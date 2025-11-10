Φάρμα: Οι δύο μονομάχοι αυτής της εβδομάδας θα είναι… συμπαίκτες!

Στο επόμενο επεισόδιο της «Φάρμας» του Star, Τρίτη 11 Νοεμβρίου, η ένταση χτυπάει κόκκινο! Η δεύτερη δοκιμασία ασυλίας φέρνει τεράστιες δυσκολίες, έντονες συγκινήσεις και ξεσπάσματα ανάμεσα στους παίκτες. Οι ομάδες καλούνται να δώσουν ό,τι έχουν και δεν έχουν, σε μια σωματικά απαιτητική αλλά και ψυχοφθόρα μάχη που θα καθορίσει τη συνέχεια του παιχνιδιού.

Τι θα δούμε:

Οι παίκτες ρίχνονται στη δεύτερη δοκιμασία ασυλίας, με δοκιμασία αντοχής που προκαλεί εκρήξεις θυμού και απογοήτευσης. Φωνές, ένταση και νεύρα: «Περίμενες πολύ μακριά, με τρελαίνει!», φωνάζει ένας παίκτης μέσα στο χάος της προσπάθειας.

Ο αγώνας γίνεται μάχη χαρακτήρων και στρατηγικής, καθώς όλοι προσπαθούν να κρατηθούν στο παιχνίδι. Στο τέλος, έρχεται η μεγάλη ανατροπή: οι δύο μονομάχοι αυτής της εβδομάδας θα είναι… συμπαίκτες!

Η αγωνία όμως δε σταματάει εκεί! Έχουμε επιστροφές!

Όπως λέει χαρακτηριστικά ο παρουσιαστής Λεωνίδας Κουτσόπουλος για τις επιστροφές παικτών: «Οι μεν διεκδικούν την είσοδό τους, οι δε υπερασπίζονται τη θέση τους!».

Ποιοι θα αντέξουν μέχρι το τέλος και ποιοι θα λυγίσουν κάτω από την πίεση; Έρχεται ένα ακόμα επεισόδιο γεμάτο δράση, εντάσεις και εκπλήξεις που δεν πρέπει να χάσει κανείς!