , 21:37 Διπλό μήνυμα Δένδια σε Τουρκία και ΕΕ για το πρόγραμμα SAFE
10.11.25 , 21:30 Φάρμα: Αυτή η ομάδα κέρδισε το παιχνίδι προμηθειών
10.11.25 , 21:23 Εντολή της Διδώς Σωτηρίου - Είδαμε την παράσταση στο Noūs - Creative space
10.11.25 , 21:15 Φάρμα: Δύσκολο πρωινό ξύπνημα για τη Βαλεντίνα - Χρειάστηκε διασώστη!
10.11.25 , 21:11 Η παγκόσμια πρεμιέρα του OMODA 4
10.11.25 , 21:05 Βορίζια: Ένα προξενιό που χάλασε πίσω από την έκρηξη και το μακελειό;
Παναγιώτης Κουτσουμπής: Η ηλικία, το βιογραφικό και οι επιχειρήσεις
Άση Μπήλιου: Ανάδρομος Ερμής στον Τοξότη - Ποιοι να προσέξουν;
Καινούργιου: «Έκανα προσπάθειες με ορμόνες, σταμάτησα και ήρθε μόνο του»
Η Κατερίνα Καινούργιου περιμένει «μπέμπα» - Πόσο μηνών είναι;
Βορίζια: Ένα προξενιό που χάλασε πίσω από την έκρηξη και το μακελειό;
Φοινικούντα: Το σπίτι «μυστήριο» όπου βρέθηκαν όπλα, χρήματα και ναρκωτικά
Σοκαριστικό βίντεο: 19χρονη κατέγραψε την κακοποίηση από τον πρώην της!
Τσιμτσιλή για Καινούργιου: «Θα πω μια ιστορία που δεν μπορούσα να πω»
Stars System: Σε ποια ζώδια έρχονται ξαφνικές ανατροπές!
Γιάννης Στάνκογλου: «Κοντεύω μια πενταετία που είμαι ελεύθερος!»
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Στο νέο επεισόδιο της «Φάρμας» του Star, η ατμόσφαιρα “άναψε” όταν ο Γιώργος ξέσπασε εναντίον της Κωνσταντίνας, με αφορμή ένα… κούτσουρο!

Η διαφωνία ξεκίνησε φαινομενικά από κάτι ασήμαντο: το πού θα καθίσει ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος και ποιο κούτσουρο έπρεπε να χρησιμοποιηθεί. Η Κωνσταντίνα προσπαθούσε να εξηγήσει ότι το ένα κούτσουρο που είχε εκείνη μέσα είχε «κλίση» και ήταν βρεγμένο, ενώ ο Γιώργος επέμενε πως δεν υπάρχει πρόβλημα και της ζητούσε να το πάρει έξω. Όμως η κουβέντα γρήγορα ξέφυγε από τα πρακτικά και μετατράπηκε σε καβγά με φωνές και ένταση.

φαρμα

Η Κωνσταντίνα παραπονέθηκε πως ο Γιώργος την κατηγορεί άδικα ότι δεν κάνει δουλειές, ενώ εκείνη —όπως είπε— πάντα βοηθάει και προσπαθεί. Εκείνος, από την άλλη, θεώρησε πως εκείνη τον ειρωνεύεται και ξέσπασε, λέγοντάς της με νεύρα να «πάρει ό,τι θέλει» και να μην τον προκαλεί. Η ένταση ανέβηκε τόσο που χρειάστηκε να παρέμβουν και άλλοι παίκτες για να ηρεμήσουν τα πνεύματα.

Η ίδια η Κωνσταντίνα σχολίασε ότι ο Γιώργος συχνά μαλώνει με γυναίκες, παρότι ο ίδιος δηλώνει ότι «τις έχει πολύ ψηλά», ενώ άλλοι είπαν πως η Κωνσταντίνα “γυρνάει μυαλά” και προκαλεί αντιδράσεις. Ο ίδιος ο Γιώργος, εκνευρισμένος, είπε πως δεν αντέχει άλλο και πως «ή πρέπει να φύγει εκείνη ή εγώ», δηλώνοντας ότι δεν μπορεί ούτε να τη βλέπει.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΦΑΡΜΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top